Almería - Deportivo: paso importante que dar

Etapa importante es la que afrontan UD Almería y RC Deportivo de La Coruña en esta jornada 25 de Liga. Ambas entidades se enfrentan en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un duelo directo por la salvación. Los locales están a un punto del descenso; los visitantes, a dos. El choque se presume de gran trascendencia.

El balón echará a rodar a las 20:00 horas del sábado 28 de febrero. Canal+Liga, GolTv y VAVEL.com retransmitirán el partido, el cual será dirigido por el colegiado Gil Manzano.

El Almería quiere levantar su fortín

La parte baja de la clasificación sigue jornada tras jornada creciendo en emoción. La victoria del Levante la semana pasada ha metido presión al resto de involucrados en el descenso. El Almería es uno de los afectados. Tras su contundente derrota en el Vicente Calderón por 3-0 se encuentra de nuevo al filo de la navaja.

Con 23 puntos, los rojiblancos poseen sólo uno más de diferencia con respecto a los puestos de descenso. Para evitar caer en ellos los hombres de Juan Ignacio Martínez se han conjurado para vencer este sábado en casa. La victoria es de suma importancia porque el rival es el Deportivo de La Coruña, también metido en el lío, aunque hay otra razón. Los almerienses quieren quitarse la etiqueta de peor equipo como local, con sólo siete puntos sumados en su feudo. Desde hace unas semanas luchan por ello. Consiguieron quedarse con los tres puntos por primera vez en la temporada en la visita del Getafe al estadio de los Juegos Mediterráneos y dos jornadas después empataron a dos con la Real Sociedad.

El Deportivo tiene un problema con el gol

Los visitantes de este sábado pueden llegar a Almería con la moral tocada. El Deportivo se enfrentó la anterior jornada al eterno rival en Riazor. La ilusión de volver a recibir al Celta de Vigo en la máxima categoría del fútbol español se vio truncada por una clara derrota por 0-2. La falta de gol en el equipo coruñés y una expulsión de Lopo tras el ecuador de la segunda parte fueron claves en ese choque de máxima rivalidad.

Los de Víctor Fernández han encadenado dos derrotas consecutivas. En su último desplazamiento, al Santiago Bernabéu, también perdieron por 2-0. Los hombres atacantes del equipo coruñés necesitan mejorar su puntería. No sólo por los últimos enfrentamientos, en lo que no vieron puerta, sino porque además consiguieron hacer la pobre cifre de seis goles a domicilio en lo que va de temporada, el peor registro de Primera. De no marcar no sólo podrían volver de vacío del viaje más largo de la presente campaña, sino que además perderían el gol-average particular con los almerienses.

Edgar hurtó los tres puntos de Riazor

En la primera vuelta, el Almería consiguió llevarse el gato al agua frente al Deportivo. El encuentro en Riazor fue desaborido y hubo que esperar a los últimos minutos para que la balanza se decantase para un lado. Cayó para el de los visitantes, gracias a un bonito gol de Édgar en la prolongación. Ese tanto en territorio herculino valió tres puntos de oro para los almerienses y además deja el gol-average a su favor.

En lo que antecedentes se refiere entre ambos conjuntos en el Mediterráneo, con seis enfrentamientos, el balance es de tres victorias locales, dos empates y un triunfo visitante. La única victoria del Deportivo en Almería se dio en la temporada 2008-2009 y el resultado fue de 0-1.

Relevante fue aquella eliminatoria de Copa del Rey que jugaron entre sí hace cuatro años. Se trataba de unos cuartos de final. Con victoria del Almería tanto en la ida (1-0 en el Mediterráneo) como en la vuelta (2-3 en Riazor), el Deportivo quedó apeado de las semifinales, ronda que sí jugaron los rojiblancos por primera vez en su historia.

El último duelo en la ciudad urcitana correspondió a la jornada 35 de la temporada 2011-2012. Ambas entidades militaban en Segunda División. Los locales se impusieron 2-0 en el único enfrentamiento que se ha vivido en la categoría de plata.

Almería - Deportivo (Estadio de los Juegos Mediterráneos) Fecha Competición Temporada Resultado 20/01/2008 J20 - Primera 2007-2008 1-0 30/11/2008 J13 - Primera 2008-2009 0-1 13/12/2009 J14 - Primera 2009-2010 1-1 13/01/2011 Ida 1/4 - Copa del Rey 2010-2011 1-0 20/02/2011 J24 - Primera 2010-2011 1-1 28/04/2012 J36 - Segunda 2011-2012 2-0

El Deportivo, con lo justo en la delantera

Juan Ignacio Martínez no quiso quitarle importancia al encuentro en la rueda de prensa previa. Dejó claro que ganar los tres puntos este sábado sería "vital", porque "pasarían a un rival directo y le ganarían el gol-average". El técnico alicantino no tendrá mayores problemas para poner en liza su once más competitivo, puesto que la única baja almeriense es Rubén por lesión.

Por su parte, Víctor Fernández cuenta con algunas ausencias. Lopo tendrá que cumplir partido de sanción en Almería al ver la roja ante el Celta, mientras que Cavaleiro se lesionó en el entrenamiento de este viernes y causa baja de última hora, uniéndose a las de Toché, Salomao y Postiga. Para alivio de los deportivistas, recuperan a Fariña, que entrenó con normalidad en la última sesión preparatoria y apareció en la lista de 18 convocados después de un mes sin hacerlo. Laure también es novedad tras haberse perdido el choque de la semana pasada por sanción.

-Convocatoria UD Almería: Julián y Yeray; Michel, Ximo Navarro, Fran Vélez, Trujillo, Dos Santos y Dubarbier; Verza, Corona, Soriano, Thomas, Wellington Silva, Edgar, Jonathan Zongo y Javier Espinosa; Thievy y Hemed.

-Convocatoria RC Deportivo de La Coruña: Lux y Fabricio; Insua, Sidnei, Juanfran, Luisinho, Manuel Pablo y Laure; Alex Bergantiños, Celso Borges, Medunjanin, José Rodríguez, Juan Domínguez, Isaac Cuenca, Helder Costa y Luis Fariña; Lucas Pérez y Oriol Riera .

Posibles alineaciones