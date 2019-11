Mikel Orbegozo: “El Sestao saldrá con once soldados que nos lo pondrán muy difícil”

A sus 25 años Mikel Orbegozo Orbegozo se puede considerar casi un veterano de la categoría de bronce. Sera ésta la séptima temporada del delantero de Azpeitia, desde que debutara con 18 años en las filas de la Real Sociedad B. Hermano menor del también delantero Jon Orbegozo, Mikel ha tenido la suerte de pasar por las dos grandes canteras de Euskadi, ya que tras su periplo donostiarra se incorporó a la disciplina del Bilbao Athletic en 2011. Sin embargo en Lezama sólo pudo participar media temporada, ya que jugaría cedido de forma consecutiva en el Nastic de Tarragona, Sestao River y SD Amorebieta, su último club antes de enrolarse en las filas del Getafe B, donde parece haberse adaptado a la perfección, contribuyendo a hacer del filial el equipo revelación del grupo 2.

PREGUNTA. Teniendo en cuenta la cantidad de equipos en los que ha jugado previamente, y que todos ellos casualmente comparten grupo con su actual club, ¿hasta qué punto se hace especial para usted un enfrentamiento como el del próximo domingo ante el Sestao River?

RESPUESTA. Claro que es un partido especial, aunque el año que estuve allí no gocé de continuidad. Tuve muchas lesiones y no fue un año fácil ni para mí ni para los aficionados porque sufrimos mucho para poder mantener la categoría. Pero le guardo mucho cariño al Sestao, que es un equipo donde la afición vive con mucha intensidad el fútbol.

P. Cuando el pasado verano acabó su vinculación contractual con el Athletic y dio el paso de abandonar Euskadi para firmar por el Getafe para su filial, no fueron pocos los que se sorprendieron. Transcurridas ya dos terceras partes de la competición, los hechos parecen considerar acertada su decisión.

R. Tengo que reconocer que puede parecer cuanto menos extraño que un jugador de 25 años esté jugando en un filial. Pero el Getafe depositó mucha confianza en mí y yo estaba con muchas ganas de demostrar mis posibilidades en un equipo que no fuese vasco, ya que en Euskadi me conocen ya muy bien y consideré que Getafe era un buen escaparate. No puedo quejarme porque hasta hoy me están saliendo bien las cosas.

P. En lo que se lleva de competición no se ha perdido un solo partido de liga, consiguiendo en estas 26 jornadas un total de 10 goles, cifra que lo coloca como máximo artillero del Getafe B. A este ritmo va a pulverizar los registros del año pasado en Amorebieta, que habían sido los mejores de su carrera en Segunda B.

R. Cuando fiché los técnicos ya me dijeron que querían que fuese un hombre importante en el esquema del equipo, y desde el principio de temporada el míster me ha dado mucha confianza. Estoy respondiendo con trabajo y con goles y espero que siga así.

P. Estos buenos números contrastan con las estadísticas de hace dos temporadas, cuando por entonces militaba precisamente en el que será su próximo rival, el Sestao River. Partícipe en 22 partidos, sólo 9 de ellos como titular, y sólo tres goles en su haber. Y eso que se trataba de equipo y un vestuario muy cercano a usted, con varios paisanos entre la plantilla y cuerpo técnico.

R. La verdad es que me incorporé tarde al equipo, y no pude hacer pretemporada con ellos. Me costó entrar en el once, y cuando me hice un hueco empecé a sufrir lesiones. Me operaron primero de apendicitis, luego fueron las muelas de juicio. Entramos en una dinámica negativa a la que ya costó darle la vuelta.

P. Han pasado dos años y apenas queda de aquel vestuario de Las Llanas más que el médico, Fernando Sancristóbal. ¿Cuál es la relación que guarda con su antiguo club y con los que fueron sus compañeros de su etapa verdinegra?

R. La verdad es que al año siguiente de marcharme, sólo quedaron en el Sestao Josu Hernáez, Silas y Aketxe; esta temporada se fueron al Mirandés, al Real Unión y a la Leonesa, así que ya no queda ningún futbolista. Suelo hablar con Mario, el delegado, a quien tengo mucho cariño y pude saludar la última vez que fui a Sestao, y luego está Fernando; pero con el resto de jugadores actuales no mantengo ningún trato porque no les conozco.

P. Usted ya se enfrentó a este ‘nuevo’ Sestao en el partido de la primera vuelta disputado en Las Llanas, y que se saldó con victoria mínima de los locales por 1-0. Allí el Getafe B dio muestras del buen juego que está caracterizando al equipo esta temporada, pero la figura de Raúl Domínguez evitó que el equipo getafense sacase algo positivo de ese encuentro. Después de haber protagonizado la semana pasada una actuación similar, es de la opinión de que el guardameta cántabro será el principal obstáculo para que el Getafe B vuelva a la senda de la victoria?

R. El Getafe el año pasado sufrió para mantener la categoría, pero este año parece que se están haciendo las cosas mucho mejor. Para ser filial es un equipo bastante veterano, con varios jugadores con 22 y 23 años además de mí, y eso al final se nota. En la ida ellos se mostraron como un equipo muy sólido, su portero hizo un partidazo, y además arriba no suelen perdonar. Va a ser un partido muy difícil, y no sólo su portero sino el resto de jugadores son buenos.

P. ¿Cree que el hecho de que el River juegue fuera de Las Llanas, donde parece bajar su rendimiento, además de las notables ausencias de Jito y Riki, permiten intuir un partido muy diferente al que ambos equipos protagonizaron en Las Llanas?

R. No lo creo. El Sestao saldrá con once soldados dispuestos a ponernos las cosas difíciles. Nosotros trataremos de hacer nuestro juego, aprovechar que estamos en casa, y salir con un alto grado de intensidad para que sufran. Será un partido bonito en el que cada uno lucharemos con nuestras armas, y repito que a ambos se nos hará difícil.

P. Hablando del escenario del choque, el River logró una contundente victoria la temporada pasada en el Coliseum. ¿Piensa que puede afectar o condicionar el juego del equipo anfitrión la decisión de trasladar el partido a la Ciudad Deportiva?

R. Nosotros precisamente estamos jugando muchas veces mejor fuera de casa. En campos grandes como El Alcoraz o La Fuensanta podemos desplegar bien nuestro fútbol, pero también en campos como el del domingo estamos acostumbrados a jugar y no hay excusas para hacerlo mal.

P. Igualmente el horario fijado para el partido parece estar pensado para poder contar con los cuatro jugadores del filial que viajarán a Málaga con el primer equipo. ¿No merma el hecho compartir ambas convocatorias el rendimiento del equipo en su objetivo de mantener su buena trayectoria liguera?

R. AL final no podemos olvidar que estamos en un filial y el objetivo es nutrir de jugadores al primer equipo cuando lo necesita. Esta jornada van a ir a Málaga cuatro, pero si el entrenador ve conveniente que jueguen el domingo con el filial lo harán, y si no, no hay problema, ya que la plantilla es larga y saldrán otros compañeros que lo pueden hacer igual de bien.

P. Más de la mitad del once titular del Getafe B ya ha debutado con el primer equipo. ¿No siente usted sana envidia de los Vigaray,Buendía, Ivi, Felip, Pere Milla…?

R. Si, envidia, pero sana. Al tener 25 años tengo claro que si subo al primer equipo no puedo volver a bajar al filial, así que soy consciente de que mi sitio ahora mismo está en el Getafe B, que es mi equipo, en el que me siento a gusto y muy contento. Si subiera claro que sería un sueño poder debutar en Primera División como otros compañeros, pero de momento me toca seguir haciendo mi trabajo en el filial, marcando goles, aportando cosas y luego ya se verá.

P. Y esta jornada,no sólo futbolistas, sino que tras la marcha de Quique Sánchez Flores, hasta el técnico del filial, Pablo Franco, se deberá sentar en el banquillo de La Rosaleda como técnico interino del primer equipo. ¿Sabe usted si dirigirá al filial este domingo?

R. Sinceramente no lo sé. Se ve que va a Málaga porque la decisión de Quique ha pillado de imprevisto, así que ya veremos qué pasa de aquí al domingo.

P. A solo tres puntos de los puestos de playoffs, ¿no cree que el objetivo de la permanencia en la categoría a estas alturas se ha quedado en algo poco ambicioso?

R. Primero hay que lograr los puntos para la permanencia, y a partir de ahí ya veremos cuántas jornadas faltas y pensar en nuevos retos.

P. Para finalizar, le pediría que apostase por un resultado para el partido, y, de paso, por su quiniela para los cuatro puestos que dan derecho a los playoffs en este grupo segundo.

R. Pues para el partido me voy a mojar con un 2-0 a nuestro favor. ¿Doblete mío? Sería demasiado pero…¿por qué no?... Sobre los candidatos a los playoffs diría que Real Madrid Castilla, Guadalajara, Real Unión, y la cuarta plaza entre Bilbao Athletic y Huesca.