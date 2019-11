Los días más difíciles de Sergio Araujo en Gran Canaria

Un jugador de la talla de Sergio Araujo suele copar todas las miradas durante los minutos que disputa sobre el césped y es algo que ha quedado plasmado prácticamente desde su llegada a Gran Canaria, cuando el futbolista de Argentina arribó en la isla con el claro deseo de triunfar en una UD Las Palmas que el próximo verano oficializará el primer fichaje con costo desde que Miguel Ángel Ramírez es máximo dirigente de la entidad, y lo hará desembolsando la cifra pactada con Boca Juniors para hacerse con los servicios del futbolista argentino.

El jugador cayó de pie en Gran Canaria. Anotando goles de bella factura y rompiendo récords del club, esa fue su carta de presentación en la isla, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados tanto para el equipo como para el respetable. No obstante, su fortuna de cara a portería ha tenido algunas lagunas que le han impedido contar con mayor número de goles anotados durante el presente curso, mientras que la última racha negativa sin anotar preocupa en exceso incluso a Paco Herrera.

Un "killer" con la pólvora mojada

De nuevo son siete las jornadas que lleva Sergio Araujo sin encontrar la fortuna de cara a portería. Como ya ocurriera en el presente campeonato, el argentino cuenta con una nueva laguna que le está impidiendo contar con el buen hacer que protagonizó durante las primeras jornadas del campeonato, mientras que su primera mala racha de registros pudo ser contrarrestada con la aparición de nuevas virtudes que no destacaron tanto durante sus primeros partidos, como la habilidad en el último pase o su capacidad de atraer defensores que facilitaba más espacios a sus compañeros de ataque.

No obstante, a día de hoy, éste no es el caso. A la máxima referencia amarilla se le nota cabizbajo, sabedor de que sus intentos por agradar son en vano, en gran parte debido al espeso juego ejercido por los amarillos durante las últimas jornadas, donde el equipo tampoco ha encontrado la manera de plasmar sobre el césped el brillante fútbol que maravilló a toda la categoría de plata en el arranque del campeonato. Ese juego que permitió a los grancanarios encaramarse a la parte alta de la tabla clasificatoria, dando un golpe sobre la mesa y mostrando sus credenciales para conseguir el ascenso a la máxima categoría, ya que la UD Las Palmas cuenta con el proyecto más ambicioso de los últimos años en Gran Canaria.

Su último doblete ante el Zaragoza es la última aparición ofensiva que acabó con éxito para el futbolista argentino, ya que una jornada después, ante el Deportivo Alavés, erró un mano a mano ante el guardameta local por su clara intención de anotar, ya que su opción escogida fue fusilar con más potencia que colocación a un portero que vio cómo el balón iba directo a su cuerpo, sin tener que hacer ningún tipo de mérito para evitar el gol amarillo.

A raíz de ahí, el argentino se ha mostrado impotente por el frente de ataque de Las Palmas. La falta de balones en condiciones ha provocado peleas contra todo para hacerse con la posesión del esférico, mientras que éste se ha visto bastante incómodo entre los defensores locales, que también le marcan más de cerca que en la primera vuelta. Por su parte, la llegada de Jonathan Viera no ha servido para que ambos crearan la sociedad que tantas expectativas creó en la isla, propiciado por la lenta adaptación protagonizada por el jugador del barrio de La Feria, mientras que el clásico del fútbol canario acentuó el mal estado de forma del cuadro grancanario, algo que está acusando notoriamente un delantero con la pólvora mojada.

Herrera: “Hace semanas que no está apareciendo pero confiamos en recuperarlo”

Al término de la disputa ante el máximo rival deportivo de la entidad, el CD Tenerife, Paco Herrera compareció ante los medios de comunicación e hizo públicas sus sensaciones sobre el nivel mostrado por el propio futbolista durante los últimos encuentros, algo por lo que el técnico catalán se mostró preocupado pero a la vez confiado de que la mejor versión del argentino vuelva a aparecer: "Donde antes había algo ahora se queda un poco cojo. No lo digo de manera pública para hacer daño sino lo digo como reflexión para el mismo. Tiene que encontrar cuanto antes las soluciones que ha tenido siempre porque las tiene".

De este modo, el jugador argentino está pagando con creces la decadencia en el juego mostrada por la UD Las Palmas, ya que la circulación del esférico no es tan fluida como en otras ocasiones, lo que propicia numerosos balones en largo para un Sergio Araujo incomodado entre centrales que en pocas ocasiones encuentra la manera de poder pelearlos y, posteriormente, salir vencedor de las pugnas aéreas, por lo que el delantero pone ahora su mirada fija en el Sporting de Gijón para, de esta manera, recuperar las buenas sensaciones que plasmó desde su llegada a la isla.

El gol llevó su nombre desde su llegada a la isla

El jugador con mayor ritmo competitivo durante las primeras jornadas de campeonato era Sergio Araujo. El argentino se postuló como el futbolista más destacado de la primera plantilla, algo que se pudo predecir desde la espléndida pretemporada realizada, donde desde su llegada comenzó a dejar destellos de calidad pese a haberse incorporado a la concentración sureña del equipo con algunos días de retraso debido a su presentación como jugador amarillo.

Pese a ello, Sergio se adaptó maravillosamente bien a sus nuevos compañeros y durante los numerosos encuentros de pretemporada disputados por el cuadro grancanario comenzó a brillar, mostrándose bastante activo en la parcela ofensiva de un equipo que venció todos sus encuentros preparatorios disputados en el verano, mientras que el buen hacer goleador quedó plasmado sobre el césped con amplias victorias, en las que Araujo también participó, como con su gol de bella factura anotado al Marítimo de Funchal en el Estadio de Gran Canaria, con un zapatazo desde la frontal que se coló por la escuadra para poner en pie al respetable presente en el feudo amarillo.

Pasó a la historia de la UD Las Palmas en sus primeros cinco partidos oficiales

Con el campeonato ya empezado, el ex de Boca Juniors decidió hacer historia en una UD Las Palmas que disfrutaba en exceso del buen hacer de su nueva máxima referencia ofensiva, ya que sus goles valieron numerosos puntos para un equipo que desde el arranque de la competición, ha sido un asiduo ocupante de los puestos de privilegio que dan acceso a la máxima categoría, siendo la cuarta plaza la peor posición desde que comenzara a rodar el balón en esta nueva Liga Adelante 2014/2015.

Empezaría a brillar en su primer partido oficial, cuando una jugada individual suya tras controlar notoriamente una asistencia de David Simón, acabó con el jugador argentino poniendo su mirada fija en el arco adversario y, desde fuera del área, impactó un fortísimo remate que se coló por la escuadra visitante, mientras que el arquero nada pudo hacer para evitar que la Unión Deportiva sentenciara un encuentro en el que comenzó mandando gracias al gol de Aythami Artiles durante el primer acto. De este modo, la UE Llagostera se convirtió en la primera víctima del jugador revelación de las primeras jornadas en la categoría de plata.

Araujo rompió el récord implantado en el cuadro palmense al convertirse en el primer jugador en anotar consecutivamente en las primeras cuatro jornadas de competición, registro que incluso superó en una jornada más, ya que en la quinta anotó por partida doble para poner contra las cuerdas a un Alcorcón que presenció en primera persona uno de los goles más bellos que se han visto en el recinto palmense, cuando el argentino decidió, sin coger impulso, tocar sutilmente el esférico con el interior de su pierna diestra y ponerlo en la escuadra para hacer inútil cualquier intento de reacción del arquero visitante. El graderío estalló de júbilo y también lo haría dos minutos después, cuando un fuerte cañonazo suyo, también con su pierna diestra, volvía a servir para que Las Palmas sumara un nuevo tanto al marcador.

Primeras jornadas de Sergio Araujo Partido Resultado Goles de Araujo Las Palmas - Llagostera 2-0 1 Mallorca - Las Palmas 1-1 1 Las Palmas - Lugo 3-0 2 Racing de Santander - Las Palmas 1-2 1 Las Palmas - Alcorcoón 4-1 2

Tras la décima jornada llegó su primera laguna. Siete goles en cinco partidos fueron sus registros como jugador amarillo, ya que consiguió anotarle al RCD Mallorca, CD Lugo por partida doble, Racing de Santander y los ya mencionados dos tantos al Alcorcón y uno a la Llagostera. Un inicio prometedor que hacía presagiar grandes logros a un equipo que ponía su mirada fija en ascender a la máxima categoría del fútbol español, objetivo que a día de hoy sigue intacto en una escuadra que suma su decimosexta jornada de manera consecutiva liderando la categoría de plata.

En Ponferrada, Sergio Araujo sumó su noveno gol con la UD Las Palmas en el campeonato liguero, después de haberle anotado al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria durante la séptima jornada el que fue su octavo tanto como amarillo, en un partido en el que el cuadro grancanario no supo aprovechar la superioridad numérica con la que contó en el segundo acto para remontar el marcador adverso que campeaba en el marcador gracias al gol asturiano durante la primera mitad. No obstante, a falta de pocos minutos para el final, el pecho del argentino sirvió para, en el interior del área pequeña, rozar el esférico e introducirlo en la portería para sellar el reparto de puntos final.

Después de tres jornadas sin marcar, el ex de Boca Juniors viajó a Ponferrada con la primera plantilla para disputar un encuentro que se puso cuesta arriba hasta en dos ocasiones, ya que los locales se adelantaron en el marcador, pero una sensacional volea de Nauzet Alemán puso las tablas de nuevo. Minutos después, de nuevo los locale fueron capaces de perforar el arco defendido por Casto, mientras que la máxima referencia ofensiva de la UD Las Palmas volvió a aparecer para, desde el borde del área en el perfil zurdo, impactar un sutil remate al palo largo ante el que nada pudo hacer el guardameta para evitar el noveno gol del futbolista argentino en el cuadro palmense.

A raíz de ahí, siete jornadas de manera consecutiva en las que Sergio no pudo encontrar fortuna de cara a portería pero que, no obstante, sirvieron para observar en él nuevas virtudes que no habían sido tan destacadas desde el inicio por su buena relación con el gol. Y es que el "10" amarillo comenzó mostrar su claro deseo de agradar y contribuir a que el equipo siguiera su particular ritmo frenético hasta la Primera División, sacrificándose como el que más en tareas ofensivas para, si no podía anotar, pues facilitar el gol a sus compañeros de ataque, contando con numerosas asistencias y jugadas individuales que arrastraban a los defensores para así facilitar espacios a la parcela ofensiva amarilla.

Un claro ejemplo de lo expuesto se puede comprobar en la jornada número 12, cuando una jugada individual suya acaba con hasta tres jugadores adversarios intentando taparle el ángulo de disparo, lo que facilita la asistencia del argentino para Guzmán Casaseca, que se plantó en el interior del área y fusiló el arco del Girona en Montilivi. El respeto mostrado por los contrincantes hacia el argentino era notorio, algo que éste utilizó para seguir dando de qué hablar en la Liga Adelante.

Rompió su mala racha en Huelva y ante el Zaragoza anotó su último tanto

Pese a su buen hacer incluso sin anotar, un delantero vive del gol y el futbolista argentino lo acabó consiguiendo en el Nuevo Colombino, en la visita realizada al Recreativo de Huelva, donde la exhibición de ataque mostrada por el cuadro grancanario permitió que éstos se marcharan al descanso con ventaja de tres goles en el marcador, uno de ellos materializado por Araujo, que aprovechó a las mil maravillas una asistencia de Javi Castellano para, desde la frontal del área, colocar el balón en la escuadra del palo largo con su pierna izquierda, haciendo inútil cualquier intento de reacción del guardameta local.

En el segundo acto, de nuevo el "10" amarillo encontró fortuna, pudiendo mandar el balón a la red después de que una jugada embarullada facilitara el segundo tanto de la tarde para el ex de Boca juniors, que anotó su undécimo tanto en el actual campeonato a costa de un rival que se mostró incapaz de hacer daño a la UD Las Palmas, pese a acortar distancias en el marcador, pero no fue algo suficiente para poner en peligro el resultado favorable para los amarillos ( 2-4 ).

A raíz de ahí, Sergio no pudo anotar en el partido que daba por concluido el año 2.014 ni el que abría el 2.015, puesto que ante Osasuna y Barcelona B, el argentino no encontró la manera de poder anotar, primero en la derrota cosechada ante el conjunto navarro en el Estadio de Gran Canaria y luego en la visita realizada al Mini Estadi, donde un gol de Nauzet Alemán y otro de Roque Mesa facilitaban los tres puntos a Las Palmas en la última victoria a domicilio conseguida por los amarillos, el pasado 3 de enero.

Redención en el Estadio de Gran Canaria

Una semana después, el jugador argentino decidió brillar por luz propia en una de los encuentros con más polémica que se recuerdan en la isla, ya que tres expulsiones de jugadores locales sin estar el balón en juego provocaron la inferioridad numérica de la Unión Deportiva, que acabó el partido con ocho efectivos sobre el césped después de las sanciones con roja directa mostradas a Nauzet Alemán, Culio y Ángel López.

No obstante, antes de que acontecieran los hechos, Las Palmas mandaba holgadamente en el marcador, principalmente gracias a los tantos materializados por los amarillos, el primero tras una jugada magistral de Sergio Araujo, que controló el balón con el pecho en la frontal del área y con un magnífico remate consiguió poner por delante a los amarillos en el marcador. Posteriormente, el conjunto maño logró empatar el encuentro, pero un gol de Nauzet Alemán, otro de Marcelo y el segundo de Araujo en su cuenta particular, prácticamente sentenciaban un encuentro que acabó ganando el cuadro palmense ( 5-3 ).

De este modo, el "10" del cuadro grancanario logró acabar con la mala racha de registros protagonizada en el Estadio de Gran Canaria, consiguiendo su redención como local, ya que no anotaba en el recinto de Siete Palmas desde la ya mencionada séptima jornada ante el Sporting de Gijón, por lo que se volvió a reconciliar con un público que no celebraba un tanto de uno de sus jugadores más queridos desde hacía varias jornadas, siendo éstos dos tantos las últimas apariciones fructíferas de un jugador que no pierde su deseo de agradar pese a no encontrar fortuna de cara al arco adversario.