Entrevista. Asier Goiria: “El potencial de la plantilla nos hacía contemplar la posibilidad de jugar los playoffs"

Asier Goiria Etxebarría nació un 19 de septiembre de 1980 en Amorebieta (Vizcaya). Tras dar sus primeros pasos como futbolista en el equipo de su localidad natal, y debutar en 2ª B con 21 años en las filas del Gernika, pasaría a formar parte de la plantilla del Bilbao Athletic durante las temporadas 2002/03 y 2003/04. La dura competencia en el puesto de delantero le haría salir de Lezama con destino a Burgos, donde jugó dos temporadas con el intervalo de otra en las filas del Recreación de la Rioja. Su segundo año en Burgos supuso su explosión como goleador, proclamándose con 18 tantos pichichi de su grupo, lo que le permitió dar el salto a la Segunda División de la mano del Éibar.

Su primer paso por la categoría de planta fue efímero, ya que la nada desdeñabla cifra de 14 dianas conseguidas con los de Ipurúa despertó el interés del Numancia por hacerse con sus servicios en Primera División. A pesar del descenso con el club soriano, el rendimiento de Goiria, con un buen juego de espaldas y capacidad de remate con ambas piernas como principales avales, estuvo a punto de valerle el retorno a San Mamés en 2009. La operación no llegó a buen término y el jugador zornotzarra prosiguió su carrera en 2ª División ininterrumpidamente durante las siguientes cinco temporadas, primero en Los Pajaritos, y posteriormente en Cartagena, Girona y Miranda de Ebro. Tras acabar su relación contractual con el Mirandés, y después de estar entrenando con la SD Amorebieta durante el pasado verano a la espera de ofertas, decidía firmar con los de Urritxe para, según sus palabras, “quedarse en casa y cerrar un círculo en su carrera.”

Pregunta: Es de suponer que la reciente victoria ante Las Palmas Atlético, tanto por la importancia de los puntos como por la forma en que ésta llegó, hace encarar esta semana con otro talante y ánimo en el vestuario de Urritxe

Respuesta: Sí, Las Palmas era un rival directo y lo cierto es que nos complicó bastante la cosa, ya que por dos veces se pusieron con ventaja en el marcador, y de haber perdido nos podía haber metido de lleno en la parte baja. Afortunadamente el equipo supo reaccionar bien y consiguió meter dos goles para llevarnos los tres puntos. Salimos muy contentos porque significaba salir del meollo y mantenernos por ahora en una zona más tranquila.

P: Y además con gol suyo para culminar la remontada. Salió desde el banquillo en el minuto 70, y poco después lograba el tanto definitivo. La semana anterior en Vallecas, también entraba al campo en la recta final y firmaba el gol del empate casi en el descuento. Algo que ya había hecho unas jornadas atrás en el derbi de Lasesarre. Sin duda se está ganando usted a pulso el calificativo de revulsivo y talismán del equipo en esta segunda vuelta.

R: No sé si seré el revulsivo, pero sí que es verdad que en todos esos partidos he tenido la suerte de marcar en esos instantes, y que ello ha servido para que el Amorebieta haya sumado puntos. Realmente esto último es lo importante y con lo que me quedo; ya si es con goles míos pues mejor que mejor,

P: Con más de 400 partidos a sus espaldas, Goiria está cerca de llegar a la centena entre lo que resta de temporada y la siguiente. Ya acumula siete en lo que llevamos de liga, lo que hace un total de 89 goles en su carrera profesional. Con poco más de 1000 minutos de juego esta temporada, no parece mal promedio.

R: Estoy jugando y participando en casi todos los partidos, aunque es verdad que no con todos los minutos que quisiera. Sin embargo estoy teniendo acierto de cara a portería, y contribuyendo a que el equipo esté lo más arriba posible, que es a fin de cuentas para lo que trabajamos.

P: Lo cierto que en un equipo donde el delantero centro titular es el pichichi del grupo, resulta complicado discutirle el puesto. ¿se ve compatible con Orbegozo o acepta su rol desde el banquillo?

R: Sin duda Jon está haciendo una gran campaña, metiendo muchos goles, pero yo lo que quiero es jugar, y por supuesto que me veo compatible con cualquier compañero. De todas formas insisto en que lo importante es que salga un buen año y quedemos al final ahí arriba. Me da igual quién marque los goles; ojalá 'Orbe' metiese 50, me alegraría un montón por él.

"Me da igual quién marque los goles; ojalá 'Orbe' metiese 50"

P: El anterior entrenador, Josué Atela, le llegó a utilizar algún partido jugando en banda por necesidades de la plantilla. ¿Había jugado usted en alguna otra ocasión en su carrera en otra posición que no fuera la de delantero centro?

R: Sí, he jugado en bastantes puestos, en la mediapunta, aunque últimamente lo vengo haciendo arriba, como delantero de referencia. No es algo muy usual pero, como dices, por circunstancias tuve que jugar algún partido ahí en banda.

P: Asier Goiria no jugaba en Segunda B desde 2007. ¿Qué le parece el nivel del grupo segundo que se ha encontrado, en comparación con lo que vivió hasta dejar Burgos?

R: Se sabe que la crisis también ha llegado el fútbol, y que no hay el dinero que había antes. Eso puede que afecte algo a la calidad de las plantillas, pero sin embargo en todos los clubes sigue habiendo jugadores buenos y competitivos, y eso se refleja en el día a día de esta categoría, y de este grupo en particular. Vemos cómo nadie es favorito en ningún partido, el último le puede ganar al primero, y eso permite a todos los equipos la oportunidad de hacer algo bonito.

P: Hablando antes de entrenadores, había la duda de saber cómo afectaría al vestuario del Amorebieta la dimisión de Atela a comienzos de la segunda vuelta, y la llegada de un técnico novel en la categoría como Gallastegi. Sin embargo con José Félix el equipo sólo ha perdido un partido desde que se sentó en el banquillo azul.

R: Pues sí, parece que el vestuario aceptó bien el cambio y que el nuevo míster lo está haciendo bien. Los cambios de entrenadores son cosas habituales en el mundo del fútbol y lo importante es que al equipo no le ha afectado negativamente; se muestra sólido y, como bien recuerdas, sólo ha perdido un partido, con penalti a favor que fallamos en Socuéllamos, desde que Gallastegi está al mando.

P: Precisamente Gallastegi, como usted, se inició como futbolista en el Amorebieta para desarrollar luego toda su carrera profesional fuera del club y regresar en sus últimos años para colgar las botas en Urritxe. ¿Se ve Goiria en ese espejo, vinculado de alguna forma al club azul tras la finalización de su etapa como futbolista?

R: No sé, aún es pronto para pensarlo. Ahora mismo estoy tranquilo, tengo dos años como jugador aquí y por el momento no le doy vueltas a ese tema.

"Ahora estoy divirtiéndome y pasándolo bien en Amorebieta"

P: Esos dos años de contrato que tiene firmados con el Amorebieta han sido el factor decisivo para aceptar la oferta del club en lugar de la de otros equipos, por ejemplo del extranjero?

R: Es cierto que en verano había alguna que otra opción de jugar en el extranjero pero hay que reconocer que el Amorebieta puso mucho interés en contar conmigo, hizo un esfuerzo para que me quedase y, como las opciones de fuera no terminaban de llamarme la atención, al final primó más la ilusión de jugar en casa que el aspecto puramente económico. Ahora estoy divirtiéndome y pasándomelo bien aquí, muy a gusto con la decisión que he tomado.

P: 18 goles con el Burgos, 14 en su debut en Segunda División con el Éibar, 5 en su estreno en Primera con el Numancia. ¿Si tuviera que quedarse con una temporada dentro de su vasta trayectoria como futbolista con cuállo haría?

R: Creo que me quedo con el año que jugué en Primera División, un año que disfruté un montón y lo pasé genial. Tengo que agradecer al Numancia que me permitiera la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable para mí.

P: En el lado opuesto, quizá el peor momento de su carrera cuando se frustra en verano de 2009 un fichaje por el Athletic que se daba prácticamente por hecho.

R: La verdad es que fue un palo bastante grande para mí porque estaba el tema casi cerrado, con acuerdo entre ambos clubes, pero al final no salió por una serie de circunstancias. La vida es así y pienso que las cosas siempre pasan por algo. Tampoco me puedo quejar de cómo me ha ido desde entonces, y me siento feliz con lo que he vivido en el fútbol.

P: Precisamente en su etapa en el Bilbao Athletic tuvo como entrenador a Ernesto Valverde y coincidió con Aritz Aduriz. Curiosamente jugó y marcó más goles que su excompañero y amigo. ¡Cómo ha cambiado la película...!

R: Quizá tardó en explotar, pero ya se veía que Aritz iba a tener una carrera larga y muy buena, y yo me alegro muchísimo de que le haya ido fenomenal, y de que a día de hoy esté a ese gran nivel que demuestra.

"En Euskadi tenemos delanteros que podrían jugar en superior categoría y habría que darles más oportunidades"

P: Hablando de goleadores, tras Rufino y Aquino la lista de máximos goleadores del grupo segundo está repleta de delanteros vascos: Williams, Santamaría, Sabin Merino, los hermanos Orbegozo… Parece claro que el delantero centro no es una especie en extinción en estas tierras y lucha por reivindicarse en el fútbol moderno.

R: Es cierto. Parece que están saliendo muchos goleadores y eso es bueno para el fútbol de Euskadi. Ojalá siga así porque muchas veces se gasta el dinero en gente de fuera sin fijarse lo suficiente en la gente de aquí. Eso demuestra que en Euskadi tenemos delanteros que podrían jugar en superior categoría y habría que darles más oportunidades.

P: Ya ha cumplido los 34 años, pero, a pesar de su edad, no es el jugador más veterano del vestuario del Amorebieta. Sin embargo, dada su experiencia, dicen que es de los que lleva los galones. Siendo sincero, ¿aprenden los jóvenes más de usted dentro o fuera del césped?

R: Sí, tenemos ahí a Aitor Blanco que es el abuelo del vestuario ya con 37 años. Por otra parte yo creo que siempre es importante aprender de todo, no sólo de los futbolístico. Hay que saber distinguir lo bueno y lo malo de cada situación, y los más expertos estamos para transmitírselo al resto.

P: Los partidos en Urritxe suelen caracterizarse por su incertidumbre en el marcador, con muchos goles y vaivenes. Es un tópico pero quizá el Amorebieta es de los equipos que en los últimos años más ha demostrado saber explotar una forma de juego muy condicionada por su campo.

R: Sin duda Urritxe, por sus dimensiones, y más ahora con el estado del césped, sí que nos obliga a hacer un tipo de fútbol quizá no muy agradable para el espectador. Sin embargo, aunque parezca lo contrario, a veces no nos viene tan bien a nuestro juego como cree la gente, porque hay equipos que llegan y se amoldan pronto a estas circunstancias, lo que provoca que nos compliquen las cosas y sucedan estos vaivenes en el marcador.

"Urritxe nos obliga a hacer un tipo de juego quizá no muy agradable para el espectador"

P: Desconociendo cuáles eran los objetivos reales que se marcó el club y la plantilla, da la impresión de que, siendo el cuarto equipo más goleador del grupo, con algo más de estabilidad y de haber mostrado más solidez defensiva, el Amorebieta podría haber aspirado a algo más que la permanencia en la categoría.

R: Cuando llegué aquí tengo que reconocer que me quedé sorprendido del potencial que tenía el equipo, y de hecho creo que entre la plantilla se planteaba al comienzo la posibilidad de jugar los playoffs. Al final por diversas circunstancias nos hemos visto peleando por salir de abajo y estar en mitad de tabla. No es lo que habíamos querido pero hay que asumirlo, y habrá que apretar para ver si conseguimos acabar arriba.

P: Se dice que tiene usted fama de 'chisposo' en el vestuario. Apuntan por ejemplo que es un firme defensor de los beneficios de la cerveza 'postentreno'...

R: Eso es algo fundamental. Dar el cien por cien en cada entrenamiento y al final de la sesión tomar un par de jarritas y echar unas risas con el grupo para hacer piña es muy beneficioso para el equipo.

"En el vestuario no hay nadie que me pueda ganar al mus, y por eso andan todos ‘picados’ conmigo"

P: Sin embargo parece que es tan buen rematador en el campo como mal jugador de mus. ¿Puede desmentiro?

R: Lo que sucede es que hay un problema en el vestuario, porque no hay nadie que me pueda ganar al mus, y por eso andan todos ‘picados’ conmigo. Ya les he dicho que iré escribiendo un librito sobre mus para que vayan aprendiendo poco a poco.

P: Quizá por eso se comenta entre sus compañeros que deje de robarle al “pino nevau”…

R: Sí, sí, se trata de Jonan Amelibia, que siempre me lo ponen en contra jugando al mus y acabo ‘sacándole toda la pasta’ al pobre…

P: Y hablando de vestuario, ¿qué opinión le merece la ropa que se gasta en el vestuario de Urritxe?

R: Me pones en un aprieto. Si es para temas de estilismo y de moda, creo que el más indicado para responderte es Endika Bordas.

P: Para terminar, la próxima semana hay otro partido importante para seguir ampliando el colchón de puntos sobre la zona baja. Teniendo en cuenta que el Conquense ha derrotado como local a los tres equipos vizcaínos que han rendido visita esta temporada a La Fuensanta, no sé si alguno ya habrá hecho el chiste de que tengan cuidado para que no les vayan a poner “mirando a Cuenca”.

R: Nosotros sabemos que será un partido muy difícil aunque la gente vea la clasificación y piense que por ser el colista será más sencillo. Como dije antes la categoría está muy reñida, el último le puede ganar al primero y hay que tener mucho cuidado en partidos como éste. En Cuenca habrá que salir a hacer las cosas bien, y siendo así, seguro que sacaremos algo positivo.