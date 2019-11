Herrera no consigue enmendar su peor partido como técnico amarillo

El mal partido disputado por la Unión Deportiva Las Palmas en el clásico del fútbol canario durante la primera vuelta aún seguía latente en Gran Canaria, puesto que dicho encuentro supuso la primera derrota del cuadro palmense durante el presente campeonato. Los hombres de Paco Herrera llegaron a Santa Cruz encaramados al liderato de la categoría de plata gracias a los 13 puntos de 15 posibles con los que contaban en su casillero, pero el buen hacer del conjunto blanquiazul hizo que los amarillos, ese día de celestes, sellaran su "peor partido" del actual campeonato, según declaró el máximo responsable técnico en sala de prensa.

Las Palmas se empequeñeció en Santa Cruz

El conjunto comandado por Paco Herrera, la sensación de las primeras jornadas de la Liga Adelante, afrontaba la sexta jornada del campeonato como líder de la categoría de plata, gracias a los 13 puntos con los que contaba en su haber en cinco partidos disputados, ya que solamente el empate cosechado en la segunda jornada ante el RCD Mallorca impedía que los amarillos contaran con un pleno de puntos durante el arranque de la competición.

El claro favorito para hacerse con la victoria no era otro que el cuadro grancanario. El Heliodoro Rodríguez López acogía el sexto encuentro del presente curso y las sensaciones plasmadas por ambas escuadras sobre el verde durante el inicio eran totalmente contrapuestas, ya que una Unión Deportiva decidida a asaltar la máxima categoría visitaba a un CD Tenerife en horas bajas y que aún no había sido capaz de sumar una victoria a su casillero particular de registros. No obstante, primó el tópico de que en un derbi no hay equipo favorito antes del arranque de la disputa y los blanquiazules pudieron contrarrestar el buen juego mostrado por Las Palmas durante las primeras jornadas.

El partido arrancó sin claro dominador, pero eran los visitantes los que intentaban imprimir su ritmo de juego durante los primeros minutos de la contienda en el Heliodoro, donde un amplio sector de aficionados amarillos llenaban de color la zona en la que estaban situados para, de este modo, arropar a los suyos e intentar llevarlos en volandas para conseguir una victoria en el campo del máximo rival deportivo que no se conseguía desde el año 2.001, en el que los goles de Tevenet, Josico y Nacho Gozález pudieron contrarrestar el materializado por Lussenhoff para los locales.

Los grancanarios comenzaron mandando , pero su ritmo de juego descendió notoriamente

Con el equipo amarillo todavía sin acusar la alta presión mostrada por los blanquiazules, éstos consiguieron poner el primer tanto en el marcador para hacer estallar de júbilo la amplia zona de aficionados grancanarios, que viajaron a la isla vecina desde el día anterior para poder presenciar el encuentro, debido a la temprana hora a la que comenzó el choque ( 11:00 horas ).

Un balón en largo a banda derecha llegó hasta las inmediaciones de Sergio Araujo, que consiguió salir vencedor de la pugna por el esférico y encaró el área adversaria para, desde el perfil diestro, centrar el balón para que Nauzet Alemán lo dejara pasar y en segunda línea, Momo impactara una soberbia volea que se coló en el arco defendido en ese entonces por Roberto. Las Palmas se adelantaba en el marcador y el Heliodoro enmudecía, sabedor de que el líder se ponía por delante y nunca le habían remontado un marcador a su favor durante las primeras cinco jornadas del campeonato.

No obstante, el tanto visitante no hizo que el CD Tenerife bajara los brazos, ni mucho menos, ya que comenzaron a ejercer mejor ritmo de juego sobre el césped, postulándose como el claro dominador de la contienda a raíz del gol de Momo. Dicha línea ascendente en su juego no pasó desapercibida para el respetable presente en el Heliodoro, que comenzaba a rendirse al fútbol plasmado por los suyos y sirvieron para llevar en volandas al equipo hasta conseguir el tanto del empate, en un claro infortunio protagonizado por Sergio Araujo a la salida de un saque de esquina, cuando su intento por despejar el balón sirvió para cambiar su trayectoria e introducirlo en el fondo de la red para, de este modo, poner el empate en el marcador antes del descanso.

El CD Tenerife supo hacer daño a un equipo irreconocible

Con el reparto de puntos campeando en el marcador, ambos equipos pusieron rumbo al túnel de vestuarios, donde el trabajo de Álvaro Cercera siguió haciendo efecto para seguir imposibilitando que la UD Las Palmas se sintiera cómoda sobre el césped. Los tinerfeños supieron soportar mejor las altas temperaturas y fueron muy superiores a un cuadro grancanario que no creó sensación de peligro durante el segundo acto, en el que los locales pudieron anotar su segundo tanto.

Pocos minutos después de que el juego se reanudara, Cristo Martín se encargó de acabar con una Unión Deportiva incapaz de realizar combinaciones productivas en el centro del campo. Un centro de Suso Santana desde banda derecha llegó a la cabeza del propio Cristo, que próximo al punto de penalti pudo rematar para hacer imposible cualquier reacción de Raúl Lizoain que pudiera evitar el segundo tanto de la mañana para los blanquiazules.

El Tenerife se puso por delante e incluso dispuso de alguna opción para terminar de sentenciar el partido a su favor, pero finalmente los 90 minutos reglamentarios llegaron a su fin, por lo que el cuadro blanquiazul se proclamó como equipo vencedor de la contienda y consiguió ser el primero en derrotar al conjunto liderado por Paco Herrera en el presente campeonato. Un técnico catalán que se culpó de la derrota en la rueda de prensa posterior al partido.

Herrera: "El que más se ha equivocado he sido yo"

Al término de la disputa, el máximo responsable técnico de la UD Las Palmas compareció ante los medios de comunicación, donde compartió sus sensaciones sobre un partido en el que el cuadro grancanario no fue capaz de mostrar el fútbol que venía ejerciendo durante las primeras jornadas de competición y en el que el conjunto blanquiazul consiguió superarle en uno de los puntos fuertes del equipo desde su llegada, la intensidad.

Al respecto, el técnico catalán asumió todo tipo de responsabilidades, reconociendo en semanas posteriores que el partido disputado en el Heliodoro fue el peor de sus hombres durante la actual competición: "Nos han pasado por encima y ha sido una situación que hemos provocado principalmente nosotros".

El Estadio de Gran Canaria acogió un derbi descafeinado

Por su parte, el feudo de la UD Las Palmas acogió el pasado domingo un derbi en el que ninguno de los dos contendientes pudieron ponerle la emoción necesaria a un partido que no cumplió con las espectativas esperadas durante la semana, donde el número de entradas vendidas por parte de los locales hacía presagiar un ambiente festivo en las gradas, y así fue. No obstante, sobre el terreno de juego se ausentaron las ocasiones en un partido que se decidió en el segundo tiempo.

Quizás por la indumentaria visitante o por el mal aspecto presentado por el Estadio de Gran Canaria debido a las obras de remodelación, pero lo cierto es que el clásico del fútbol canario no plasmó sobre el césped la rivalidad deportiva habitual entre ambos contendientes. El horario del partido y el clima en un día bastante nublado pudieron ayudar a que no se viviera un espectáculo de la magnitud del último derbi disputado en el feudo palmense, que acogió la mayor asistencia de espectadores de toda la historia en un partido disputado entre ambos conjuntos, el pasado 10 de mayo de 2.014, en un partido en el que Vicente Gómez pasó a la historia.

Un segundo tiempo de alta tensión decidió el marcador final

El encuentro llegó al tiempo de descanso sin ocasiones claras de gol para ninguna de las dos escuadras. Un lanzamiento que se marchó bastante alto de Suso Santana fue la jugada de mayor peligro protagonizada por el cuadro visitante, mientras que un lanzamiento de falta efectuado por Nauzet Alemán y un disparo falto de potencia de Hernán fueron las aproximaciones que pudieron provocar trabajo a un Dani Hernández bastante seguro durante todo el encuentro.

Por su parte, tras la reanudación, el partido empezó a tener mayores síntomas de entretenimiento entre goles y jugadas desafortunadas, ya que pocos minutos después de comenzar el segundo acto, un balón en carrera para Jonathan Viera provocó que el jugador del Barrio de La Feria sufriera un pinchazo que le impidió continuar su trabajo sobre el terreno de juego. El jugador grancanario fue sustituido en lugar de Momo y se retiró entre lágrimas por el infortunio sufrido, mientras que minutos después, el CD Tenerife conseguía adelantarse en el marcador.

Un error de Momo al cederle el balón a Jesús propició que Maxi Pérez, el más listo de todos, se adelantara al central tinerfeño para llevarse el balón en carrera, driblar a Casto y hacer el primer tanto del encuentro, favorable a los visitantes. El sector de aficionados blanquiazules estalló debido a una alegría que solamente duró tres minutos, el tiempo exacto en el que los amarillos pudieron sellar el reparto de puntos final.

Un centro del mayor de los Figueroa desde el perfil izquierdo del ataque amarillo, al efectuar un saque de falta, llegó a la cabeza de Hernán Santana, que se elevó por los aires y con su giro de cuello a la hora de impactar el remate puso el balón al palo largo para hacer imposible cualquier estirada del guardamenta visitante. Las Palmas empató el partido y se plantó decidida a intentar salir victoriosa, pero el buen hacer defensivo del CD Tenerife lo evitó, mientras que Roque Mesa tuvo en sus botas el segundo gol de los grancanarios, pero su mala postura a la hora de rematar terminó con el balón marchándose bastante alto.

Un empate que no permite la venganza de Paco Herrera

De este modo, el técnico catalán de la UD Las Palmas no encontró la manera de poder resarcirse del mal partido disputado por los amarillos en el Heliodoro Rodríguez López durante la primera vuelta, pero consiguió que el infortunio no fuese mayor debido al gol de Maxi Pérez que adelantó a los visitantes. Finalmente, el reparto de puntos fue justo en un partido en el que ninguno de los dos contendientes hizo méritos suficientes como para salir vencedor de la disputa.

Así las cosas, el cuadro grancanario puede seguir liderando la tabla clasificatoria una jornadas más, esta vez con 52 puntos, mientras que el empate cosechado en el feudo palmense permite a los blanquiazules el hecho de no ocupar una de las cuatro peores plazas de la tabla clasificatoria, por lo que dos rivales con objetivos contrapuestos seguirán luchando por lograr la consecución de sus metas a final de temporada.