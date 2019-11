El tercer tiempo: Las Palmas no encuentra la manera ante el máximo rival

El partido más esperado por las aficiones de los dos conjuntos representativos del fútbol canario llegó cargado de emoción e intesidad, algo que comenzó a plasmarse en los momentos previos al arranque de la disputa, cuando el medio de transporte que llevaba al equipo hasta el Estadio de Gran Canaria era arropado por la afición palmense a falta de una hora y media para que el balón comenzara a rodar. A raíz de ahí, partido trabado en el que Las Palmas no supo ejercer de líder y acentuó las malas sensaciones de las últimas semanas en cuanto a juego.

La inclusión de Jonathan Viera destacó en una alineación sin sobresaltos

El comienzo del choque se aproximaba con los nervios patentes en el respetable, que comenzaba a acceder al recinto de Siete Palmas para ocupar su correspondiente localidad, algo que podía amenizarse observando la alineación escogida por parte de Paco Herrera, que formó con un equipo teóricamente previsible donde la única novedad destacada fue la inclusión de Jonathan Viera en la parcela ofensiva.

Como es habitual, Casto formó en portería para hacerse cargo del arco amarillo, mientras que los cuatro defensores que formaron parte de la lista de convocados fueron alineados, siendo David Simón y Ángel López los ocupantes de ambos laterales, complementados por la figura de Aythami Artiles y Jesús Valentín en el centro de la zaga. El defensor tinerfeño debutó en competición liguera como jugador amarillo y se mostró bastante seguro durante sus intervenciones, lo que demuestra que Las Palmas cuenta con otro central de garantías en su plantilla.

En media cancha, el inamovible Javi Castellano se volvió a ocupar de la zona defensiva, mientras que Hernán Santana y Culio fueron sus acompañantes en una parcela que se ha postulado como uno de los puntos fuertes de la escuadra comandada por Paco Herrera, pese a que últimamente no encuentra la fluidez necesaria para distribuir el balón con mayor ritmo, lo que provoca numerosas imprecisiones.

Por su parte, Nauzet Alemán ocupó la zona diestra del ataque grancanario, con Sergio Araujo como máxima referencia ofensiva, mientras que la novedad del equipo titular saltó con la inclusión de Jonathan Viera en el 11, ya que el flamante fichaje de invierno de la UD Las Palmas fue suplente durante el anterior encuentro ante el Alcorcón, donde salió desde el banco y no pudo aportar prácticamente nada.

Raúl Agné sorprendió con la suplencia de Diego Ifrán

En cuanto al CD Tenerife, la novedad saltó en la parcela ofensiva, puesto que uno de los jugadores que se postulaba como ocupante de la zona de ataque blanquiazul quedó relegado al banquillo en lugar de Maxi Pérez, ya que Diego Ifrán esperó su oportunidad desde el banquillo, pues Agné lo consideró más oportuno.

Por lo tanto, el recién llegado Dani Hernández formó bajo palos, con una línea de cuatro defensores por delante formada por Raúl Cámara y Javi Moyano en los laterales, siendo ambos acompañados en el centro de la zaga por Albizua y Carlos Ruiz, haciendo todos ellos un partido bastante serio, lo que provocó que los locales no se sintieran cómodos, sobre todo Sergio Araujo, marcado fue de cerca.

En el centro del campo, Vitolo formó junto a Cristo Díaz en el doble pivote, mientras las bandas eran ocupadas por Cristo Martín y el capitán Suso Santana, siendo éste último uno de los jugadores que mayor participación tuvo por el frente de ataque blanquiazul, pero apenas pudo inquietar el arco amarillo durante todo el encuentro.

Así las cosas, Aridane se postuló como uno de los hombres más adelantados del CD Tenerife durante el día de hoy, al igual que Maxi Pérez, que fue el encargado de suplir la ausencia de Ifrán en la parcela ofensiva.

Mismo guion que en los últimos compromisos locales

El CD Tenerife pareció estudiarse los últimos encuentros disputados por la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, puestro que protagonizó un encuentro escrito con la misma tinta que el Racing de Santander o el Real Mallorca, mostrándose con las líneas bastante juntas y ejerciendo una presión bastante intensa en la media cancha, lo que provocaba numerosas imprecisiones amarillas con el transcurso de los minutos.

Sin renunciar al ataque, los visitantes impedían notoriamente cualquier tipo de aproximación grancanaria sobre el arco custodiado por Dani Hernández, mientras que sus intentos quedaban en las peleas solitarias de Suso Santana por banda derecha o las continuas pugnas por alto de Aridane, de las que pocas veces salió vencedor gracias al buen hacer defensivo tanto de Aythami como de Jesús.

El trabajo de Las Palmas fue incordiado por el CD Tenerife

Por su parte, los amarillos intentaban dominar el balón para comenzar a imponer su ritmo de juego, algo que no termina de llegar desde hace varias semanas, ya que el cuadro grancanario se ha venido mostrando algo espeso durante las últimas jornadas del campeonato. No obstante, ésto no privó a los grancanarios de tener personalidad para seguir fieles a su idea, aunque las imprecisiones se hicieron notar más de lo esperado.

El trabajo de Culio en media cancha incomodando a Vitolo estuvo bien cubierto, mientras que la distribución del esférico quedó algo mermada por la falta de ideas del propio jugador argentino, Hernán y Javi Castellano, que fue el que mejor sensaciones dejó a la hora de distribuir gracias a su filosofía de no complicarse a la hora de encontrar un compañero, siendo éste el que más próximo está a su demarcación o el mejor posicionado para recibir.

Por su parte, David Simón no contó con mucha aportación ofensiva durante el primer acto. Bien es cierto que mostró su clara intención de plasmarse como un extremo pero no dio la sensación a la que tiene acostumbrado al respetado, mientras que Ángel López no sumaba aportaciones ofensivas al tener como pareja de baile al capitán tinerfeño, un Suso Santana bastante incómodo de cubrir.

En la parcela atacante amarilla, Jonathan Viera se mostró bastante escorado en la banza izquierda, lo que provocó numerosos problemas para el jugador del barrio de La Feria, que prácticamente no encontraba ningún compañero para asociarse, algo que acababa con el futbolista grancanario encarando a su par, que siempre encontraba la ayuda de algunos de los mediocentros para provocar el retraso de pelota de Jonathan o por su parte, la pérdida del esférico.

En banda derecha Nauzet Alemán no encontró la participación deseada, ese buen hacer al que ha acostumbrado al respetable, siendo éste objeto de numerosas provocaciones por parte de los adversarios en busca de alguna mala conducta que acabara con el jugador de Las Mesas inmerso en cualquier trifulca.

Mientras tanto, en el centro del ataque amarillo, Sergio Araujo siguió dando la misma sensación de las últimas jornadas. El hombre más adelantado de la Unión Deportiva Las Palmas se mostró bastante incómodo durante el transcurso de todo el primer tiempo, en el que apenas tuvo participación, teniendo una constante lucha entre defensores rivales que no acababa con el argentino como vencedor.

Momo suplió al lesionado Jonathan Viera y pudo enmendar su error inicial

Por su parte, el segundo acto no comenzó nada bien para los intereses amarillos, pues con el balón acabado de entrar en movimiento, un balón en carrera para Jonathan Viera acabó con el jugador grancanario sintiendo un pinchazo que le impidió acabar el encuentro, tirándose al césped con las manos en la cabeza, sabedor de que su problema muscular le impedía poder seguir siendo de la partida.

En su lugar, Jerónimo Figueroa ingresó en el verde para cumplir con el cometido de distribuir el balón con criterio, teniendo cierta libertad por todo el frente de ataque, ya que se le pudo ver con bastante soltura tanto en banda como en posiciones interiores, mientras que un error suyo en la entrega propició el tanto de los tinerfeños.

En uno de los primeros balones que llegaba al mayor de los Figueroa, éste no estuvo acertado a la hora de ceder el balón atrás, lo que acabó con Maxi Pérez avanzando en carrera y plantándose cara a cara ante Casto, que no pudo hacer nada ante el quiebro del atacante y su posterior definición. El sector de aficionados blanquiazules estallaba de euforia ante el tanto visitante, pero sería una alegría que duró muy poco.

El error de Momo no le iba a propiciar ningún tipo de decadencia en su rendimiento, todo lo contrario, ya que apenas tres minutos después del gol de Maxi Pérez, el jugador grancanario se postuló como lanzador de una falta peligrosa favorable a los amarillos, que terminó con el balón colgado al área por el jugador de Las Torres y Hernán Santana, el más potente de todos, se elevó por los aires para mandar el balón al fondo de la red con un bonito testarazo que hizo reventar el Estadio de Gran Canaria.

La afición local despertó del duro golpe recibido por el tanto del CD Tenerife, algo que impulsó a Las Palmas para comenzar a tener mayor presencia ofensiva, mientras que los tinerfeños le cedieron la posesión del esférico a un conjunto local que comenzó a distribuir el balón con mayor criterio, lo que hacía suponer que el segundo tanto amarillo estaría al caer.

Las Palmas hizo todo lo posible para evitar el empate final

Los movimientos de Herrera desde el banco declaraban claramente la intención del bando local de hacerse con los tres puntos. A la sustitución obligada de Momo por Jonathan Viera debido a la lesión del jugador de La Feria se le sumaron la inclusión de Roque Mesa y Asdrúbal Padrón, en lugar de Culio y Nauzet Alemán. La inclusión del "15" amarillo sirvió para que Las Palmas contara con más presencia ofensiva.

El teldense ingresó en el verde y comenzó a exponer el ritmo de juego bastante eléctrico que acostumbra a realizar, sumándose notoriamente al ataque, mientras que movía el balón con buen criterio, lo que provocaba que la defensa visitante se mostrara cada vez más replegada. Fruto de dicha aportación ofensiva, el teldense tuvo en sus botas el gol de la remontada, pero su mala postura a la hora de rematar acabó con el balón marchándose bastante alto.

Por su parte, el retroceso del CD Tenerife en tareas defensivas sirvió para que Las Palmas saliera más decidida de lo que estaba para conseguir el triunfo, lo que acabó con David Simón realizando el trabajo de siempre, prácticamente como un extremo en banda derecha, recuperando el buen hacer ofensivo que no pudo ejercer durante el primer tiempo. Numerosas incorporaciones suyas al ataque no pudieron acabar con mayor peligro del creado debido a la numerosa presencia defensiva que tenían los visitantes.

En cuanto a Asdrúbal, el jugador de Guanarteme no disfrutó de mucho protagonismo sobre el terreno de juego, mientras que su carácter batallador pareció seguir intacto, ya que se mostró bastante participativo a la hora de intentar evitar la salida de balón del cuadro tinerfeño, que no encontró la manera de volver a crear peligro sobre el arco amarillo, al igual que los locales, que mostraron ansia por brindarle tres valiosos puntos a su afición, pero finalmente no fue posible.

Un punto con sabor agridulce para la UD Las Palmas, que seguirá al frente de la clasificación

Por lo tanto, reparto de puntos final entre ambas escuadras gracias a los goles de Maxi Pérez y Hernán Santana, que pudo poner las tablas tres minutos después del gol visitante con un bonito remate de cabeza. En los últimos minutos del partido, Las Palmas reclamó un posible penalti por mano de un defensor visitante dentro del área, pero finalmente el colegiado designado para impartir justicia no creyó oportuno valorar con pena máxima dicha acción, lo que provocó numerosas quejas tanto de los futbolistas como de la afición.

El punto cosechado por el cuadro palmense permite que éstos sigan al frente de la tabla clasificatoria durante una jornada más, mientras que la próxima semana rinde visita el Sporting de Gijón, conjunto que sigue muy de cerca a la UD Las Palmas con solamente un punto menos, lo que propicia un aliciente más para un encuentro que enfrenta a dos equipos históricos del fútbol español.