Real Valladolid - Sporting de Gijón: viejas rencillas, nuevos objetivos

El Real Valladolid y el Sporting de Gijón llegan a su segunda cita del año con un objetivo común. Ninguno de los dos equipos que se jugarán los próximos tres puntos en Zorrilla esta nueva jornada quiere verse fuera de las quinielas para los puestos de ascenso. Desde luego la situación no está del todo mal para ninguno. Sus objetivos van acercándose, poco a poco, sobre todo en el equipo del 'Pitu' Abelardo, segundos, con 51 puntos, igualado con el líder, Las Palmas y a dos puntos del Real Betis, tercero en la clasificación de segunda. Los de Rubi quieren dar otro paso más y acercarse a los puestos de ascenso directo, cuando su cuarta posición, a solo tres puntos de su rival y del líder, es clave para poder asaltar con garantías esas privilegiadas posiciones.

Para el Valladolid el partido va más allá de los tres puntos. Jugar en casa ante el máximo rival de la categoría hace que ese encuentro se convierta en uno de los momentos clave de la temporada. En el horizonte, además, el ascenso directo, a la vista de esos tres puntos que se pondrán en juego en el campo blanquivioleta y ante su afición. Sin duda, las inseguridades de los últimos partidos, con la derrota ante el Tenerife y un juego que no acaba de ser el esperado, da un plus de necesidad a un partido que por rivalidad y momento ya era caliente. En los últimos diez encuentros en liga, el equipo vallisoletano ha dejado escapar los puntos en tres ocasiones y ha empatado en una ocasión, ante el Lugo, en casa. Números que solicitan ya una regularidad que se hace esperar.

El Sporting llega a Valladolid con uno de sus puntos fuertes: la afición de El Molinón. Con cerca de cuatro mil aficionados, el equipo asturiano viaja a Zorrilla con parte de su arsenal de grada. Importantes tres puntos que de perder puntos el líder, podrían colocar al equipo de Abelardo como líder en solitario. Sin duda un objetivo apetecible que hará llegar al conjunto gijonés con la capacidad y la ilusión de poder ser líder la próxima jornada como poco. Tras una racha poco constante, con cinco partidos ganados, cuatro empatados y uno perdido de los últimos diez en segunda división, el Sporting debe encarar esta recta final con la fe y los resultados necesarios para no caer puestos en la clasificación. Ante un rival de altura, desde lo deportivo y desde lo emocional, sin duda deberá demostrar que es uno de los aspirantes a ser ascendido de manera directa.

Rubi pone a la afición en juego

El entrenador del Valladolid, Rubi, destacó la importancia del partido contra el Sporting e hizo un llamamiento claro para que equipo y afición sean uno en los partidos que restan en la temporada. “Hay que estar súper unidos todos” y destacó que no es solo labor de la afición, sino también de “jugadores, cuerpo médico, entrenadores, prensa...”. Pidió también unión y reconoce que todos tendrán que empujar. Del Sporting de Gijón, al que aseguró haciendo hincapié en que “hay que elogiarlo pero no tenerlo miedo”, el catalán afirmó que confía en su equipo, mientras se pueda “imponer su forma de jugar”.

Sobre su sanción de dos partidos, que le impedirá pisar el césped de Zorrilla, fue realmente crítico: “El club me ha explicado las cosas, mañana lo acabamos de perfilar. Me han propuesto cuatro posibilidades, me pondré con ello mañana. En Segunda B me expulsaron una vez también, creo que es la segunda vez que me expulsan. Tengo que respetarlo porque son las normas, si yo he picado ahí, lo tengo que aceptar. Lo encuentro exageradísimo, no por lo que dije, sino por el hecho de que esté un entrenador dos partidos sin sentarse por un hecho de unas palabras, pero es exagerado. Se me hace un mundo, es demasiado. Un jugador, por una protesta como la mía, es una amarilla, para mí son dos partidos”.

Abelardo quiere optar a liderar la tabla

Aunque con los pies en el suelo, el entrenador del Sporting de Gijón, Abelardo Fernández, quiere tener confianza e ir siempre a por la victoria y aseguró que no firmaría el empate “ni en el Camp Nou”. Su partido ante el Valladolid se presenta con tres puntos por encima y aunque reconoce que “es un equipo con una gran plantilla, reforzado en enero y que exigirá mucho”, confía en su capacidad para imponerse al conjunto local, a pesar de que el Valladolid y el propio equipo gijonés son los dos menos goleados de toda la categoría. Por ello, admitió que tener a estas alturas de la temporada tres puntos más que los pucelanos es algo inesperado para todos.

“Vamos con ilusión, con ganas y situados en una posición privilegiada. “El Valladolid es un equipo con una gran plantilla, reforzado en enero, y cada partido es exigente para ello. No tenemos sus recursos, pero estar a estas alturas de temporada tres puntos por encima de ellos es algo que nadie se hubiera podido esperar. El Valladolid nos exigirá mucho y tendremos que estar acertados", matizó el preparador rojiblanco sobre este encuentro, vital para sus aspiraciones de ascenso directo a Primera.

Pereira, la gran ausencia

El Real Valladolid se enfrenta al Sporting con varias bajas, que deberán esclarecerse totalmente cuando se sepa si el colombiano Johan Mojica puede jugar o no. Desde luego de él depende gran parte de las opciones de un Valladolid que sin Pereira, sancionado, llegará con menores opciones al gol. Añadiendo las figuras de Alfaro y Roger, el Valladolid se enfrentará al equipo gijonés con el resto de sus efectivos.

Convocatoria del Real Valladolid: Javi Varas, Raúl Fernández, Javi Chica, Chus Herrero, Samuel, Valiente, Jesús Rueda, Peña, Álvaro Rubio, André Leao, Timor, Sastre, Omar, Jeffren, Óscar, Hernán Pérez, Óscar Díaz y Túlio de Melo. Mojica, duda hasta última hora.

En el equipo sportinguista, Abelardo cuenta con todos salvo Cuéllar, Rachid y Barrera y se sabe que es muy probable que salte al terreno de juego con el mismo conjunto con el que encaró su último encuentro ante el Mirandés, a pesar de recuperar al delantero Guerrero. Contundencia, seguridad y verticalidad serán las armas de un equipo que no quiere dejar nada en Valladolid.

Convocatoria del Sporting de Gijón: Alberto, Dennis, Luis Hernández, Álex Menéndez, Bernardo, Sergio Álvarez Juan Muñiz, Guerrero, Nacho Cases, Lora, Iván Hernández, Carlos Castro, Isma López. Carmona, Hugo Fraile, Jony, Pablo Pérez y Ndi.