Álvaro Martínez, nuevo entrenador del Conquense

Álvaro Martínez ha comparecido ante los medios de comunicación en la que ha sido su primera rueda de prensa como entrenador blanquinegro. Una comparecencia que ha servido para presentarle de manera oficial y para analizar el partido del próximo domingo ante la SD Amorebieta.

El técnico cumple su segunda campaña dentro de la Unión Balompédica Conquense. Durante este tiempo ha ejercido como segundo entrenador de Fabregat primero y de Cazalilla posteriormente así como preparador de porteros. Además de ser director de la cantera, función que seguirá compaginando con su puesto de entrenador.

El nuevo técnico se ha mostrado ilusionado y optimista en su nuevo cargo, aunque preferiría no seguir como segundo y que el equipo estuviera en otra posición: “Muy ilusionado por un lado, porque es muy difícil poder entrenar a un equipo en Segunda B. Pero por otro no me gustaría estar aquí, porque dos entrenadores han sido muy honrados y han dejado su sitio para buscar un revulsivo. Por eso preferiría no estar aquí y que el equipo no estuviera en esta situación en la clasificación”.

Achaca al mal arranque de liga muchos de los problemas que arrastra el equipo: “Se van dando una serie de circunstancias para estar en esta situación. Lo que más ha provocado que estemos en esta situación es el arranque de liga. Creo que los diez primeros partidos de campeonato son muy importantes y te indican que puede pasar el resto de temporada. Entonces el no estar bien en ese arranque es lo que ha condicionado para que estemos en esta situación ahora”.

De momento solo piensa en los once partidos que quedan de temporada y no más lejos: “Me han comentado para hacerme cargo en los partidos que quedan. Si tenía ilusión, si me veía capacitado para intentar buscar un último revulsivo para poder ver si en la dinámica mala que llevamos poder ganar el mayor número de partidos posible, pero sin pensar en las próxima temporada”.

"Voy a intentar que se quiten la ansiedad y la presión y jueguen como saben"

Quiere que los jugadores se quiten la presión sobre el césped y eso es lo que les transmite: “Lo que les he transmitido a los jugadores es que voy a intentar que en el campo se quiten la ansiedad y la presión y que jueguen como ellos se encuentran más a gusto. Yo he estado en estas situaciones, en estos vestuarios y se lo que es salir al campo en una situación así y los jugadores pierden la confianza. Ahora mismo lo que transmito es que intenten jugar lo más a gusto posible”.

Álvaro quiere encontrar un equilibrio entre el estilo de juego que imponía Fabregat y el que utilizaba Cazalilla: “Llega un momento en el que el jugador necesita ganar, tiene ansiedad y en un momento puntual el jugador hace algo que no estaba indicado. El estilo que queremos imponer es buscar un equilibrio entre juego combinativo y en juego directo, en función del rival y en función de cómo este el jugador en el terreno de juego”.

Asegura que el balón tendrá un papel importante en el trabajo diario: “Es importante el hecho de tener el balón, de hacer unos entrenamientos en los que haya mucha participación del balón. Hay que buscar un equilibrio entre entrenamientos con mucho balón y otros en los que busques la presión y el juego directo”.

Quiere mentalizar a los jugadores que desde el domingo empiezan una “liga nueva”: “Lo que transmito a los jugadores es que ahora empieza una liga nueva, que son once jornadas las que quedan y vamos a hacer lo máximo posible por ganar el mayor número posible que podamos. Primero es el Amorebieta y vamos a hacer todo lo posible para ganar”.

De cara al domingo no realizará demasiados cambios en el equipo: “Cuando llega una persona nueva tiene que buscar un poquito lo que estaba funcionando e intentar ver lo que no podía estar solucionando, pero hacer muchos cambios no es bueno”.

El domingo debutará ante el Amorebieta

Solo cuenta con dos bajas para su debut: “No tenemos a Curro Vacas por sanción y esta mañana Adrian se ha retirado del entrenamiento por un esguince de tobillo y hay que ver como evoluciona”.

El Amorebieta no es un rival ni mucho menos fácil: “Es un equipo que es muy duro, busca mucho el juego directo sobre todo en su campo. Pero no sé cómo va a venir a aquí. Pero también saben jugar y mover el balón”.

Ha querido mandar un mensaje de ánimo a la afición: “Yo lo que transmito a la afición es que los jugadores lo van a dar todo y un esfuerzo máximo por el club, la afición y por ellos mismos. Porque sientan que si bajamos de categoría nadie les pueda achacar nada y responsabilizar de que no lo han dado todo en el terreno de juego. Les voy a exigir que tengan tranquilidad cuando tengan la pelota y a nivel defensivo trabajo y presión”.

El mayor problema del equipo dice que es el haber estado durante toda la temporada en la parte baja: “Son circunstancias que se dan a lo largo de la temporada. La clave es no empezar bien, estar en la zona baja de la clasificación y eso produce ansiedad y nerviosismo que se pueden reflejar a lo largo de la temporada”.

"Hay un vestuario fantástico y unido"

Álvaro asegura que hay un grupo unido y que es fantástico: “Me parece que hay un vestuario fantástico, creo que hay un grupo de personas que a nivel personal son muy buena gente y eso hace que todavía el vestuario este unido y con ganas de intentarlo. Yo he estado en otros vestuarios en este tipo de situaciones y son diferentes a este”.

Metían muchos goles, pare también encajaban muchos y eso les ha pesado: “No tengo una barita mágica para decir voy a hacer esto y voy a ganar los partidos. Uno de los problemas que nos creo el inicio de liga es que éramos muy buenos en ataque, creábamos muchas ocasiones y mucho gol. Y el problema que tuvimos es que encajábamos demasiados goles. La clave es que encajábamos demasiados goles y lo arrastramos toda la temporada”.

Sobre la salida de Pituli ha afirmado que la forma en la que se produjo unió más al vestuario: “La manera de salir no les gustó nada los jugadores y creo que el equipo se unió aun más”.

Sergio Lara se ocupará de preparar las sesiones de entrenamiento para los porteros a petición de Álvaro: “Entrenador de porteros quiero que sea Sergio, el tercer portero. Es un chaval que es muy trabajador, le apasiona el mundo del portero, y aparte de ser tercer portero quiero que prepare él las sesiones”. Asegura que está encantado y que es la persona idónea: “Está encantado, a Sergio le apasiona el mundo de la portería y le gusta preparar ejercicios y creo que es la persona ideal en lo que queda de temporada”.