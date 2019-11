Rafinha: "Tengo el hambre de demostrar cada minuto"

El jugador escogido para aventurarse a la sala de prensa este viernes ha sido Rafinha Alcántara. El ‘12’ azulgrana ha hablado sobre el buen momento que atraviesa el equipo, como valora sus primeros meses en la primera plantilla y temas de actualidad como la Final de Copa o el partido frente al Rayo.

El hispanobrasileño habló de cómo se vive la exigencia en el centro del campo del Barcelona: “Cuanta más competencia más nos esforzamos para tener más minutos, lo bueno es que es una competencia sana, todo el mundo quiere ayudar al equipo y cuantos podamos ayudar mejor”.

Rafa explicó que no hay diferencias entre la manera de actuar de Luis Enrique respecto al Celta y al Barcelona: “No hay muchos cambios, así lo demuestra. Hemos ido de menos a más. Es un entrenador con mucho carácter, nos ha transmito cosas muy buenas y lo estamos demostrando dentro del campo con muchas ganas y mucha raza”.

Tras saber que Barcelona y Athletic serán los equipos que han llegado a la final de la Copa, el debate se sitúa en la sede. El estadio bien podría ser el Camp Nou: “Nos gustaría, estamos en la final, nos gustaría cualquier estadio. Al ser en Barcelona habrá más gente para nosotros aunque sea cincuenta y cincuenta, pero es jugar en casa. Al fin y al cabo, es una final y los dos equipos saldrán a jugar sea el campo que sea, nosotros vamos a por todo”.

Otro de los estadios que más fuerte suena es el Bernabeu, pero el club blanco se niega rotundamente a ceder su templo para la final del KO: “Normal ¿no?, es la rivalidad. No creo que a los del Barça les hiciera mucha gracia que ellos jugaran en el Camp Nou. Al ser rivales es lo normal”.

Al igual que la gran mayoría de sus compañeros, el ‘12’ azulgrana no ve un cambio después de Anoeta, sino una buena dinámica: “Creo que es un proceso, como he dicho antes hemos ido de menos a más, las cosas van mejor, no hay explicación de porque salen, en cada partido nos sentimos más cómodos, mejor, y creo que ha sido más por una dinámica positiva que no por otro motivo”.

Este jueves, Dunga dio la lista de convocados para los amistosos previos a la Copa América. Rafinha quiere seguir fiel a la selección brasileña y confiesa que “seguirá trabajando para ser convocado”: “Me esfuerzo cada día para poder estar allí. Para mí sería un sueño jugar algún día en la selección brasileña. Trabajo cada día para poder realizar mi sueño y si algún día llega esa oportunidad, pues yo encantado. No pienso cambiar de selección, lo tengo muy claro”.

Fue preguntado por un tema de actualidad que corresponde a cuando él jugaba en el Celta. Ha habido numerosos detenidos en Pamplona por amaño de partidos, y uno de los partidos afectados era el ‘Osasuna -Celta’ de la jornada 36 que ganaron los de Vigo por 0-2. Rafinha sincero, explica que no tiene ni idea de nada: “Recuerdo los tres puntos y el vestuario muy feliz. Sobre eso de los amaños yo estoy muy fuera o no me entero de nada. Pero creo que amaños en el Celta es complicado. No vi nada raro”.

En esa misma línea, fue cuestionado por lo que siente un jugador cuando ve este tipo de casos: “Yo nunca lo he vivido, ni se me ha pasado por la cabeza estar involucrado en algo así, yo estoy muy fuera. Cada uno hace lo que hace y yo estando en el Barça lo que queremos es ganar partidos y estamos muy fuera de esto que no beneficia a nadie”.

El hecho de haber sido titular durante toda la eliminatoria frente al Villarreal, genera un plus de confianza: “Es importante para mí ir teniendo minutos para ayudar al equipo, cuantos más minutos sean, mejor”.

Hasta ahora, Rafa ha jugado más minutos que Xavi y parece que su actuación en el 3-2 frente al Villarreal, con gol incluido, pudo disparar su participación en el primer equipo: “Los minutos se han dado así, yo muy contento, pero yo estoy aquí para ayudar, en ese partido se dio así. No obstante, hay que salir cada partido para demostrar más y yo tengo el hambre de demostrar cada minuto y tener más minutos en el Barça”.

Rafinha hizo un balance de su temporada, aunque prefiero que la nota la pusieran los periodistas: “He ido de menos a más, cada vez con más confianza me siento muy bien físicamente, con ganas de tener más minutos, de demostrar que puedo tenerlos. Y nota pues… nunca fui de ponerme notas, mejor que la pongáis vosotros”.

Antes de partir la antigua dirección deportiva, uno de los temas a tratar era la renovación de Rafinha que acaba contrato en 2016. No ha habido movimientos desde entonces, pero al pequeño de los Alcántara no le duele la cabeza: “Aún no hemos hablado nada, aún falta mucho, no hay nada. Estoy tranquilo, estoy muy bien aquí, eso ya se hablará”.

Envió un mensaje de ánimo a sus compañeros del Barça B, así como también recalcó la importancia de tener el filial en Segunda División: “Han entrado en una dinámica negativa, es un momento difícil, pero confío en la calidad del equipo, confío en los jugadores que hay, que hay muy buen equipo y será difícil, pero estoy convencido que pueden salir de ésta”.

Sin Busquets, lesionado del tobillo derecho, las alternativas empiezan a nacer entre los rotativos. A Rafa se le ha preguntado si él podría ser su sustituto y medio en broma, incluso se ha ofrecido de lateral: “¿Su alternativa? No jugamos en la misma posición, pero todo lo que sea para ayudar al equipo como si me quieren poner de lateral. Yo ayudo, no tengo ningún problema”.

El rival más directo del Barcelona es sin duda el Real Madrid, de hecho se jugaran el liderazgo si ninguno de los pincha antes en el Clásico del 22 de marzo. Sin embargo, los blancos se ven las caras este fin de semana con el Athletic: “Podría pinchar, el Madrid saldrá con todo, pero sabemos que el Athletic es un equipo muy fuerte y puede pasar lo que sea”.

Para finalizar, tiene claro como saldrá el Barça frente al Rayo este domingo: “De la a misma manera de siempre, salir a por la victoria, presionar y sacar los tres puntos que es lo importante para nosotros”.