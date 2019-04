José Rodríguez: "No nos vale el empate, saldremos a ganar"

El cedido por el Real Madrid fue el protagonista de hoy jueves en la sala de prensa de Abegondo, en una comparecencia lógicamente marcada por el cercano choque ante el Sevilla. Rodríguez avisó de las intenciones de su equipo en este partido: "No firmamos el empate. Saldremos a intentar ganar, el míster nos lo dejó muy claro ayer". El precedente, desde luego, no es difícil de mejorar. El equipo que jugó en aquel 4-1 del Sánchez Pizjuán de la primera vuelta, según todos los protagonistas de sala de prensa de esta semana, es totalmente distinto al del día de hoy, y el joven futbolista no fue menos: "Tengo ganas de jugar ya, para demostrar que aquello fue un error que no se volverá a repetir". De todas maneras, el respeto por el rival fue vigente: "El Sevilla es uno de los mejores equipos de esta Liga. Tienen buen once y buen banquillo", comentó el alicantino.

En otro orden de "Oriol es un buen jugador, seguro que el balón le acabará entrando" cosas, la falta de efectividad en puerta de los últimos partidos también fue digna de tratar por José Rodríguez: "Lo estamos haciendo todo bien, pero al final siempre fallamos en lo último y lo importante, que es meter el balón en la portería". Él mismo fue el protagonista de un par de las ocasiones más claras frente al Almería: "Llevo toda la semana pensando en esos fallos". Sin embargo, y como el resto de sus compañeros, quiso defender a un Oriol Riera que desde el derbi es objeto de discordia en la afición: "Ayer estuve hablando él y está tranquilo. Lleva mucho jugado y sabe que siempre hay rachas buenas y malas, seguro que el balón le acabará entrando. Es un buen jugador".

Para terminar, Rodríguez habló de su estancia en A Coruña y su posible continuidad en la ciudad de Hércules: "Creo que este año me está sirviendo para crecer. Entre otras cosas, ahora soy capaz de jugar en una posición diferente -refiriéndose a sus alineaciones en banda derecha-". Sobre su futuro, recurrió al tópico: "Nadie me ha dicho nada, siempre se comenta algo pero en firme no me han comentado nada", concluyó.