Kiu: "Ante el Valladolid B hay que ganar sí o sí"

La losa de llevar tantos partidos sin conocer la victoria es algo que poco a poco va pesando en el aspecto anímico de los jugadores del Real Avilés. En una semana en la que el gestor escocés, John Clarkson, ha pedido un esfuerzo a los jugadores, Kiu, uno de los nuevos fichajes sabe de la importancia que tiene el encuentro ante el Real Valladolid B.

"Nos queda mucho trabajo por delante"

El joven jugador coreano, que puso en pie en el último partido al Román Suárez Puerta, se muestra con confianza ante el Real Valladolid Promesas. "El míster confía en mí y eso me ayuda mucho. Ahora tengo que hacerlo todo bien, trabajar y jugar para cumplir mi ilusión de triunfar en el fútbol español, que me gusta mucho y por eso estoy aquí. Tenemos que salir a muerte porque hay que ganar sí o sí, no nos queda otra si no queremos vernos en problemas", comentó ante los medios.

Algo que tiene claro Kiu es que lo importante no es dónde jugar, sino jugar en sí mismo. "Es un trabajo muy diferente respecto a lo que hacía en el Almería B, pero me gusta porque es un estilo de juego que me permite aprovechar mi velocidad. De delantero jugué muy pocas veces y de media punta algo más, pero el míster es el que manda y a mí me da igual donde me ponga porque siempre intento hacer las cosas lo mejor posible", afirmó.

Para terminar, el coreano agradece el cariño de todos sus compañeros, aunque en esta última jornada su gol no sirviera para ganar. "Los compañeros son muy buena gente y me ayudan mucho. Lo único es que hace mucho frío, pero el resto muy bien, me voy acostumbrando poco a poco. Hay que levantar la cabeza, seguir trabajando duro como hasta ahora, y mirar hacia adelante porque nos queda mucho trabajo", concluyó.