Vinyals: "Queremos ganar, pero no de cualquier manera"

Se resiste la victoria para el 'nuevo' Barça B de Jordi Vinyals, pero el equipo va por buen camino, o al menos así lo ve el técnico, que desde su llegada al banquillo ha sumado un empate en casa y una derrota, por la mínima, a domicilio. Este sábado (18:15h), los azulgranas tendrán una difícil prueba ante un Mallorca que hace semanas que comenzó a remontar el vuelo.

Vinyals valoró la situación de su conjunto desde que llegó: "El equipo está bien, poco a poco está intentando conseguir lo que queremos: ser un equipo. Hemos de ganar confianza, y esta llega sobre todo con los resultados. El partido de la semana pasada fue muy atípico, por el tema del viento, pero el equipo está trabajando muy bien, está haciendo las cosas mejor".

Necesitamos confianza para que los jugadores saquen lo que tienen

El de Cardedeu, que ha reiterado varias veces la importancia de la solidez defensiva, habló de los cambios en la retaguardia la jornada anterior: "Entró Grimaldo, que ya jugó en la segunda parte, y no estuvo Ié. Estamos buscando ese once que nos de seguridad y la confianza, como para poder defender bien, pero también para poder atacar bien. Estamos trabajando en ello, no es que no tengamos los jugadores, sino que necesitamos lo antes posible tener confianza, para que puedan sacar la calidad que tienen".

Sin goles desde su llegada

Vinyals insistió en el tema de la confianza, no solo para potenciar a los suyos, sino también para atraer los goles que se resisten a llegar. "Somos un equipo que crea ocasiones para hacer gol; no hemos estado acertados, pero creo que tiene que ver con la confianza. Tenemos calidad de medio campo en adelante, somos un equipo que sabe jugar, y al final tendremos opciones y muchos goles, espero", señaló.

No llegan los goles, ni las victorias, pero el técnico entiende que el conjunto ha experimentado un progreso: "Estamos mejorando, han pasado cosas en estas dos semanas que nos hacen ver que esto va por buen camino. Espero que todos los que estamos en la plantilla podamos formar ese equipo fuerte y competitivo para conseguir el objetivo, pero si no puede ser todos, seremos lo que somos".

David Babunski nos va a ayudar mucho

Al ser preguntado acerca de Babunski y Pol Calvet, a quienes ya tuvo en su último año de Juvenil A, respondio así: "Están trabajando bien, David vino convocado la primera vez, la segunda no vino; Pol está pendiente de evolución, no le veo del todo a ese punto para acabar de competir por el sitio, está trabajando bien y va creciendo, y David, con las experiencias de estos años en el Barça B se da cuenta de lo que necesita aportar a su juego, cada día es más consciente de ello, y yo creo que nos va a ayudar mucho de aquí a final de temporada".

Conversación con Lucho

Vinyals dijo que había hablado con Luis Enrique, una vez pasó a hacerse cargo del filial: "Estuvimos hablando de manera más o menos informal, me dio la bienvenida a mi nuevo cargo, y fue muy bien, estuvo perfecto, nos prestó toda la ayuda que él pueda darnos. Estuvo en este equipo y es muy consciente de sus necesidades. Fue una conversación muy agradable con todo el cuerpo técnico".

Muy en su línea, el técnico respondió con sarcasmo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de otra derrota. "Es el cuento de la lechera: si no ganamos a aquel, o al otro... pues si no ganamos ningún partido, si no sumamos ningún punto, al final bajaremos y no conseguiremos ningún objetivo. Prefiero pensar que este sábado saldrán bien las cosas y ganaremos, pero sobre todo lo que más me interesa es ganar de una manera, y acabar de construir un equipo fuerte. Hasta que no consigamos conseguir una mínima consistencia como equipo, las cosas no dependerán de nosotros y no irán del todo bien", afirmó.