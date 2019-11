Negredo: "Un empate no me vale"

El ‘Tiburón’ de Vallecas tiene hambre y la quiere saciar en la visita valencianista a la capital. “Un empate no sería buen resultado, estamos en una dinámica muy buena, a lo mejor en otro momento te diría que sí, pero ahora mismo con la dinámica e ilusión generada, no me vale. Tenemos que salir a por los tres puntos. Es difícil pero podemos conseguirlo”, confesó Álvaro.

A pesar del optimismo de cara al partido del domingo, el delantero es consciente de la dificultad del choque, ya que “los favoritos son ellos, son los actuales campeones de Liga y van por delante, pero vamos a intentar conseguir la victoria, que es lo que queremos”. “Será complicado” porque “es un equipo que genera intensidad en los partidos, no te deja hacer tu fútbol. Será un partido duro, nosotros tenemos que meterle ganas, intensidad. La calidad del equipo se sabe”.

“Si les igualamos en intensidad se les hará más complicado”

Negredo considera que es un encuentro en el que “puede pasar de todo”, pero saben el planteamiento para buscar los tres puntos en el Calderón: “Veremos cómo sale este partido, si les igualamos en intensidad se les hará más complicado. Desde la llegada del Cholo nunca habían tenido tanta intensidad como ahora. Es un equipo que trabaja la colocación, el orden. Pero cuando les igualas eso, se les complica”, añadió.

En la primera vuelta ya sacaron un buen resultado y cree que “querrán ganarnos para seguir arriba. En Mestalla fue bonito, se lo pusimos difícil. Vamos a pelear, no vamos a dejar que vayan a por la revancha”. “No creo que sea un partido que se ponga tan de cara desde el principio como el de la primera vuelta”, sobre todo porque “es un campo difícil, con mucha presión de la afición. Debemos hacernos fuertes, crecernos y sacar de ahí algo positivo”.

La envergadura del proyecto valencianista ha contagiado a todos los jugadores, que quieren aprovechar su buen momento para seguir soñando. “Estamos muy bien, el equipo está con ganas, confianza y con ilusión de ir hacia arriba y no regalar nada, hay que seguir en esa línea y seguir sumando”, confesó.

Álvaro también hizo buen balance sobre su papel dentro del equipo, asegurando que se “encuentra bastante bien”. “El equipo está ganando, intento aportar en juego cada día más, seguir creciendo y entre todos conseguir el objetivo de estar arriba”, aunque cree que necesita “seguir haciendo goles”. Quiso restarle importancia a su promedio goleador porque “el equipo está ganando, no puedo echarme nada en cara porque lo doy todo”. Confesó con qué sistema se siente más a gusto sobre el terreno de juego: “Por mis características me gusta tener gente por banda, que me lleguen balones”, aunque “con Paco y Rodrigo arriba también me he sentido a gusto”.

Para concluir, no pudo asegurar la presencia de Otamendi en el once titular del Calderón. “Es un jugador que aguanta mucho el dolor, otros compañeros no aguantan poder jugar con molestias, Nico es lo contrario. Ha entrenado con el grupo, ahora el míster decidirá si lo pone o le da descanso para que vaya mejor la recuperación”.