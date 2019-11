Ranko Popovic: "No hubo puñetazo"

El entrenador del Real Zaragoza ha salido a rueda de prensa en La Romareda a explicar su punto de vista sobre lo ocurrido ayer en el túnel de vestuarios del campo de Son Moix, que le costó su expulsión: “No hubo ningún puñetazo y tan solo un gesto apartando sin mirar una mano cuando sentí que me tocaban. Yo iba hablando con el árbitro y él no se enteró de nada”.

Antes de las preguntas de la prensa, Ranko Popovic ha explicado toda la escena, donde todo comienza cuando el árbitro le comunica al entrenador que no quiere que los jugadores se dirigieran a él: “Después del primer tiempo, entramos en túnel y algunos jugadores se dirigieron al árbitro. Quite a los jugadores. Pedí a mis jugadores al acabar la primera parte en el túnel de vestuarios que no hablaran con el árbitro”.

"No hubo ni puñetazo ni nada"

El técnico asegura que mantuvieron una charla: "Yo trataba de tranquilizarle, diciendo que losjugadores no iban a decirle nada y que no tendría ninguna presión de nuestra parte". Además, ha afirmado que fue en ese momento cuando, mientras caminaban, nota como le tocan con la mano por detrás y hace un gesto de apartarlo sin mirar. Ranko ha confirmado que quién le tocó resultó ser el delegado del Mallorca. Este delegado, según explica el entrenador del conjunto blanquillo, después del penalti cometido a Borja Bastón, en el que Ranko pedía la expulsión del jugador Joao: “Estuvo toda la primera parte dirigiéndose a nuestro banquillo”

Popovic ha defendido durante toda la rueda de prensa que “no ha habido ningún puñetazo”, ya que si le hubiese dado un puñetazo “no se hubiera podido levantar”. El desenlace de la escena termina con la expulsión del entrenador, en la que el colegiado no tiene nada que ver si no que ocurrió por indicación del asistente: “Yo iba hablando con el árbitro y él no se enteró de nada. Estaba dialogando conmigo, continuó unos diez metros y después me dijo que, por indicación del asistente, me expulsaba”.

“Me sorprendió mucho el acta. El árbitro iba hablando conmigo y no ve nada. Había más gente andando conmigo. Si hubo algo, el árbitro lo tendría que haber visto”. Pero: “No quiero ampliar mas ese tema. Sentía que tenía que decir mi punto de vista. Después cada uno puede decir lo que crea. No hubo ningún puñetazo”, de esta manera concluía la rueda de prensa del entrenador del Real Zaragoza.

El Real Zaragoza presentará alegaciones al Comité de Competición por la segunda amarilla a Pedro, la roja a Basha y por la expulsión de Popovic.