La pena del gol

No fue un buen día para el Real Valladolid Promesas; todo lo contrario para el Burgos. Los de Arconada hicieron su partido, y cuando todo parecía que el marcador, que no electrónico de los Anexos, no se movería, cazó su gol y celebró los tres puntos. Del viento, habitual en anteriores citas en el feudo pucelano, se pasó al abrasador sol pasadas las cuatro de la tarde, todo un incordio para jugadores y aficionados. No fue impedimento para que un pequeño reducto burgalés se desplazara hasta orillas del Pisuerga y animara a los suyos.

Regresando a lo verdaderamente importante, el encuentro, este comenzó con un Promesas muy metido, con mucho control y viendo lo que le esperaba por delante. La defensa blanquinegra se plantó casi en medio campo, presionando y disputando cada balón como si fuera el último. No era para menos, pues los visitantes necesitaban la victoria casi más que una bocanada de aire para respirar. Fueron unos primeros minutos de respeto, sin llegadas y con imprecisiones continuas. Estrenó la casilla de ocasiones Javi Hernández, mediante un lanzamiento de falta que apenas se acercó a la portería de Julio. Respondió Guille Andrés, con idéntico resultado. Antes, el arquero local había puesto el corazón en un puño a la hinchada albivioleta, pues un horrible despeje suyo estuvo a punto de terminar en gol.

Jorge Hernández, con un fuerte disparo, tuvo la mejor de los locales en los primeros 45 minutos

El Promesas fue el que llevó el peso del encuentro, aunque en esta primera parte el Burgos sí dio sensación de querer y poder llegar a zona de peligro. De nuevo, el delantero de Xátiva, encendía las alarmas visitantes, pues su testarazo a centro de Javi Navas estuvo cerca de entrar en la portería, si Aurreko no llega a meter una gran mano cerca del poste. Poco a poco, mientras los minutos avanzaban en el reloj del colegiado, los ánimos se caldeaban. Quizá porque, en su necesidad de vencer, el Burgos fue al máximo en cada acción, disputando cada uno de los balones divididos en el centro. En eso, el Promesas, se vio superado nuevamente por la experiencia de sus rivales. En esta ocasión, no se pudo suplir con calidad, puesto que apenas hubo jugadas de esas llamadas diferentes, con toques de magia de alguno de los hombres que corrió por el artificial césped de los anexos.

En este primer tiempo, Jorge Hernández dispuso de un genial disparo, que acercó al larguero, pero por encima y desviado. No tuvo suerte el filial pucelano, pues aunque hilvanaba buenas acciones, la defensa burgalesa se impuso con superioridad, perfectamente plantada en la zona trasera del equipo. Por ello, el Burgos tuvo su premio en el primer tiempo, cuando este ya expiraba, en una oportunidad de oro que erró de forma doble. Julio, primero con un mal despeje que propició el segundo remate, y después con una estirada a bocajarro, evitó que el marcador se desequilibrara antes de regresar a los vestuarios.

Sin ejercer ventaja

El domino del Promesas, no sin jugar su mejor fútbol, pues no fue tan veloz como hubiera deseado, incrementó con la reanudación. Desde el comienzo, los jóvenes jugadores blanquivioletas buscaron los ataques por banda, especialmente por el costado derecho. Javi Navas, que vio una tempranera amarilla que luego le costaría muy caro, fue un puñal en la diestra, y varios de sus centros entrañaron gran peligro para la defensa visitante. Guille Andrés, en repetidas ocasiones, se quedó con la miel en los labios, pues por milímetros no remató los buenos envíos a media altura de su compañero. La mejor ocasión la tuvo Ayub, que tras un rebote en el área, disparó de volea en el interior, encontrándose con Aurreko y su extraordinaria parada al fuerte chut.

Navas, que siguió intentándolo, se volvió a quedar cerca en un disparo de falta. Aurreko seguía impoluto bajo sus palos, con paradas de mucho mérito, esta vez impidiendo el disparo del citado jugador local, después de que el chut superara la barrera. Fue a quince minutos del final cuando el Burgos empezó a despertar, muy perezoso, de su siesta en ataque. Hasta ese momento, los blanquinegros no había conseguido llegar hasta zona de peligro y habían contenido de forma victoriosa las acometidas locales. Quedasa, con un disparo muy tímido, devolvía la esperanza, que se iluminó totalmente cuando Javi Navas, protagonista principal, vio su segunda amarilla y dejó a su equipo con uno menos con algo más de diez minutos por jugarse.

La expulsión de Javi Navas dio alas al Burgos

Una opción así no se puede dejar pasar, por lo que el Burgos dio un paso al frente, apretando en su presión y mandando muchos balones hacia arriba. Llorente, con todo a su favor, no acertó a rematar entre los tres palos desde la frontal. El gafe burgalés en lo que al gol se refiere parecía volver a aflorar. Sin embargo, se tornó en fortuna cuando, un saque de esquina rematado al primer palo, le caía a Cristian que marcaba a placer con Julio superado. El vallisoletano no pudo hacer nada, pues un segundo antes había despejado el cuero, que hasta tocó en el larguero antes de llegar al ‘9’ blanquinegro. Con solo el descuento por jugarse, y Anuar entre algodones y sin cambios, el Promesas no pudo reaccionar y cayó derrotado en un choque en el que ni mucho menos, por merecimiento, debió llevarse tan cruel resultado.

Así, los de De la Barrera regresan a su realidad, que no es otra que la permanencia. Lejos quedan cotas mayores, a pesar de su buena posición en la tabla. El descenso, queda lejos a pesar de la derrota, y el tramo final puede centrarse en conseguir los puntos necesarios para no pasar ningún apuro, como así está sucediendo durante todo el curso. Por su parte, el vecino de Castilla toma aire, suma tres puntos y prosigue su dura lucha por no caer en el pozo del descenso. Esta victoria, sin duda, le ayudará en ello.

