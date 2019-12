Juanfran: "Para salvarnos habrá que conseguir como mínimo 40 puntos"

Turno en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo para un Juanfran Moreno que, como siempre, no defraudó en su comparecencia. Catalogado como uno de los jugadores con menos pelos en la lengua de la plantilla, el madrileño tuvo tiempo para tratar tanto la actualidad del Deportivo como los acontecimientos más recientes e importantes del fútbol español. Pero, para comenzar, el partido del sábado a las 20h en Almería. ¿Qué opina Juanfran de este choque?: "Otra final más, como todos los partidos de la segunda vuelta. Particularmente es un rival que no me gusta porque arriba tienen velocidad. Tienen extremos muy rápidos y un delantero efectivo, para un equipo de abajo eso es fundamental. Pero si hacemos las cosas bien podemos ganar". Añade: "Será importante procurar ganarles y remontar el golaveraje, aunque sea difícil. Hay que salir siempre a ganar. Salir intensos".

Mirando más allá del Almería, con los difíciles partidos que el Dépor habrá de afrontar ante Sevilla y Valencia, Juanfran prefiere no amedrentarse: "Bueno, al Valencia le ganamos en la primera vuelta. Además en esta se está demostrando que ningún equipo es invencible".

Sobre el derbi del pasado sábado y la consecuente derrota, el lateral ofreció unas sensaciones dignas "El Almería me parece un rival complicado, arriba tienen mucha velocidad" de las mostradas por sus compañeros a lo largo de la semana. Dolorosa, pero con vistas al futuro: "Es una derrota que nos dejó tocados, entre otras cosas por lo importante que era este partido para la afición. Creo que en ese partido pecamos de jugar más con corazón que con cabeza. Aún así lo importante de verdad es salvar la categoría para que el derbi se repita el año que viene y así tener revancha".

Una salvación con la que se moja poniéndole una cifra exacta: "Yo creo que habrá que conseguir como mínimo 40 puntos, pero hay que ir sumando poco a poco para alejar al descenso de nosotros y llegar al último mes con tranquilidad. Para empezar tenemos que intentar salir con 27 del partido del Almería, una situación que viendo cómo acabamos la primera vuelta sería bastante positiva".

Para concluir con el bloque dedicado al Deportivo, Juanfran quiso también lamentar la recaída de Hélder Postiga (que tendrá que volver a operarse de sus problemas de espalda): "Es un contratiempo, además tampoco tenemos a Toché. Creo que Postiga aquí no ha tenido suerte, por toda esta serie de problemas físicos".

Con palabras también para Getafe y Betis

Juanfran, conocido dentro de los círculos de la prensa por su poca timidez al tratar ciertos temas, tuvo además palabras para comentar las situaciones de dos equipos españoles. El primero fue el Getafe, que simultáneamente a su rueda de prensa sufría la dimisión de Quique Sánchez Flores, algo que el lateral no vio como un hecho diferencial en el futuro para los madrileños: "Es un equipo que me está sorprendiendo, a pesar de todas las cosas que le pasan, como la marcha de Contra y el tema Pedro León, compiten bien. Dentro del equipo debe de haber gente que está tirando del carro. Tampoco te voy a engañar, espero que esto les "El Getafe es un equipo que siempre ha conseguido levantarse de los golpes, pero espero que la dimisión de Quique les afecte. Son un rival directo" afecte por el tema de que son rivales directos".

El Betis, actualmente en la Liga Adelante, fue el otro equipo. En una intervención extensa, aprovechando su condición de exjugador del conjunto verdiblanco, Juanfran quiso salir en defensa de lo que opina son "ataques injustos a su afición": "El tiempo que estuve en el Betis fue maravilloso, aunque alguna parte de su afición no se tomara bien mi salida. No soy partidario de cerrar gradas (por los cánticos en el Villamarín en contra de la expareja de Rubén Castro), creo que hay que hablar más de fútbol que de cosas extradeportivas. De todas maneras, y aunque el comentario me pareció fuera de lugar, creo que no es justo el extremo al que se está llevando todo el asunto".

Para acabar, el antiguo jugador del Betis también vio oportuno dar su versión sobre las acusaciones de amaños que entre otros equipos involucran a los sevillanos: "Toda la situación me ha pillado un poco de sorpresa. Yo personalmente no vi nada raro, solo hay que ver los propios partidos". Así, y tras contar su historia (en la que mostraba sus grandes dudas de la veracidad del asunto), finalizó: "Si al final la investigación dice lo contrario al final me tragaré mis palabras, pero no me lo esperaría para nada".