Abel Resino: “Ahora empieza una liga muy importante”

El entrenador del Granada Club de Fútbol, Abel Resino, ha comparecido en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes tras el encuentro disputado esta tarde entre el club nazarí y el Fútbol Club Barcelona, que ha finalizado con un resultado de 1-3.

El técnico afirmó que el partido se ha “decidido por pequeños detalles” porque durante la primera parte: "Se hizo un buen trabajo, un partido serio y ellos aprovecharon un error nuestro”. “Hicimos un gran trabajo y nos podíamos haber ido al descanso con un empate, pero para jugar contra el Barça, hay que hacer un partido perfecto”, añadió.

Abel Resino, además, ha hablado sobre algunos aspectos del encuentro: “Sabíamos que no podíamos conceder ningún resquicio porque el Barcelona es un equipo que se cuela por donde no hay huecos. Los árbitros favorecen muy poco pero entrar en esa guerra no lleva a ningún sitio”.

“Ahora empieza una Liga muy importante, no existen márgenes. Podemos dar buena imagen, pero si no ganamos, no sirve de nada. Aunque en algunos momentos haya errores, no me puedo quejar de la imagen, la actitud y la entrega”, concluyó.