FC Barcelona - Rayo Vallecano: recuperar el liderato

Hace ni más ni menos que cuatro meses y seis días, 15 jornadas, que el Barcelona vive a la sombra del Real Madrid en la tabla de clasificaciones. Cuatro meses en los que la afición azulgrana, pesimista por genética, prácticamente se había despedido de toda esperanza en la competición regular. Fue contra el Celta, en la Jornada 10 de la vigente campaña, en la que una derrota por la mínima les valió para decir adiós al lugar privilegiado de la tabla.

Parecía que la Liga fuera la asignatura pendiente de Luis Enrique con este Barcelona y tras crisis varias, parece que los catalanes decidieron no dar por perdida la temporada y remontar el vuelo. San Mamés ha dado una nueva oportunidad para el equipo de la Ciudad Condal para volver a soñar con una competición que ya habían dado por perdida. La derrota del Real Madrid en tierras bascas pone a tiro (2 puntos) el liderato para los de Luis Enrique, que con superar al Rayo Vallecano, rival que recibirán este domingo (12:00h) en el Camp Nou, tendrían suficiente para recuperar la tierra prometida.

El pase a la final en la Copa del Rey, las sensaciones en Champions contra el Manchester City y esta nueva oportunidad en Liga, devuelve la ilusión a una hinchada crítica y exigente, que sigue soñando con el triplete del 2009 al ritmo de 'Vive la vida'. Aficionados bipolares, que pasan del "todo está perdido" en enero al "este año ganaremos el triplete" del marzo. Quizás aún es pronto, quizás es excesivo pensar en lograr lo que obtuvo el mejor Barça de la historia, pero la realidad es que, de momento, todo pasa por ganar al Rayo.

Antecedentes esperanzadores

Aunque en el fútbol no valen los antecedentes, la realidad es que las estadísticas precedentes a los dos conjuntos dan toda la ventaja al cuadro de Luis Enrique. Los últimos ocho partidos disputados entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en Liga han terminado con triunfo azulgrana, siendo esta la mejor racha de victorias contra un equipo de primera para el equipo catalán. Además, en siete de esos ocho encuentros, la portería culé no encajó ningún gol, y en seis de los últimos siete enfrentamientos al menos un jugador de la Ciudad Condal marcó dos o más goles.

En sus 15 visitas al Camp Nou, el Rayo sólo ha salido con los tres puntos en una ocasión y, en esta ocasión, llegará al feudo azulgrana con tres derrotas consecutivas como visitante, su peor racha desde el septiembre de 2013. Hay equipos que inexplicablemente se le dan bien a un conjunto, y este es el caso del Rayo Vallecano con el Barcelona. No valen antecedentes, solo el mismo resultado, pero todo apunta a que una victoria franjiroja sería una auténtica heroicidad.

Pelea por la posesión

Delante el Barcelona tendrá a un equipo a quién le gusta tanto tener el esférico como a él. De hecho, en la pasada campaña le superó en la posesión en el partido correspondiente a la primera vuelta tras cinco años sin que ningún equipo le disputara el trono en este aspecto. Se librará una batalla particular para hacer bandera de un estilo, de posición y posesión. Más allá del resultado, se enfrentarán dos cuadros de dimensiones económicas muy diferentes. Uno, rey absoluto de tener el cuero, el otro, modesto, cuarto en la Liga en esta categorización. Si los de Paco Jémez logran tener más del 50% de la posesión, la batalla estará ganada, se lleve o no los tres puntos.

A parte de para quitarse una espinita y por el chute moral que supondría vencer a uno de los grandes del fútbol español y mundial, el Rayo intentará sacar los tres puntos del Camp Nou para empezar a asegurarse la permanencia. Para dar la campanada deberán recuperar gol, y la mayor baza ofensiva para ello es Alberto Bueno, quién fue elegido recientemente el 'Mejor jugador de la Liga BBVA' del mes de febrero.

Necesitados de victorias fuera de casa, el Rayo esta temporada está siendo uno de esos equipos que nota cuando no juega con el calor de la afición dándole apoyo. Mientras en Vallecas suma 16 puntos, fuera de casa lleva un total de 13, haciendo tres jornadas consecutivas jugando a domicilio sin conocer victoria.

Luis Enrique: "El Rayo es uno de los equipos con más personalidad"

Luis Enrique advirtió 24 horas antes del encuentro de los peligros del Rayo Vallecano, de quien descartó su personalidad: "Todos los rivales tienen su dificultad, pero el Rayo Vallecano es uno de los equipos de Primera con más personalidad". "Es uno de los pocos rivales de la Liga que nos pueden discutir en serio la posesión del balón. Afrontamos el duelo con muchas ganas", justificó.

En las palabras de lucho no faltaron los elogios hacia su entrenador rival, Paco Jémez, con quién compartió vestuario como jugador: "Pude compartir vestuario con él. No me imaginaba que detrás de aquel central expeditivo habría un entrenador con una mentalidad tan ofensiva". "Demuestra que se puede ser valiente con poco presupuesto y que se puede jugar bien al fútbol. Es uno de los mejores entrenadores del campeonato, y espero verle con un equipo de más potencial", añadió.

Con la baja de Sergio Busquets, varios son los jugadores que se perfilan para ocupar su sitio, aunque el recurso más fácil para el entrenador es tirar de Mascherano, centrocampsita natural que ya ha jugado en dicha posición varias veces en el Barcelona, a parte de ser su ubicación fija tanto en el Liverpool como en la Selección Argentina. El asturiano, pero, no quiso dar pistas de quién sería el elegido: "Con la baja de Sergio, muchos jugadores pueden jugar en su sitio: Mascherano, que es su posición natural, Xavi, Sergi Roberto o Rakitic".

Paco Jémez: "Tenemos la obligación de hacer un gran partido"

Por su lado, en la rueda de prensa previa el técnico vallecano, Paco Jémez, recalcó más en dar buena imagen en el Camp Nou que en conseguir un buen resultado: "No obligo a que ganen al Barcelona, obligo a que jueguen bien y a que presionen, tengan el balón y a que el Barcelona, si quiere ganarnos, demuestre que es mejor". Pese a todo ello, quiso aclarar que llevarse los tres puntos también era algo que se les pasaba por la cabeza: "Tenemos que tener una gran mañana de mentalidad. Es un premio para todos este partido y claro que pensamos en ganar". "Indudablemente son menos que las del Barcelona. En esta vida hay que ser realista y ganar al Barcelona es muy complicado" añadió sobre sus posibilidades de hacerse con el triunfo.

"No vamos a salir a defender un resultado corto. No sabemos hacer otra cosa. No vamos a cambiar"

El entrenador franjirojo no ocultó fijarse en otros equipos que han conseguido salir del Camp Nou vivos para preparar el partido: "Tenemos que interpretar bien el partido, sin complejos y a hacer lo que han hecho otros equipos que ganaron allí". A pesar de ello, el técnico afirmó que seguirá fiel a su estilo: "No vamos a salir a defender un resultado corto. No sabemos hacer otra cosa. No vamos a cambiar". "Ya me encargo yo de que nadie se relaje en el Camp Nou. Es un premio ir allí y el que juegue al 50% dura un minuto", concluyó.

En el plano deportivo, el técnico habló sobre Leo Baptistao, quien será duda hasta el final: "La idea es recuperar al mejor Leo, tanto mental como físicamente. No sé si va a jugar o no, es cuestión que decidiré al final. No quiero que nadie interprete que es un castigo".

Convocatorias

A falta de saber la lista de convocados del FC Barcelona (que como es habitual esta campaña se conocerá la misma mañana del partido), la única baja asegurada (a parte de la de Vermaelen) será la de Busquets. Habitual en los equipos titulares de Luis Enrique, el asturiano deberá recorrer a otro jugador para ocupar la posición de pivote defensivo. Posiblemente su principal activo para ello sea Mascherano, a quién ya ha ubicado en dicha demarcación en alguna ocasión. En el eje de la defensa, entonces, posiblemente Mathieu acompañe a Piqué, aunque quizás el técnico azulgrana de minutos a un Bartra que los pide a gritos.

Por parte del Rayo, la convocatoria sí se ha conocido con tres novedades principales, el regreso de Insua, Abdoulaye y Aquino. Será baja por lesión Toño y Mohammed Fatau, Zé Castro y Raúl Baena por acumulación de tarjetas y Adrián Embarba, Morcillo y Miku por decisión técnica.

FC Barcelona: Aún sin conocer.

Rayo Vallecano: Cristian, Cobeño, Tito, Quini, Amaya, Ba, Insua, Nacho,Trashorras, Jozabed, Bueno, Leo, Manucho, Kakuta, Licá, Pozuelo, A.Moreno y Aquino.

Posibles 11 iniciales