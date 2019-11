Álex Martínez: "Me gustaría estar antes de que termine la Liga"

El lateral zurdo verdiblanco, Álex Martínez, comparecía ante los compañeros de la web oficial del Club para deslizar sensaciones en torno a su nivel físico. El ex del Murcia prosigue evolucionando tras la lesión sufrida a comienzos de temporada.

Animado, confesaba su recuperación marcha por buen cauce: "Estoy muy contento por cómo va todo. Antes estaba en el hospital, donde todo es muy diferente. Allí estás entrenando en solitario de lunes a viernes. Ahora estoy con los compañeros, entrenando mañana y tarde con Fran Molano. La evolución ha ido muy bien durante estos tres meses y medio. Si miramos la lesión de Vadillo, que fue la misma que la mía, se ha recuperado en cinco meses. No tengo prisas, quiero recuperarme bien. Vamos a paso a paso, cada día con más ganas de que llegue el momento de poder jugar".

El trianero se ha arropado en Vadillo, que también sufrió una lesión similar: "Le he ido preguntando todas las dudas que he tenido. Algunas veces estás en casa y parece que estás encerrado entre cuatro paredes, en un pasillo del que crees que no vas a salir, pero de todo se sale. Vadillo ha sido el primero que me ha animado. Me ha dicho que se pasa mal, pero con esfuerzo y sacrificio todo sale bien. Es un ejemplo a seguir, ha tenido dos lesiones importantes y se ha recuperado muy bien. Es un espejo en el que mirarse, un gran luchador. Me alegro mucho por él, espero seguir sus mismos pasos".

"Mi meta ahora mismo es recuperarme bien"

Álex Martínez trabaja duramente en el gimnasio bajo la atenta supervisión del readaptor físico Fran Molano, el cual es uno de sus principales apoyos: "Con Fran lo hablo muchas veces. El gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol tiene vistas al campo donde se entrenan los compañeros, así que tienes ganas de jugar, de entrenar, pero sabes que todavía no puedes, que estás en fase de recuperación. Lo que tengo que hacer es trabajar fuerte en el gimnasio todo lo que me diga Fran, que es un gran profesional. Con su ayuda sé que me voy a recuperar bien".

El lateral prefiere no poner fecha a su retorno: "En abril hago cinco meses, llevo ya casi cuatro lesionado. Mi meta ahora mismo es recuperarme bien, no cuento los meses que me quedan para volver. Sí que me gustaría estar antes de que termine la Liga para ayudar al equipo a subir a Primera división. Espero jugar algunos partidos antes de que termine la temporada".

"Todo esto te hace más fuerte"

Preguntado acerca de la madurez que adquiere un futbolista mientras permanece alejado de los terrenos de juego debido a las lesiones, el bético, contestaba: "Cuando uno tiene una lesión de este tipo, los primeros meses lo pasas mal en casa porque piensas que no vas a jugar más en toda la temporada. Lo que se tiene que hacer en esos casos es recuperarse y empezar con más fuerza. Todo esto te hace más fuerte. Nunca me había llevado tanto tiempo sin jugar al fútbol, es la primera lesión grave que he tenido. De todo se sale, espero recuperarme bien para volver con más fuerza".