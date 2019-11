Escobar: "Quiero ver a mi afición en estos momentos importantes"

Una derrota por cuatro goles a cero cuando estaban situados como terceros en la tabla clasificatoria -que le hizo perder la ventaja que habían conseguido a pulso ante precisamente el que era por aquel entonces el cuarto clasificado- y una debacle defensiva futbolísticamente hablando la semana pasada en el final de la primera parte frente al CD El Palo delante de su público, han desatado un malestar incontenible entre la histórica afición linense.

No es normal que Rafael Escobar, el mejor entrenador de los tiempo modernos de la Balona (y con esto solo hay que limitarse a plasmar los resultados sobre "el papel") tenga que pedir "auxilio" a su gente, no porque el equipo albinegro sea un desastre y esta lo haya dejado de lado, sino porque muchos se amparan en la excusa de que la plantilla hace milagros la mayor parte de fines de semana y realmente esta no es la categoría en la que se pueden permitir estar ante clubes con presupuestos mucho mayores.

Ahora bien un equipo no hace milagros durante cuatro años seguidos, o son semidioses (que no es probable que lo sean) o sus jugadores realmente si que merecen estar en una categoría en la que quizás se penalizan los errores de una manera muy exagerada.

El binomio: la fortaleza de la unión

No es normal que un entrenador que ha permitido que su público disfrute del 76% de los partidos jugados en casa se cuenten como victorias, tenga que forzarse a pedir algo que no debería ni siquiera decirse. Una afición con fundamento, con dos dedos de frente, se debe a su equipo en las malas, en las buenas y en cualquier situación a la que se enfrente el equipo de sus amores. Se podrán pasar mejores o peores momentos, pero ¿por qué es un dueto, un binomio afición-equipo y no es solo equipo o solo afición?

Podrán tener más o menos sentido estas cuestiones dependiendo de quién propiamente lo haga o simplemente se limite a criticarlas, a llenar de palabras vacias algo que siempre tendrá que llenar, porque esa forma de taparlo solo valdrá para poner un tejado de paja en los entornos de un huracán, pero el caso es que como un amigo, la afición tendrá que hacer las veces de psicólogo con sus jugadores y decir: "¡Eh!, que aunque lo hagas mal se te apoyará con todo lo que se pueda apoyar a un equipo y sus jugadores. Tranquilo que juntos saldremos de esta, porque pondremos todo nuestro empeño en ello."

El público ofrece apoyo incondicional y a cambio el equipo les garantiza que tarde o temprano les merecerá la pena ese esfuerzo. Por eso, hay que ser listos porque es, quizás, lo más importante de todo. ¿Acaso la división y el malestar entre equipo y afición ha traido algo bueno alguna vez? Posiblemente sí, pero la respuesta normal debería ser que no. Con esto nos venimos a referir a que el equipo necesita que sea llevado en volandas, como se refiere el míster albinegro todos los viernes ante los compañeros de 8 TV, porque esta es la única manera posible de tener la posibilidad de hacer algo grande, juntos. Hay que superar, la decepción e ir más allá, quedarse con el objetivo final y no con los pequeños obstáculos que en el camino hay. Si no se cree en algo que se hace, entonces, señoras y señores, están perdidos. Una simple duda o vacilación echa por tierra todo.

Se debería creer ciegamente en este equipo, no porque se lo merezca sino porque es lo que todos querrían conseguir y es la única forma de hacerlo.

RAFA ESCOBAR EN LA PREVIA DEL BALONA - ARROYO (8TV)