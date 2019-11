La Brújula de San Mamés: Real Madrid

El próximo sábado a las 18:00 horas vuelve el fútbol a San Mamés y no llega cualquier rival, el líder, el Real Madrid. El conjunto de Carlo Ancelotti llega con muchas dudas en su juego y con altibajos en resultados. Pese a haber dejado prácticamente sellado el pase a los cuartos de final de la Champions tras su victoria en Alemania por 0-2 ante el Schalke 04, las dudas persisten y se pudieron observar el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, dónde los blancos no pasaron del empate a uno ante el Villarreal. El submarino amarillo se presentó en el feudo blanco con sus habituales suplentes pero fiel a su juego, logró sacar un valioso punto ante un Real Madrid que no dio muestras de sacar adelante el partido salvo en los minutos finales.

Críticas al entrenador

Es indiscutible que en estas últimas semanas se está poniendo en entredicho a Ancelotti. El entrenador que trajo consigo la ansiada Décima en su primer año como técnico blanco, además de la Copa del Rey, no consigue devolver la confianza a los jugadores como hizo a principio de temporada tras el mal arranque. Esto se demuestra en cada partido, dónde cuesta ganar más a los rivales con resultados por la mínima o incluso con derrotas. Derrotas como la del Calderón, que el equipo salió vapuleado tras perder 4-0, hicieron mucho daño, pero se cambió el chip para la Champions y recuperar la sonrisa con la victoria en Gelsenkirchen y de nuevo en Liga ante Deportivo y Elche, las tres por 0-2.

Entonces llegó el partido importante contra el Villarreal y después de una mala primera parte, el equipo mejoró en la segunda. Llegó el gol de Cristiano Ronaldo tras un claro penalti sobre el portugués, y el Real Madrid parecía que iba a conseguir una nueva victoria en casa. Lo hacía hasta que salió Vietto y revolucionó el partido, consiguiendo la igualada Gerard Moreno con un disparo desde fuera del área.

El Bernabéu estalló con una sonora pitada al cambio y dirigida al entrenador

En busca del segundo gol, el italiano Carlo Ancelotti dio entrada a Illarramendi quitando a Isco, uno de los jugadores más en forma del fútbol del español actualmente. Con este cambio, el Bernabéu estalló con una sonora pitada al cambio y dirigida al entrenador. Finalmente el equipo merengue no pasó del empate y la pitada se volvió a repetir al final del partido.

Lesiones de jugadores importantes

A medida que avanza la temporada el cansacio se va acumulando en las piernas de los jugadores. Esto ocurre en todos los equipos y no menos en el Real Madrid. Este cansancio se transforma en lesiones. La primera y de más duración fue la de Luka Modric. El ex del Tottenham y un fijo en el medio campo ha estado tres meses fuera de los terreno de juego. En su posición se han probado otros jugadores como Lucas Silva, el canterano Álvaro Medrán o Illarramendi, pero ninguno ha tenido continuidad en ese lugar. Otro que ha probado en esa posición es Khedira, pero el alemán, que era un fijo el año pasado, no está disfrutando de muchas oportunidades entre las múltiples lesiones y la poca confianza que tiene el míster en él.

James y Ramos son las otras dos bajas de larga duración que están afectando al Real Madrid. El colombiano, nuevo fichaje de este año, tuvo un incio irregular, pero pronto comenzó a demostrar la clase que tiene. Por su parte, el español es una pieza fundamental en la defensa blanca y se le espera en poco más de tres semanas. Ambos jugadores están descartados para el encuentro en San Mamés de este sábado.

Mal momento de la BBC

Está claro que Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo no pasan por su mejor momento de la temporada. El primero de ellos, Karim, es el más regular de todos, día a día da muestra de la calidad que tiene en sus botas y poco a poco va mejorando su olfato goleador, después de unos primeros partidos de la temporada en las que no anotaba muchos goles.

Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo no pasan por su mejor momento de la temporada

El galés Gareth Bale, por su parte, sigue aún en la búsqueda de ganarse a la afición madridista, que mezcla aplausos y pitos cada partido. Siendo el hombre de la Décima y de la Copa del Rey del año pasado, molesta en el Bernabéu que en jugadas clave no asista a sus compañeros y desee terminar él siempre la jugada. Aún así es un jugador que da mucho miedo.

Y para acabar con la BBC es el turno de Cristiano, que pese a no estar al 100% de su capacidad física, sigue anotando goles. Es el pichichi de la Liga BBVA con 30 goles y nunca falla a su cita con el gol. No obstante, no guarda gran recuerdo de La Catedral después de su expulsión el año pasado.

La magia de Isco

Isco es el jugador de moda en el fútbol español. Juegue donde juegue, le da igual la posición, lo hace siempre con gran trabajo en tareas defensivas, hasta este año desconocidas en el canterano del Valencia. Siempre se le ha visto desequilibrar a los rivales en zonas de ataque pero con esta nueva labor para él se ha ganado el puesto fijo en el once madridista. Isco hace disfrutar cada día a todos los aficionados del fútbol por lo que el Athletic deberá estar muy pendiente del joven jugador malagueño.

Isco es el jugador de moda en el fútbol español

Con todos estos grandes jugadores llegará el Real Madrid a San Mamés, donde les espera un Athletic recién clasificado para la final de la Copa del Rey tras vencer en Cornellá por 0-2 el pasado miércoles. Por ello, el equipo de Ernesto Valverde llega más cansado y con dos días para preparar este partido y habrá que ver cómo les afecta. Ya está todo preparado para la 26º jornada de Liga BBVA.