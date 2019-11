Resultado Sevilla - Atlético de Madrid (0-0)

Final. Esto ha sido todo desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora les emplazamos al postpartido y la crónica del mismo en VAVEL. Buenas noches.

Final. El Sevilla, que fue mejor, se descuelga casi definitivamente de la pelea por la Champions.

Final. El Atlético se puede quedar a -9 del Real Madrid y con solo uno de ventaja respecto al Valencia, que visitará el Calderón la próxima jornada.

Final. Partido intenso pero flojo en cuanto a fútbol. Resultado que no sirve a ninguno.

Final del partido. Sevilla 0-0 Atlético de Madrid

91'. Amarilla para Banega, una más.

89'. Aprieta el Sevilla en busca del gol en las últimas jugadas del choque.

86'. Amarilla para Miranda, que no podrá jugar contra el Valencia.

84'. ¡Fuera! Ahora la tuvo Vitolo desde fuera del área. Su disparo, fuera por muy poco.

83'. ¡Fuera! Robó Torres a Krychowiak y su cabalgada finalizó con un disparo cruzado del delantero de Fuenlabrada.

80'. Una amarilla más, en esta ocasión para MBia.

77'. Se retira, ovacionado, Bacca y entra Kevin Gameiro en su lugar. Se queda sin cambios.

75'. Último cambio rojiblanco. Entra Mandzukic por Griezmann en el Atlético de Madrid.

69'. Va a por el partido Emery. Entran MBia y Reyes por Arribas y Coke. Vidal, de lateral derecho.

67'. Muy débil y blando el disparo de Torres en carrera. Atrapó, sin problemas, Torres.

63'. Entra Koke, que vuelve tras lesión, por Gabi. Segunda sustitución en el Atlético.

61'. ¡La ha tenido Griezmann! Carrerón de Torres y la dejó en boca de gol para el francés pero se quedó el cuero atrás.

59'. Entró Fernando Torres por Arda Turan en el primer cambio colchonero.

54'. Ahora amarilla para Mario Suárez. Reclama más el Sevilla porque el mediocentro rojiblanco le da en la cara a Vidal.

51'. ¡Qué entradón de Griezmann! A la rodilla, sin el cuero cerca, solo ve la amarilla. Se perderá el partido contra el Valencia.

49'. Amarilla a Krychowiak por falta sobre Gabi y a Gámez por hacer lo propia con Iborra.

46'. ¡Comienza la segunda mitad en Sevilla!

Descanso. En líneas generales, un mejor Sevilla no ha podido con un Atlético que debería ir a más, sobre todo con lo que tiene en el banco.

Descanso. Protestan los sevillistas porque el colegiado señaló el final del primer acto cuando atacaban sobre el área colchonera.

Descanso. Sevilla 0-0 Atlético de Madrid.

40'. Se calienta el partido, quizás en exceso.

35'. Amonestado Arda Turan por chutar el cuero tras pitar una falta. El colegiado consideró que fue una falta de respeto.

30'. Quiere medio reaccionar el Atlético de Madrid pero el Sevilla, hasta el momento, llega más y mejor.

28'. Así lanzó al poste Iborra vía @casadelfutbol

26'. ¡Al palo! Iborra estrella el centro de Coke en el poste una vez había superado a Moyá.

20'. ¡Fuera! Golpeó muy arriba Griezmann y el cuero se perdió por encima del larguero.

19'. ¡Amarilla para Arribas! Placó a Raul García cuando entraba dentro del área. Falta peligrosísima en la frontal.

15'. ¡Aprieta el Sevilla! Ahora fue Vidal quien llevó el peligro por la banda derecha del ataque.

13'. Disparo duro de Bacca que ataja en dos tiempos el meta rojiblanco. Primera ocasión del choque.

11'. Sin consecuencias. La falta se quedó muy corta y apenas inquietó a la zaga colchonera.

8'. Falta peligrosa a favor del Sevilla. Se fue al suelo Bacca tras una entrada por detrás de Miranda.

4'. Inicio algo bronco y tosco, como se podía esperar entre ambos equipos.

2'. Tal y como arrancó el partido, Godín sumó su partido 200 con el Atlético de Madrid.

1'. ¡Comienza el partido! Sevilla - Atlético de Madrid en VAVEL

18:58. ¡Saltan los protagonistas al verde del Ramón Sánchez Pizjuán!

18:51. Partido vital para el Atlético de Madrid. De perder, la diferencia con el Real Madrid, actual líder, se dispararía hasta los 10 puntos.

18:49. Acaba de finalizar el encuentro de Liga BBVA que precedía a este Sevilla - Atlético de Madrid. El Athletic ha ganado 0-1 al Eibar en Ipurua.

18:45. Quince minutos para que de comienzo el Sevilla - Atlético de Madrid. Menudo encuentro tan vibrante se nos avecina.

18:35. Moya y Oblak calientan sobre el verde del Sánchez Pizjuán vía Juan Ignacio Lechuga, VAVEL.

18:30. Media hora para que de comienzo el choque estrella de esta jornada. Sevilla - Atlético de Madrid en VAVEL.

18:23. Últimos 30 resultados del Sevilla en el Sánchez Pizjuán (todas competiciones): 25V - 4E - 1D vía @Atleti_VAVEL

18:20. Resultados del Atlético de Madrid después de jugar Champions: 2V (Getafe y Depor) - 1E (Celta) – 3D (Valencia, Villarreal y Real Sociedad) vía @Atleti_VAVEL

18:15. El dato: el Sevilla encadena 20 partidos de Liga sin perder como local.

18:08. Curiosa, cuanto menos la alineación colchonera en este Sevilla - Atlético de Madrid. Sin Mandzukic ni Torres para seguir con su racha positiva ante el equipo de Emery, que sale con todo.

18:05. ¡Once del Atlético de Madrid! Moyá; Juanfran, Godín, Giménez, Gámez; Mario Suárez, Tiago, Gabi; Arda Turan, Raúl García y Griezmann

18:00 ¡Once del Sevilla! Rico; Coke, Arribas; Kolo, F.Navarro; Iborra, Krychowiak, A.Vidal, Banega, Vitolo; Bacca.

Les dejamos con la previa de este partido Sevilla - Atlético de Madrid : a las armas

El Sevilla y su reino son inexpugnables dentro de la Primera División. No hay duda. No obstante, a lo largo de la geografía española existen otros equipos que viven una situación similar a la del club andaluz; es decir, que no han sido derrotados como locales esta temporada. Al Sevilla, se le unen el Huesca, el Cádiz, el Almería B, el UCAM Murcia y el Lucena. Cuatro andaluces sobre un total de seis clubes.

El Sevilla se ha hecho fuerte en el Pizjuán y el Atlético de Madrid tendrá ante sí el reto de ser el primer equipo de la temporada en asaltar el feudo sevillista en este Sevilla - Atlético de Madrid . Los hispalenses han logrado 25 victorias en sus últimos 30 partidos de casa, pero los colchoneros llevan cinco años y diez partidos consecutivos sin perder contra el Sevilla. Dos rachas que se chocan y que en la que una de ellas, si no hay empate, llegará a su fin.

El Atlético de Madrid ha perdido tres de los seis partidos de Liga que ha jugado tras disputar la Champions League. Solo dos victorias post-Europa, contra Getafe y Deportivo de la Coruña. Y es que Europa conlleva resaca.

Los sevillistas sólo han caído en un partido de liga de los siete han afrontado después de jugar en la Europa League. Fue la última semana en su visita a Anoeta, en el que en un partido de idas y venidas los futbolistas dirigidos porUnai Emery remontaron los goles de Xabi Prieto y Agirretxe, y vieron como la Real Sociedad fue capaz de darle la vuelta en los últimos diez minutos con un autogol de Arribas y otro del propio Xabi Prieto.

Polos opuestos en este Sevilla - Atlético de Madrid pero en cualquiera de sus vertientes. Estilo de fútbol, trayectorias, historia, todo. Incluso, ahora, en la forma en la que responden ambos equipos tras partido europeo entre semana.

Llega el Sevilla - Atlético de Madrid. Eso, actualmente, es sinónimo de varias cosas. La primera, partido de rivalidad e intenso, pues el creciente 'pique' entre sevillistas y colchoneros ha convertido estos encuentros en casi finales. La segunda, buen nivel de fútbol, ya que Sevilla y Atlético llevan años copando los puestos altos de la clasificación y el nivel de ambos es elevado.

Posiblemente sea uno de los futbolistas más en forma del panorama europeo. Rápido, trabajador, con gol, llegó desde San Sebastián con un buen jugador pero se está convirtiendo en uno de los mejores. Ya lleva los mismos dobletes en Liga que Cristiano y Leo Messi. Se trata, como no, de Antoine Griezmann.

Simeone, por su parte, también es consciente de la importancia del choque ya que sus rivales, tanto por delante como por detrás, no aflojan. "No se puede comparar continuamente. Yo no comparo este equipo con el del año pasado porque hay un montón de jugadores nuevos y, como siempre he dicho, creo que podremos evaluar lo que hizo este grupo al final porque es distinto al grupo del año pasado. Lo respeto y digo que estamos haciendo una temporada muy buena. Competitivos en la Copa del Rey, ganamos la Supercopa española, en Champions seguimos vivos y en Liga estamos compitiendo a tres puntos del Barcelona y un poquito más lejos del Madrid". El técnico bonaerense expresó sus "muchas expectativas por delante en esta Liga". "Valoro que la temporada que está haciendo este grupo hasta hoy es buena y el final determinará si es muy buena o se queda en buena”, sentenció.

El técnico del club sevillano lo tiene claro. Deben ganar para no descolgarse de la cuarta plaza, que es la que da acceso a Champions. "No pensamos más que en nosotros. Tenemos que hacer nuestro camino, ilusionarnos con él porque la Liga marca la regularidad y mañana jugamos ante el campeón. Eso nos suma a la intención en cuanto a retar nuestras posibilidades con ellos. Las diferencias en cuanto a puntos son menores este año y la victoria nos acercaría más, pero no pensando en cómo estén los de arriba sino en sumar los 48. Además, sería un impulso de moral ganarle al campeón", comentó.

¿Qué dijeron ambos entrenadores en la previa a este Sevilla - Atlético de Madrid? Ha habido revuelo en las redes sociales por un titular de un vídeo muy inapropiado de la rueda de prensa de Unai Emery en la web del club hispalense.

Convocatoria del Atlético de Madrid: Moyá, Oblak, Godín, Ansaldi, Gámez, Juanfran, Miranda, Lucas, Mario, Tiago, Koke, Raúl García, Arda, Gabi, Cani, Griezmann, Mandzukic, Raúl Jiménez y Fernando Torres.

Convocatoria del Sevilla: Sergio Rico, Barbosa, Diogo, Coke, Fernando Navarro, Tremoulinas, Arribas, Kolodziejczak, Mbia, Krychowiak, Iborra, Éver Banega, Denis Suárez, Vitolo, Aleix Vidal, Reyes, Bacca y Gameiro.

Vamos con las convocatorias de ambos equipos para este partido Sevilla - Atlético de Madrid, en las que hay novedades por los dos bandos. En el lado colchonero vuele Koke aunque se caen Siqueira y Saul por lesión mientras que Deulofeu sigue sin ser citado en un Sevilla que recupera a MBia

Por su parte, la sección colchonera titulaba la previa de este partidazo de la siguiente manera. Sevilla - Atlético de Madrid: a las armas. Tras la derrota ante el Leverkusen, el Atlético de Madrid vuelve a encontrarse ante un Real Sevilla con la moral muy alta tras derrotar al Borussia Mönchengladbach y certificar su pase a octavos de final en la Europa League.

Antes de entrar en profundidad en el partido os dejamos las previas de nuestros compañeros. La sección sevillana titulaba: Sevilla - Atlético de Madrid: el primer 'grande'. El Sevilla tras perder en Anoeta (4-3) en un choque loco, recibe a los colchoneros e intentará alargar la racha.

Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva jornada de Liga BBVA en VAVEL. ¡Menudo partidazo nos espera hoy en el Sánchez Pizjuán! Sevilla - Atlético de Madrid , duelo por todo lo alto en Sevilla.