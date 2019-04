Rubén de la Barrera: "Me voy con ganas de más"

Dura derrota del Promesas, por la forma en que se dio, en los últimos minutos. Por ello, Rubén de la Barrera, entrenador del filial pucelano, indicó que se vieron condicionados por la expulsión y la falta de gol que tiene su equipo en las últimas semanas: “Un partido tremendamente condicionado. En líneas generales, en esta categoría hay que hacer gol, sobre todo en partidos en los que cualquier lance se señala en contra tuyo. Eso se hace definitivo, así ha ocurrido. Es un partido que deberíamos haber ganado con cierta solvencia, se convierte en una derrota”.

“Hemos hecho méritos más que suficientes para ganar. Generamos muchas ventajas, somos capaces de meter la pelota a espaldas de la última línea, pero hay que atacar el área con mayor agresividad, con ganas de demostrar contundencia en esos espacios definitivos. Hay que seguir, esto no para, no nos podemos quedar aquí. Es una derrota, dejamos de sumar, deberíamos haberlo hecho. Esto es fútbol, rápidamente con ganas de que llegue el próximo partido, resarcirnos e ir a León a intentar ganar”, prosiguió el gallego, que es totalmente consciente de que a pesar de que el Promesas es superior en muchos partidos, no materializa esta superioridad en goles a favor.

Respecto al arbitraje en general, y la expulsión en particular, fue algo crítico, puesto que a su entender el colegiado permitió de más al Burgos: “La realidad es que el rival impide contras, no se sancionan muchas acciones. Tu cometes tres faltas y son tres tarjetas y una expulsión. La de Javi es un lance que entiendo que es falta del rival. Pero es hablar de factores que no podemos controlar. No se sabe si lo hubiésemos ganado, pero seguro que no lo hubiéramos perdido”.

Sin embargo, quiso quedarse con algo positivo, que es sin duda el juego que muestra su equipo, además de los jugadores jóvenes a los que va dando entrada: “Lo positivo es el juego, las sensaciones. Me voy con ganas de más. Hacemos muchas cosas bien, pero se ha de traducir en el resultado. En Avilés nos vinimos con un empate, pero debimos ganar por ocasiones. Hoy igual, especialmente en los primeros 25-30 minutos de la segunda parte. Todo ese dominio, tiene que verse acompañado de un gol. Si haces un gol, seria sinónimo de victoria. Intentamos extraer lo mejor de cada uno, en su día hay gente que tuvo su momento, otros han derribado la puerta y se merecen participar y lo están haciendo francamente bien. Pero volvemos a lo mismo, este resultado no nos debe contaminar la visión de lo que el equipo ha ofrecido, estamos con ganas de que llegue el siguiente y ganar”.

Para terminar, no desechó la opción de pelear por el playoff, aunque consideró que es complicado debido a que cada vez van quedando menos encuentros: “Es lo de siempre, tendremos más oportunidades. Al tratarse de los últimos partidos, estos puntos no los vas a poder recuperar. Esto es así, lo que ha de generar es una respuesta positiva en el equipo y afrontar el próximo compromiso de la mejor manera posible”.