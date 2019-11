La Previa de Luis Enrique: lucir como un rayo de mediodía

Sabiendo qué ha hecho el líder en San Mamés, con horario de entrenamiento -a puertas abiertas-, sin el habitual equilibrista del equipo por primera vez desde que se lesionara en Villarreal y ante un rival con ideas parecidas a idiosincrasia de juego blaugrana. Estas son las características especiales del recibimiento al Rayo Vallecano en la 26ª jornada de Liga. Quizás sólo la baja de Busquets por lesión sea un elemento negativo, ya que el resultado del Madrid debería motiva fuese el que sea, el horario no afectará tanto la rutina de trabajo diario como los encuentros a las cuatro de la tarde, y se ha demostrado que la forma de jugar del Rayo, aunque impida mostrar la mejor versión, acaba siendo productiva desde el punto de vista goleador.

La idea no se negocia

El primer pensamiento de Paco Jémez a la hora de encarar cada partido es que la forma de jugar no va a cambiar, sea del color que sea la camiseta del rival. Este plan, de valentía para unos, de locura para otros, nace de la lógica del entrenador grancanario que en más de una ocasión ha asegurado que siendo quienes no son, interpretando un papel que no conocen, perderían seguro y sin estar satisfecho con lo hecho. Por eso, cuando a este partido los rayistas llegan sin sus dos únicos mediocentros defensivos de la plantilla (Baena sancionado, Fatau entre algodones), nadie puede sorprenderse si Jémez no trastoca su plan habitual y mantiene el 4-2-3-1, aunque ninguno del doble pivote tenga perfil defensivo: Trashorras y Jozabed, presente y futuro del puesto de "regista" franjirrojo.

La idea de que el Rayo vaya a disponer de los llamados jugones en el mediocampo, con gente técnicamente positiva para mantener y combinar como Kakuta (un peligro en cada banda, intercambiándose con el trabajador Licá), Alberto Bueno (de dulce con el gol) y Léo Baptistao (después de descansar ante el Levante podría despertar tras una mala y larga racha), puede provocar el mismo efecto en Luis Enrique. Hay que recordar que ha sido solamente en Vallecas, en octubre pasado, cuando el centro del campo más empleado en la eras anteriores al asturiano, el formado por Busquets, Xavi e Iniesta, ha jugado de inicio esta temporada. Además, añadió la mejor salida de balón desde atrás posible combinando a Piqué y Bartra. Por la reciente lesión de Busquets y porque el funcionamiento del equipo ha variado bastante, no sé repetirá ese medio del campo. Parece innegociable para el gijonés que siempre jueguen Rafinha o Rakitic, siendo el croata quien más descansado estará tras el duelo en El Madrigal con el brasileño. El hecho de no haber encuentro intrasemanal despreocupará a Luis Enrique.

La diferencia reside en la defensa

Los delanteros del Rayo, por movilidad, técnica y velocidad, podrán poner en aprietos a la defensa culé. Obviamente, pasa igual a la inversa con Pedro, que sustituirá al sancionado Neymar, Luis Suárez y Messi. Sin embargo, como ha venido ocurriendo en los anteriores precedentes ante los equipos de lo más alto de la tabla, la defensa o el sistema defensivo (para no señalar tanto a los cuatro, o tres, defensas posicionales) se ha bastado por sí mismo para desorganizarse, para fallar en situaciones sencillas. Como se diría en jerga tenística, el Rayo es experto en fallos no provocados. Desde no tirar bien la línea de juego situándola excesivamente arriba (partido en el Vicente Calderón o ante el Barcelona en la primera vuelta), como en pases mal ejecutados en salida de balón y regalados al rival, o despistes varios. Todo el buen trabajo que puede haber hecho el equipo de Jémez suele desperdiciarse por errores de bulto, momentos puntuales. Si el Rayo, a pesar de las dudas de Ze Castro y Morcillo en defensa, y Toño en la portería, es capaz de evitarlos, no se le escapará el partido de manera tan sencilla.