La pizarra de Pepe Calvo: Bandera y Borjas una pareja letal.

El Atlético Astorga vencía en la tarde del sábado al Coruxo con claridad por tres goles a uno. David Bandera, por partida doble, y Borjas Martín eran los goleadores locales; mientras que Cifuentes materializaba el tanto gallego -los cuatro tantos llegarían en la segunda mitad-. Pero Pepe Calvo, técnico de los maragatos, se veía obligado a realizar dos cambios. Rubén Martínez dejaba el equipo tras la disputa del partido ante el Real Murcia, después de aceptar una oferta laboral en Madrid. Las molestias de Héctor Taranilla y Marcos Blanco provocaron la duda en el míster de Alija del Infantado; pero finalmente optaría por colocar a Marcos Blanco, por primera vez esta campaña, en el once titular. La otra ausencia notable era la del extremo diestro Diego Peláez, que ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión y no podrá estar tampoco ante el Zamora el próximo domingo. Su sustituto parecía claro y Asier Arranz, que no ha tenido demasiadas oportunidades durante la temporada ocupó su hueco en la línea de tres mediapuntas.

Falta de ideas en el inicio

Como ya ocurriera ante el Real Murcia, el Atlético Astorga notó en exceso la baja de Héctor Taranilla. La falta de ritmo de competición de Marcos provocó que Porfirio Puente se tuviera que multiplicar tanto en sus labores habituales en defensa, como en ataque. También destacó la desaparición de David Bandera, que no estuvo cómodo durante toda la primera mitad. El doble pivote del Coruxo formado por Álex Fernández y Cifuentes dificultaba a los maragatos su habitual juego de toque.

Debido a ello, Pepe Calvo ya lo había avisado durante la previa del encuentro, el Atlético Astorga buscó crear peligro por las bandas. Los balones en largo buscando a Ivi Vales y Asier Arranz se sucedieron, pero ninguno de los dos pudo hacer bueno ninguno de los pases debido a la imprecisión de los mismos. Tampoco fue una buena primera parte para Cristian y Lago, que no aportaron en ataque lo que están acostumbrados. A pesar de ello, el lateral derecho de los maragatos sí ganó la línea de fondo en varias ocasiones, pero no encontró rematador a ninguno de sus centros.

Tampoco ayudo el Coruxo, que apenas apareció sobre el césped de La Eragudina. Primera parte soporífera en la que Javi Diez y Brias fueron espectadores de excepción de un juego lleno de imprecisiones y errores. A pesar de acumular ya cuarenta y cinco tantos encajados, el Astorga demostró una buena fiabilidad defensiva. David Uña ha recuperado su sitio por la lesión de Antonio León y se está erigiendo como el 'kaiser' de la zaga maragata.

Pepe Calvo es expulsado por protestar

Durante el ecuador del primer acto, el colegiado Ortiz Arias avisaba a Pepe Calvo de que si seguía protestando debería expulsarle. El motivo que tenia el árbitro del choque es que el técnico de los maragatos invadía el terreno de juego de La Eragudina. Hay que recordar que la distancia entre el banquillo y la línea de banda es mínima, por lo que parece complicado que cualquiera de los preparadores que acuden al estadio astorgano ronden esta línea.

Al borde del descanso, Pepe Calvo era expulsado tras invadir levemente el terreno de juego.

Pero el árbitro, a instancias de su trencilla, se acercaba al banquillo del Atlético Astorga cuando el tiempo de descanso estaba próximo. Después de dialogar con Pepe Calvo le señalaba el camino de los vestuarios, expulsando al técnico de Alija del Infantado para sorpresa de buena parte de los aficionados que se dieron cita en La Eragudina.

Enfadado, en rueda de prensa, Pepe Calvo contaba lo ocurrido: "No entiendo mi expulsión; la verdad es que la actitud del árbitro desde el primer momento fue amenazante. No hay distancia del banquillo a la línea y yo me tengo que mover porque no puedo quedarme quieto, la verdad es que me he sentido humillado".

Taranilla al campo y el Astorga mejora

La segunda mitad comenzaba de la misma forma que concluía el primer periodo, sin apenas ocasiones y sin un dominador claro del partido. Hasta el minuto veinte de juego, el ritmo lento y pausado fue la tónica habitual del encuentro. Sería entonces cuando Pepe Calvo movería ficha y daría entrada a Héctor Taranilla, retirando del campo a Marcos Blanco, que notaba el esfuerzo realizado en los sesenta y cinco minutos que se llevaban disputados.

La entrada del 'mago' leonés estimuló al Atlético Astorga y sólo un minuto después celebraban el primer tanto del encuentro, tras anotar David Bandera un penalti cometido entre Pazó y Alberto García sobre Borjas Martín. Ahora sí disponía del balón y Taranilla canalizaba todo el juego maragato. Eso lo agradecerían tanto Borjas Martín, como el capitán verde; ya que los balones les empezaban a llegar con mayor facilidad.

La salida de Taranilla mejoró al Atlético Astorga, llegando con más peligro y mucha más facilidad al área del Coruxo.

La sentencia iba a llegar en una acción, precisamente entre Borjas Martín y David Bandera, que éste último aprovechaba para superar con una vaselina la salida de Brais. Pepe Calvo dió entrada entonces a Diego Zamora por un combativo Asier Arranz, el lateral izquierdo se colocó en el extremo para ayudar en defensa a José Luis Lago. Pero nada más realizar esta permuta, el Coruxo iba a recortar distancias después de una serie de rebotes. Cifuentes era el más listo y empujaba al fondo de las mallas el balón.

Esto obligó, incluso, que el Atlético Astorga diera un paso más atrás para defender con uñas y dientes la victoria. Así llegaría el último cambio del partido, David Bandera dejaba su sitio a Llamazares, acabando el conjunto maragato el encuentro con seis defensas en el campo. Esto iba a enfadar a Adrián Rojo, que después de toda la segunda mitad calentando, volvía a quedarse sin jugar ni un sólo minuto. En la última acción del encuentro, Borjas Martín conseguía llevar el delirio a una afición que volvió a animar a su equipo durante todo el choque.