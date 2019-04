Ancelotti: "Mi mano blanda me ha permitido ganar tres Champions League"

El entrenador blanco comparecía a las 14:30 horas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva merengue para evaluar los acontecimientos de la semana y analizar el encuentro de mañana, que enfrentará al equipo blanco con el Athletic de Bilbao en San Mamés.

En una semana llena de turbulencias, como las críticas al cambio de Isco ante el Villarreal y la elección de la sede para la final de la Copa del Rey, la primera pregunta sorprendía al no tomar dicho rumbo. Cuestionado sobre la falta de eficacia de Cristiano Ronaldo tirando faltas, con cero acierto en 51 intentos, el de Reggiolo respondía con simpleza: "Desde hace mucho tiempo, Cristiano tira las faltas a la derecha de la portería y Bale al lado contrario".

Muchas alternativas en el centro del campo

"La elección de Lucas Silva no significa que haga las cosas mejor que Illarramendi"

La sombra de Luka Modric planeaba en la mente de todos los presentes, incluso del propio técnico, que ve en la vuelta del croata la mejor solución para los problemas en el centro del campo madridista. Sin embargo, el italiano prefiere ser cauteloso y anunciaba la no convocatoria del mago croata ante los bilbaínos. Eso sí, "Luka estará el martes ante el Schalke", anunciaba. Continuando con los problemas en el mediocampo, el jefe del vestuario blanco reconocía no tener claro quién sería el acompañante de Kroos en el doble pivote: "Tengo duda entre Illarramendi, Lucas Silva o Khedira". Ancelotti negaba que esto se deba a ciertas dudas sobre el rendimiento de cada uno de ellos: "La elección de un jugador comparado con otros son pequeños detalles. El primer partido ante Schalke Lucas jugó bien e Illarra había jugado el anterior. Son pequeños detalles, esto no significa que Lucas Silva haga las cosas mejor que Illarramendi".

La polémica comenzaba a caer sobre la rueda de prensa como si de una lluvia se tratase. Al principio, tímidos chispazos que precedían al aguacero. El italiano sacaba el paraguas con naturalidad, evitando hablar de los temas espinosos, como el concerniente a la final de Copa del Rey, en la que el Madrid se ha negado a que se dispute en el Bernabéu: "Es un tema que tiene que decidir el club. Tomará una decisión dentro de unos días pero yo no quiero opinar porque nosotros no estamos en esa final".

Ancelotti no piensa en fichajes

El técnico no eludía responder a los rumores que hablan de un cierto interés del Madrid por Danilo, el lateral del Oporto, negando que el club blanco se haya puesto manos a la obras para fichar dicho jugador: "Conozco a Danilo porque sigo todos los campeonatos de Europa y conozco a casi todos los jugadores. No estamos hablando con Danilo ya que no pensamos en la próxima temporada todavía". En consecuencia, el italiano no cree que Arbeloa o Carvajal se vean afectados por el posible interés blanco por Danilo: No necesito hablar con ellos de este tema. No hemos hablado de Danilo y no suelo hacer caso a estos rumores que son muy normales en estas alturas de la temporada".

Respuesta a las críticas sobre su figura

"Repetiría el cambio de Isco por Illarra al 100% seguro" El de Reggiolo respondía a las críticas suscitadas tras el cambio del malagueño por Illarramendi cuando el Madrid empataba contra el Villarreal. La afición expresó su enfado con numerosos pitos contra Ancelotti, quien dice que no le afectan: "La crítica es costumbre, no va a ser la última, pero esto no cambia mi actitud ni confianza en este equipo. Repetiría el cambio al 100% seguro", aseguraba ante los medios, respondiendo también a las pegas suscitadas por su tardanza en los cambios: "He hablado con los jugadores de este tema. No es un tema personal, Jesé se enfadó porque calentó mucho pero he hablado con él y lo ha entendido"

Ancelotti tampoco dudó en referirse a aquellas acusaciones que aseguran que ha recibido un segundo aviso por parte del presidente, Florentino Pérez, por culpa de la mala actitud de sus jugadores: "Me siento respaldado por el club desde el primer día que estoy aquí". Además, lanzaba un dardo a aquellos que consideran que le falta disciplina en el vestuario: "Tengo mucha experiencia con esto de la mano dura, porque cuando tengo problemas se achaca a esto. Esta mano blanda me ha permitido ganar tres Champions League".

Odegaard no debutará ante el Schalke 04 Desde hace tiempo se conjeturaba con que el jovencísimo centrocampista noruego pudiese debutar con el Madrid en Champions League en el Bernabéu si el partido resultaba propicio. Sin embargo, Ancelotti considera que el jovencísimo futbolista tiene que continuar con su periodo de adaptación y seguir el recorrido natural de los acontecimientos: "Está siguiendo su programa, entrena bien con nosotros y juega con el Castilla. Hace poco que está aquí y tiene que ir poco a poco. No va a estar el martes en Europa porque justo llegará Modric a la convocatoria".

La intensidad tan reclamada, clave ante el Athletic de Bilbao

"En San Mamés y hay que hacer un esfuerzo maximal para lograr la victoria"

Ancelotti también quiso referirse a la falta de actitud de sus jugadores, que mostraron una enorme mejoría en la segunda parte ante el Villarreal: "Cada partido tiene una historia. Algunos empiezan bien, otros no, puede que no haya la misma intensidad porque se piensa que son partidos que se van a ganar igual", anunciaba el entrenador, mandando un recado a sus jugadores. Precisamente, en la intensidad y la presión en la salida del balón ve el técnico las claves para el encuentro del sábado ante los leones: "El partido de mañana va a ser de una intensidad muy alta y los jugadores lo van a intentar hacer. Hay que salir a la presión del Athletic que hace en su casa. Siempre es difícil ganar en San Mamés y hay que hacer un esfuerzo maximal para lograr la victoria", avisaba el preparador merengue.

Por último, el técnico se refirió a la imagen general que está ofreciendo el equipo en este 2015, que dista mucho de la mostrada en el tramo final del pasado año. 'Carletto' defiende a sus jugadores a ultranza y cree en las opciones de su equipo en este tramo final: "Llega el momento más importante de la temporada, desde ahora los partidos son mucho más importantes. Estamos bien posicionados en la liga y la Champions, por lo que tengo una confianza total en este equipo. Estoy convencido de que vamos a hacer un buen final de temporada", apuntillaba el italiano.