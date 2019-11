Cara y cruz, pero la victoria se queda en casa

El Rayo Vallecano había marcado la senda de la victoria la jornada pasada y no podía salir del camino. El sábado tenía delante a uno de sus rivales para optar a puesto copero, no eran tres puntos lo que estaba en juego, era una competición. La victoria de las vallecanas permite guardar la sexta plaza con 36 puntos y acercarse al Levante. Por el contrario, el Sporting queda fuera de puesto copero, octavo con 27 puntos.

Se esperaba una mañana de buen fútbol, el tiempo en Madrid acompañaba aunque no lo hacía la afición. No llegaban a 100 personas las que componían el público asistente al partido que ofrecía Gol Televisión. A pesar de este déficit de asistencia, lo que no faltó fue el fútbol que se tornó de lado vallecano en la primera parte y de parte onubense en la segunda mitad.

Primera parte franjirroja

Con un inicio frenético, el Rayo Vallecano apostaba por matar pronto el encuentro. Corría el minuto 9 cuando Marian estrelló su primer disparo al poste, lo que presagiaba el aluvión de llegadas que iban a llegar por parte de la argentina sobre la portería de Sara Serrat. De hecho, siete minutos más tarde, y gracias a una de sus internadas por banda, el marcador lució el 1-0. Ayudó el chut de Marian pero más aún ayudó el fallo de Sarita, que no fue capaz de bloquear un balón que acabó cruzando la línea de gol.

Con el 1-0 no estaría la victoria vendida. Antes de que las franjirrojas se adelantaran, el Sporting de Huelva sufrió un encontronazo con la madera, que no iba a ser el último del encuentro, y que anunciaba lo que podría llegar. Sobre la bocina y en uno de los arreones onubenses para poner las tablas en el marcador, Marian volvió a ser la protagonista. La delantera provocó un penalti por mano que Patri Gavira no desperdició, haciendo que el partido se reiniciara de cara a la segunda parte al lucir el 1-1.

Segunda parte blanquiazul, hoy rojo

El paso por vestuarios iba a ser clave en el devenir del juego, pero no en el marcador. Las pupilas de Antonio Toledo salieron a comerse al rival y lo consiguieron durante los 45 minutos siguientes pero no tuvieron recompensa. Comenzaron pronto con las ocasiones y de nuevo la madera volvía a ser protagonista frustrando las ocasiones de Virgy y Joyce en los minutos 48 y 53.

Debutó Marika Ohshima con la franja Si Virgy fue una de las más activas durante el partido, no se quedaba atrás Joyce. La brasileña, ex del Rayo Vallecano, se convirtió en un auténtico puñal por la banda izquierda siendo la guía de todos los ataques andaluces. En el minuto 73 llegaría la ocasión más clara para las onubenses. Una galopada de Joyce acabó en un centro que la defensa rayista no acertó a despejar, fruto de ello el balón le caía a Anita que, tras varios rechaces, consiguió empalarlo de volea. Su disparo se estrelló contra el larguero y la defensa vallecana pudo despojarse del peligro y volver a organizarse.

Al igual que la primera mitad fue el Rayo Vallecano el que dominó pero falló de cara a gol ante un Sporting que no estuvo acertado a la hora de trenzar jugadas; en la segunda mitad el guión fue el contrario, hasta el minuto 78. Se llegaba a la recta final del encuentro cuando el conjunto onubense sufrió un jarro de agua fría, y es que cuando tenía en su mano la oportunidad de la remontada, fue el Rayo el que sentenció con una “jugada polémica”

Tras botar un córner, Jade peinó el balón a la olla donde Ale, dentro de una maraña defensiva, conseguió colar el balón entre los tres palos. El remate fue detenido en el último segundo por Anita pero, según entendió el colegiado, el balón ya había rebasado la línea de gol cuando la sportinguista pudo despejarlo. Con el gol concedido, tras las protestas visitantes y en la recta final del partido, las esperanzas onubenses de remontada se desvanecieron.

Los últimos diez minutos del encuentro se basaron en un Rayo Vallecano que aprovechó para hacer cambios y sentar el juego; y un Sporting de Huelva que tiró de garra hasta que el árbitro pitó el final del encuentro. La novedad para el equipo de Laura Torvisco, que no se encontraba en el banquillo debido a su expulsión frente a Sant Gabriel, fue el debút de Marika Ohshima. La nipona tuvo sus primeros minutos con la franja ocupando la medular.

Resumen del encuentro

Tres puntos que se quedan en la Ciudad Deportiva de Vallecas antes de viajar a la plaza más complicada de la categoría. El fin de semana que viene, el Rayo Vallecano visita Barcelona para enfrentarse con el líder de la competición. Con 36 puntos, no peligra la copa pero sí el puesto, ya que tiene una victoria de margen del Espanyol que recibe al Collerense.