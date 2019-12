Objetivos contrapuestos entre los representantes del fútbol canario

No han sido semejantes las trayectorias de Las Palmas y Tenerife hasta llegar a día de hoy, cuando restan apenas cinco días para que ambos conjuntos se enfrenten con el orgullo y el prestigio del fútbol canario en juego. Una UD Las Palmas decidida a conseguir de una vez por todas el ascenso a la máxima categoría pese al bajo estado de forma que atraviesa, recibe a un CD Tenerife en alza tras vencer durante el pasado domingo a un rival directo que comparte objetivo con los grancanarios, el Real Valladolid. No obstante, en estos casos siempre prevalece el tópico de que un derbi no es un partido más y lo que está en juego tiene un valor superior.

Las Palmas está decidida a asaltar la Primera División

No queda otra. El cuadro grancanario desea tener los días contados en la categoría de plata para, en el menor tiempo posible, conseguir el asalto a la Primera División del fútbol español, un objetivo que no se vino abajo a raíz de los sucesos acontecidos el pasado 22 de junio, sino que se acrecentó, hasta tal punto de contar con mayor masa social en los enfrentamientos disputados por la Unión Deportiva Las Palmas como equipo anfitrión, ya que el número de abonados ascendió notoriamente con respecto al pasado curso.

Con el respaldo del respetable, los hombres liderados por Paco Herrera han protagonizado una temporada llena de éxitos colectivos e individuales que han hecho de la Unión Deportiva uno de los equipos más destacados del presente campeonato, ya que de las 26 jornadas disputadas hasta el momento, el conjunto palmense ha liderado la tabla clasificatoria en 19 ocasiones, las últimas 15 de manera consecutiva, siendo prácticamente imposible de desbancar de lo más alto.

Por su parte, el buen hacer del cuadro grancanario supuso la primera vez en toda la historia de la entidad en la que el equipo lideraba la clasificación durante las vacaciones navideñas, algo completamente inusual en la isla, lo que provocó cierta alegría en un público que no pudo presenciar una victoria de Las Palmas durante el último compromiso del pasado año pero, no obstante, la derrota ante Osasuna no acarreó la pérdida de una posición en la que los amarillos han demostrado tener bastante comodidad, sin acusar la presión que supone ser el líder de la categoría.

Así las cosas, jornadas después de empezar el año 2015, el conjunto comandado por Paco Herrera selló la adjudicación del primer campeonato de invierno también en toda su historia, por lo que las alegrías eran constantes en una UD Las Palmas que parece tenerlo todo de cara durante la presente temporada, en la que ha encontrado el complemento perfecto para la parcela ofensiva, un efectivo que se reclamaba en la isla desde hace varias temporadas y que, el pasado verano, arribó en Gran Canaria para agradar con su fútbol, mientras que si todo sigue su curso, se convertirá en el primer fichaje con costo del actual máximo dirigente durante el próximo verano.

Por lo tanto, Las Palmas ha conseguido dar un cambio radical con respecto a temporadas anteriores para, de este modo, cambiar notoriamente el significado de los 50 puntos en la isla, puesto que anteriormente ésta era la cifra que se presuponía suficiente para lograr la salvación del descenso a la Segunda División B, siendo bastante costosa de conseguir para una escuadra que mantenía en duda hasta el último momento si finalmente disputaría una temporada más en el fútbol profesional.

Sin embargo, actualmente, los hombres de Paco Herrera consiguieron sellar dicha cifra durante la pasada jornada 25, algo que en cinco de las últimas seis ocasiones ha servido para que el conjunto que lo ha logrado haya terminado el campeonato ascendiendo a la máxima categoría como equipo campeón.

Premios individuales para destacar la labor de sus galardonados

En cuanto a logros individuales, numerosas son las jornadas en las que los futbolistas amarillos forman parte de las formaciones ideales de la jornada, siendo David Simón y Roque Mesa los jugadores más destacados por haber ascendido desde el filial para, en esta temporada, bregar a pecho descubierto con el primer equipo. Por su parte, Javi Castellano también ha visto su cometido recompensado en reconocimientos de este tipo, mientras que de igual modo, Sergio Araujo ha sido un asiduo componente de dichas alineaciones que vio su trabajo premiado durante el pasado mes de septiembre, cuando la LFP le homenajeó con el premio que le acreditaba como mejor jugador del mes.

El pasado mes de enero le llegó el turno a Roque Mesa, que fue galardonado con dicha distinción, siendo coronado como el mejor jugador del mes, donde su garra y pundonor valieron para que se ganara un puesto en el equipo titular amarillo, mientras que el aumento de su presencia en la faceta goleadora también valió para que éste disfrutara del reconocimiento, algo que también recibió el máximo responsable técnico amarillo meses antes, cuando en noviembre le fue otorgado dicho premio.

En definitiva, una UD Las Palmas que está decidida a lograr la consecución final del gran objetivo implantado en la isla desde hace dos temporadas, siendo éste más firme durante el presente curso, en el que el cuadro grancanario cuenta con unos cimientos bastante sólidos para poder bregar a pecho descubierto por una categoría en la que ningún equipo regala nada y en la que los 51 puntos que ostentan los palmenses se han conseguido con bastante sacrificio, justamente un complemento que no debe faltar en los amarillos para los próximos partidos que le aguardan, en los que el ascenso pasará por Gran Canaria debido a la entidad de los equipos que visitarán el recinto de Siete Palmas en las jornadas venideras.

Los malos registros no merman a los grancanarios

No obstante, las últimas jornadas del campeonato no plasman los logros y las buenas formas expuestas por la UD Las Palmas durante el presente curso, ya que el equipo se ha encontrado menos cómodo sobre el terreno de juego, contando con numerosos contratiempos en forma de bajas por sanción o por lesión que han provocado que los hombres de Paco Herrera no se hayan amoldado a dichas dificultades, a las que se le suman condiciones meteorológicas adversas, como el fuerte viento que mermó el devenir del encuentro disputado en Palamós ante la Llagostera.

Pese a que los tres jugadores sancionados durante encuentro que tuvo lugar en el Estadio de Gran Canaria ante los maños ya cuentan con total disponibilidad para ser alineados, el cuadro palmense ha acusado de manera notoria dichas ausencias, a las que se le sumaba la baja por lesión de Aythami Artiles una semana antes de que sucedieran los hechos, por lo que el técnico amarillo perdió en cuestión de dos semanas a cuatro jugadores fundamentales en sus esquemas tácticos. No obstante, Nauzet Alemán regresó continuando con su formidable estado de forma, protagonizando una de sus mejores temporadas desde que ejercer como futbolista profesional.

A raíz de dicho encuentro, el conjunto amarillo solamente ha sido capaz de vencer en los dos compromisos disputados en el Estadio de Gran Canaria, donde dos triunfos por la mínima fueron acompañados de sensaciones algo pobres que no impidieron que la victoria finalmente se quedara en la isla, mientras que actuando como conjunto forastero, Las Palmas no ha podido sumar un resultado mejor al reparto de puntos sellado ante Deportivo Alavés, Llagostera y Alcorcón, el último de ellos el pasado sábado, mientras que la visita a Lugo se saldó con derrota palmense.

Últimos seis partidos de Las Palmas Partido Resultado Goles a Favor Goles en Contra Alavés - Las Palmas 1-1 1 1 Llagostera - Las Palmas 0-0 0 0 Las Palmas - Mallorca 2-1 2 1 Lugo - Las Palmas 2-1 1 2 Las Palmas- Racing 1-0 1 0 Alcorcón - Las Palmas 0-0 0 0

Nueve puntos en en seis partidos es el bagaje cosechado por un equipo que no ha encontrado la oposición suficiente para ser desbancado de lo más alto de la tabla clasificatoria, aunque bien es cierto que la ha compartido con los mismos puntos que el segundo clasificado, como al término de la última jornada, en la que los resultados han provocado que Las Palmas y Sporting de Gijón compartan liderato con 51 puntos ambas escuadras, mientras que la mayor diferencia goleadora con la que cuentan los amarillos sirven para que éstos sigan al frente una semana más.

De este modo, los grancanarios afrontan el encuentro ante el CD Tenerife con la necesidad imperiosa de conseguir tres puntos que sirvan para resarcirse del resultado cosechado en el último derbi disputado en el Heliodoro Rodríguez López, aunque de igual modo se tendrá en mente el valor fundamental de tres puntos que puedan valer para aumentar la ventaja en la posición más alta de la tabla clasificatoria y, de esa forma, seguir ocupándola una jornada más.

El CD Tenerife se aferra a la salvación

Por su parte, el objetivo en la isla vecina es bastante claro. Ocupar una de las cuatro peores plazas de la tabla clasificatoria es lo que el cuadro blanquiazul ha intentado e intentará evitar a toda costa durante el presente curso, ya que el abismo de la Segunda División B vuelve a amenazar a un conjunto que el año pasado permaneció en la categoría de plata sin muchos contratiempos, pese a contabilizar las últimas jornadas sin conocer el triunfo, en gran parte propiciado por el buen hacer de uno de sus canteranos más valorados durante los últimos tiempo, como fue Ayoze Pérez.

No obstante, con el nuevo curso en mente, Álvaro Cervera volvía a postularse como el máximo responsable técnico de una entidad que, una temporada más, fijaba su objetivo en evitar el descenso a la categoría de bronce, pese a haberse reforzado con varios efectivos de cara a una larga temporada en la que a buen seguro, no esperaban contar con los numerosos altibajos que han vivido en los últimos meses.

La mala adaptación de uno de los fichajes mejor aceptados por los tinerfeños, como era Uli Dávila, acabó con éste sellando su salida del CD Tenerife, mientras que por su parte, el estado de gracia protagonizado por Diego Ifrán ha servido para alegrar, dentro de lo que cabe, a un conjunto que encuentra en el delantero uruguayo a su máximo realizador durante el presente campeonato, ya que sus seis goles así le acreditan.

Álvaro Cervera fue sustituido, siendo su puesto ocupado por Raúl Agné

Por su parte, si el banquillo blanquiazul vivió alguna que otra salida durante los meses de invierno, ésto también pasaría por el máximo responsable técnico, que durante el pasado 2 de febrero fue destituido como entrenador del CD Tenerife, en favor de que el conjunto tinerfeño mejorara de una vez por todas su mala posición en la tabla clasificatoria que se agrababa cada vez más con el paso de las jornadas, por lo que la derrota en Albacete terminó por sentenciar al hombre que por ese entonces dirigía la parcela técnica de la entidad.

Hasta el encuentro disputado en el Carlos Belmonte, el conjunto blanquiazul solamente había sido capaz de vencer en dos ocasiones de 12 posibles, mientras que dos puntos en cinco partidos era el bagaje cosechado desde que el presente año 2015 viera la luz, por lo que son números que, sin duda alguna, sirvieron para que la dirección deportiva, encabezada por su presidente, Miguel Concepción, decidiera prescindir de los servicios del técnico.

Días después, el CD Tenerife oficializaba la contratación de Raúl Agné, nombrándose a éste como el hombre encargado de cambiar la dinámica del equipo en cuanto a resultados para, de esta forma, mejorar de posición en la tabla clasificatoria y acabar consiguiendo el objetivo deseado por parte de la entidad. A raíz de la destitución de Cervera, la situación pareció no mejorar, puesto que la afluencia de público al Heliodoro Rodríguez López siguió siendo algo pobre, como durante el transcurso de todo el campeonato.

Y es que el primer partido de los blanquiazules a las órdenes de Agné se saldó con derrota local, ya que el Girona arribó en Canarias y consiguió vencer por la mínima en el Heliodoro, consiguiendo tres valiosos puntos para seguir bregando por el objetivo que comparten los catalanes con la UD Las Palmas, que no es otro que conseguir el ascenso a la máxima categoría. Una semana después, un gol de Aitor Sanz sirvió para sumar un punto en la visita realizada al CD Mirandés, en un empate a uno que no dejaba contento a ninguno de los contendientes.

La primera victoria de Agné ante el Real Valladolid

Después de ocho jornadas sin conocer el triunfo, el CD Tenerife consiguió que los tres puntos se quedaran en casa en la visita realizada por el Real Valladolid. La derrota de los pucelanos en tierras canarias sirvió para que la Unión Deportiva no viera a otro inmediato perseguidor igualarle a puntos, por lo que en cierto modo, la victoria de los tinerfeños benefició a los grancanarios.

En cuanto al partido, la inferioridad numérica de los visitantes tras la expulsión de uno de sus jugadores más destacados durante las últimas jornadas como es Jonathan Pereira sirvió para que los locales jugaran en superioridad durante algo más de una hora, lo que se unió a la iniciativa propuesta por parte del club, que brindó hasta cuatro entradas a mitad de precio por cada abonado para facilitar una mayor afluencia de espectadores y, de esa manera, llevar en volandas al equipo para conseguir los tres puntos.

Así las cosas, los locales sellarían el triunfo ya en la segunda mitad, cuando dos goles sirvieron para sentenciar el encuentro a favor de los locales, materializados por Suso y Víctor respectivamente. La victoria era esperada como agua de mayo para un equipo que vio como con los tres puntos cosechados conseguía salir de los puestos de descenso para afrontar la semana del clásico del fútbol canario con más tranquilidad y con los ánimos renovados, después de comprobar que son capaces de vencer a ocupantes de la parte alta de la clasificación, como la UD Las Palmas

23 puntos separan a los contendientes del próximo domingo

La clara diferencia de objetivos entre ambas instituciones se plasma en la tabla clasificatoria, ya que Las Palmas lidera la clasificación con 51 puntos y el CD Tenerife ocupa la 17ª plaza con 28, por lo que 23 puntos separan a los representantes del fútbol canario a falta de apenas cinco días para la disputa del mayor espectáculo promovido por el deporte rey en las islas.

No obstante, las fuerzas en un encuentro de esta magnitud se igualan notoriamente y así quedó plasmado en el encuentro de la primera vuelta, donde la Unión Deportiva llegaba también como líder de la categoría, mientras que el CD Tenerife afrontaba el encuentro con ciertas dudas después de su titubeante arranque de competición. A raíz de que el balón comenzó a andar, Las Palmas se adelantó en el Heliodoro, pero los locales en un claro ejemplo de garra y pundonor consiguieron remontar el encuentro y anular notoriamente a los amarillos, ese día de celestes.

Por lo tanto, el próximo domingo el Estadio de Gran Canaria presenciará, a buen seguro, un atractivo encuentro entre dos equipos que no comparten objetivo pero que cuando se enfrentar cara a cara, ven sus fuerzas igualadas, ya que el prestigio del fútbol canario está en juego, a la vez de que los resultados se magnifican en partidos de este tipo, puesto que una victoria se puede agrandar más de lo debido, al igual que una derrota.