Entrevista. Álex Felip: "El Getafe no pasará apuros para mantenerse"

Uno de los nombres de moda en el Getafe es Álex Felip. El capitán del Getafe B está cuajando una gran temporada con el filial y eso ha hecho que Quique Sánchez Flores le diese la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Pero esto no quedó ahí y el ex del Castellón es un fijo en los entrenamiento de los mayores y alterna convocatorias -y partidos- con el primer equipo y con el filial. El centrocampista es, además, uno de los mimados de una afición, que siempre ha apoyado a los jugadores que llegaban desde las categorías inferiores.

Álex Felip ha concedido una entrevista a VAVEL para repasar la actualidad del club azulón, tanto del primer equipo como del filial, y contar sus sensaciones por todo lo que está viviendo estos meses.

Los inicios

PREGUNTA: ¿Cómo empieza Álex Felip a jugar al fútbol?

RESPUESTA: Empecé a jugar al fútbol de pequeñito. Mi padre jugaba al fútbol. Tuvo problemas de rodilla y no pudo acabar. Mi hermano, con el que me llevo nueve años, también jugaba. Desde pequeño, iba a verlo jugar a él y al final, uno se acostumbra a ver fútbol y a jugar desde los cuatro años.

P: ¿Quién ha sido su mayor apoyo en todos estos años?

R: Sobre todo mi hermano y mi padre. Ellos me han llevado siempre a todos los sitios donde he tenido que ir a jugar, con frío y con nieve. Siempre han estado ahí apoyándome. Según vas creciendo, se va uniendo toda la familia y ahora también mi novia y su familia.

P: ¿Cómo recuerda su debut en la Categoría de Bronce cuando aun era juvenil?

R: Muy emocionante, la verdad. Había problemas de pagos allí en el Castellón, lo más jodido del fútbol. Pero el recuerdo que tengo es ese, muy emocionante. Vino toda mi familia para apoyarme.

"Mi club siempre será el Castellón, pero no podía dejar pasar la oportunidad del Getafe"

P: ¿Cómo vive un jugador un descenso administrativo por impagos?

R: Bastante jodido. Yo quería quedarme allí en Segunda B con la afición increíble que tiene el Castellón. Pero hubo problemas de pagos, se bajó administrativamente, hicimos un equipo para ascender, pero los problemas continuaron. Al final todo eso te afecta. Le quieres porque es tu equipo y siempre le vas a querer, pero es una situación complicada.

P: ¿Qué pasó para que terminara en el Getafe cuando todo parecía indicar que renovaría con el Castellón?

R: Yo dije que del Castellón no me movería a no ser que pudiera ganar deportivamente. Venir al Getafe es un paso enorme y por eso decidí salir de allí. Mi club será siempre el Castellón, desde pequeñito, y no iba a salir de allí por cualquier cosa.

P: ¿Con qué se queda de su etapa en el Castellón?

R: Me quedo con los momentos malos porque de todo se aprende. Pero sobre todo con la promoción de ascenso a Segunda B en Córdoba, donde un penalti quizás injusto nos eliminó de la promoción. Es un recuerdo amargo, pero a la vez una experiencia bonita.

Llegada a Getafe

P: ¿Qué le hizo fichar por el Getafe?

R: Estaba en un partido jugando con el Castellón y nada más salir, veo que tengo unas llamadas de mi representante. Le llamé y me dijo que tenía que hacer las maletas y que me tenía que venir a Getafe. La verdad es que si es una oportunidad como ésta, haces las maletas rápido y no lo piensas.

P: Han pasado tres entrenadores por el Getafe B, ¿qué se queda de cada uno de ellos?

R: Molina era el entrenador que más feeling tenía con nosotros porque ha jugado muchos años al fútbol, aunque no hubo suerte con los resultados.

Jimeno nos puso las pilas en seguida y empezamos a competir, algo que faltaba con Molina, y gracias a eso mantuvimos la categoría.

Pablo Franco ha conseguido que seamos una piña en todo momento y por eso creo que estamos donde estamos.

P: Todos han confiado en usted hasta el punto de que este año es el capitán, ¿qué supone eso para un futbolista?

R: La verdad es que estoy muy agradecido, en especial con Molina porque no esperaba jugar cuando llegué, más bien esperar mi oportunidad, pero desde el primer momento que vine, confió en mí. Y esa confianza se ha mantenido con los tres entrenadores que he tenido.

"¿Por qué no soñar con el Getafe B en playoffs? Después es una eliminatoria a doble partido y todo puede pasar"

P: La temporada pasada, el Getafe B se salvó en la penúltima jornada frente al Huesca. ¿Qué pasó por su cabeza en los momentos previos? ¿Y durante? ¿Sabía que el gol de Ivi les daba la permanencia?

R: Fue un momento muy duro porque sabíamos que si íbamos a jugárnosla en el último partido en San Sebastián contra la Real, iba a ser complicadísimo. Teníamos que apretar en ese partido en casa para conseguir la victoria y estar salvados. Empezamos muy bien, conseguimos el 1-0 bastante rápido. Estábamos escuchando que el Atleti iba perdiendo, pero hasta que no acabas tu partido y confirmas que el otro ha perdido, no lo crees.

P: ¿Cómo vivió el vestuario y usted como capitán la salida de Jimeno?

R: Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando cuando Jimeno decidió marcharse porque estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo. Me iba a ir a Alemania con ellos, pero al final me dicen que no y me voy a Segovia. Cuando llego, veo que no aparece Jimeno y pregunté qué pasaba. Entonces me dijeron que se había ido por motivos personales. Así lo viví. Era un poco increíble después de la temporada que había realizado.

P: ¿Qué ha cambiado de pelear por no descender a estar cerca de playoffs?

R: Creo que es el equipo en sí. Da igual quien juegue, que siempre cumplimos y competimos. Estamos en una dinámica muy positiva y ser un equipo es la clave para estar ahí arriba.

P: ¿Puede permitirse el Getafe B soñar con el ascenso?

R: ¿Por qué no pelearlo? Nuestro primer objetivo es mantener la categoría, pero una vez conseguida y estando ahí arriba, piensas: “¿Por qué no soñarlo?”. Y una vez que entras en playoff, es una eliminatoria a doble partido y no se sabe qué puede pasar.

Debut en Primera División

P: ¿Cómo recibió la llamada de Quique Sánchez Flores con el primer equipo?

La verdad es que muy contento. Se fue Contra, vino Quique. Tuvimos partidos fuera y la Copa. Me dijo de entrenar el lunes y el martes con ellos. Dispuso un equipo en teoría titular y yo estaba en él. No me lo creía mucho, hasta que no llegó el miércoles, día de partido, y me dijo que jugaba. La verdad es que fue un sueño. Creo que fue la mejor experiencia que he tenido en el fútbol. Esperamos que no sea la última y poder seguir viviendo cosas así.

P: ¿Cómo vivió su debut?

R: Avisé a toda la familia en cuanto supe que iba a jugar para que me vieran. Siempre han estado ahí y se merecen vivirlo conmigo. Luego ya intenté estar concentrado, pensando que si estoy ahí es porque hago las cosas bien.

P: ¿Qué le dijo Quique antes de empezar el partido?

R: Que tuviera confianza, que no me amedrentara por nada y que fuera yo, que por eso estaba ahí. Que cogiera galones y que no me preocupara porque él confiaba en mí.

"Mis referencias del primer equipo son Juan Rodríguez y Lacen. Son el equilibrio del Getafe"

P: ¿Qué jugador del primer equipo le ha ayudado más?

R: Todos desde el primer minuto vienen y te apoyan. Quizás Codina y Diego Castro algo más. En los viajes, te animan y te invitan a jugar a las cartas.

P: ¿En quién se fija cada entrenamiento?

R: Hay dos jugadores que me gustan mucho y son Juan Rodríguez y Lacen. No pierden un balón, siempre están bien colocados… Para mí son el equilibrio del Getafe y mi referencia. ​

P: Con el B ha jugado de central y de mediocentro, ¿en qué posición se encuentra más cómodo?

R: Me siento más cómodo de central. No sé por qué. Quizás porque veo el fútbol de cara. Desde pequeño, siempre he sido central porque mi hermano lo era, pero al llegar al Castellón, me pusieron de mediocentro y ahí me he quedado. De mediocentro estoy haciendo buenos partidos y me siento muy cómodo también.

Futuro

P: ¿Cómo ve su futuro inmediato? ¿Cree que terminará la temporada con el primer equipo?

R: No lo sé. De momento ahí estoy. Ojalá me pueda quedar con el primer equipo. Aunque si tengo que bajar al B, tengo que demostrar por qué estoy arriba y hacer las cosas igual de bien.

"El Getafe tiene cantera para largo"

P: A largo plazo, ¿se ve en el futuro en Getafe?

R: Sí, estoy muy a gusto. Además, voy por la calle, la gente ya te conoce. Estoy muy contento y me encantaría quedarme aquí algunos años más.

P: ¿Cree que al primer equipo le costará mantener la categoría?​

R: No rotundo. No creo que pase apuros para mantenerse. Creo que tiene un equipo muy grande, que incluso creo que está entre los 10-11 mejores de Primera.

P: ¿Qué opina de una liga solo de filiales?

R: Me parecería bien la competitividad de una liga de filiales, pero no tengo ni idea de si se podría hacer.

"La afición del Getafe está siempre ahí. Los fieles van cada fin de semana a apoyarnos"

P: Con la llamada de jugadores del B con el primer equipo, Pablo Franco ha tenido que llamar a juveniles. ¿Qué opina de ellos? ¿Cree que el Getafe tiene cantera más allá del primer filial?

R: Los veo completamente capacitados para jugar en Segunda B. Han perdido algunos partidos seguidos en División de Honor, pero la primera vuelta no perdieron. Villalón, Mancebo, Josete… todos tienen capacidad para poder jugar y frente a Las Palmas Atlético se pudo ver.

El Getafe tiene una muy buena cantera. El Juvenil A va tercero detrás de Real Madrid y Rayo, que son dos equipazos. El Juvenil B creo que va segundo detrás del Real Madrid. Por supuesto, que hay más cantera además del filial y que va para largo.

P: ¿Qué opinión le merece la afición del Getafe, a la que tan mal suelen tratar los medios?

R: Yo, desde que estoy con el primer equipo, he visto una afición muy entregada. Además de frente al Real Madrid, contra el Villarreal estaba el campo lleno, al igual que frente al Sevilla o Celta. Los días que yo he jugado en el Coliseum había mucha gente en las gradas. La afición está ahí y todos los fieles van todos los fines de semana.