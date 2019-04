Javier Aquino: "Pido disculpas si ofendí a alguien con mi foto"

Aquino ha revolucionado a la afición franjirroja después de colgar una foto en su cuenta de Instagram (@javieraquino7) con el siguiente comentario: 'De paseo en San Sebastián' #preocupado.

El mensaje fue publicado el pasado domingo mientras sus compañeros disputaban el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao, algo que la hinchada vallecana le ha reprochado al jugador, acusándole de poco comprometido con el equipo.

"En ningún momento quise ofender a nadie"

Tras estas acusaciones, Aquino ha hablado en rueda de prensa para pedir disculpas y explicar el asunto: "Quiero aclarar una foto que creo que se ha malinterpretado. En ningún momento quise ofender a nadie del Rayo. Yo estaba pasando un día tranquilo con mi familia y eso no tiene nada que ver con mi no convocatoria ni con el fútbol. Es algo personal y si en algún momento alguien del club o algún aficionado se molestó le pido una disculpa, porque no era en ningún momento mi intención".

Además comenta que ya ha charlado con Paco Jémez, ya que el míster le ha pedido explicaciones: "Paco me preguntó específicamente que él quería que le explicara lo que estaba sucediendo y por qué había salido en la prensa y si tenía que ver con mi no convocatoria o por si era para dejar algún mensaje. No era nada futbolístico, sino personal. Estoy agradecido de estar aquí y mi agradecimiento al Rayo siempre está".

Comprometido con el equipo

Aquino opina que "se le dio importancia mucho más grande de lo que era". "En México la prensa mexicana ha tomado una dimensión que no esperaba. Los comentarios son bienvenidos, tantos los buenos, malos o de recriminación. No me afecta. Ayer hablé con el entrenador y me puse a entrenar", advirtió.

"No estar convocado no me tiene contento"

El último partido que disputó fue el 9 de febrero ante el Elche, algo que al centrocampista no agrada. "No estar en una convocatoria no me tiene contento. Eso es por algo que no hice bien durante la semana. Me puede sorprender o no, pero era el hecho. La gente que jugó contra el Villarreal lo hizo bien y cuando muestra molestias es falta de respeto a los compañeros. Yo sigo entrenando y tratando de ganarme un lugar. Estoy tratando de hacer las cosas bien, de momento no se me dan, y trato de estar tranquilo y sacar esto adelante", explicó.