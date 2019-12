Bruno: "Tenemos que ser fuertes de mente"

Bruno González, central verdiblanco, era el jugador encargado de comparecer ante la prensa tras el entrenamiento del miércoles. La actualidad de la entidad heliopolitana transcurre por derroteros alejados del panoraba estrictamente deportivo. A la palestra volvió a salir el nombre de Rubén Castro y sus entramados personales.

Sobre su paisano, el defensor comentaba: "Él está bien, muy bien, entrenando como uno más y dando ejemplo. Está con el mismo hambre que si empezara ahora. Es maduro, ya no es un niño, y sabe separar una cosa de la otra".

El ex del Teruel, asegura que en el vestuario no se aborda la cuestión: "No hablamos del tema. Tenemos las mismas bromas y hablamos lo mismo en el campo, pero de ese tema no he hablado con él y no creo que sea oportuno. Hablamos de fútbol y esas cosas las tiene en manos de sus abogados".

"Hay que identificar a los que lo han hecho"

Los cánticos que dedica en reducido sector de aficionados hacia la expareja del del delantero copan informativos. El de Las Galletas se manifestaba al respecto: "Partiendo de la base de que en el campo no los escuchas, cualquier cosa que se cante en el plano ofensivo no está bien y no lo queremos. Han sido tres o cuatro y no toda la afición del Betis. No hay que meter a toda la afición porque se ha visto que no era mayoritario, porque nosotros desde el terreno de juego no lo hemos escuchado".

Además insistido, reflexionaba: "Personalmente escuchas poco y escuchas cánticos que sean de todo el Estadio, no de unos cuantos. Después del partido hablas del partido y no de los cánticos de la grada. Es que no sé si son de esa zona o no. Cuando no se escuchan desde el campo y se sacan en los medios, con subtítulos, quiere decir que no es mayoritario. Eso no es bonito. Me parece injusto que por unos cuantos paguen las otras personas que no lo cantaron. Hay que identificar a los que lo han hecho y que les caiga todo el peso de la ley. Esta afición se caracteriza por cosas muy buenas".

Sobre el próximo rival, el Mirandés apostilló: "Nosotros nos jugamos la vida el domingo y son tres puntos vitales. Ellos son complicados en su campo van a morder, más aún porque les visita el Betis. Hay que hacer caso a lo que dice el míster para ir lo más preparado posible".

"Tenemos que ir a ganar partido a partido"

El insular admitía que los temas extradeportivos "desestabilizan" porque no se habla de fútbol, que es lo verdaderamente trascendental: "Estamos a dos puntos de los primeros y al final no se habla de eso. El Betis es un club grande y hay que saber llevarlo. Estamos aislados de todo y se vio el sábado pasado que el equipo salió a morir. Tenemos que ser fuertes de mente, saber llevarlo y que no nos perjudique".

Por último, Bruno no quiere oír hablar aún de Valladolid y Las Palmas, equipos a los que deberá enfrentarse en las próximas semanas: "Estamos pensando en el Mirandés porque nos jugamos la vida, y si ganas lo pensaremos del Valladolid. Tenemos que ir a ganar partido a partido porque no tenemos margen ya que estamos detrás de dos equipos y tenemos que ir a ganar y a competirlo. Después hay otra semana entera para preparar el siguiente".