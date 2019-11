Escobar: "Empezamos a ganar este partido en el descanso de la semana pasada"

Bien diferente ha sido la rueda de prensa de esta jornada comparada con la de la semana pasada. El míster de la Real Balompédica Linense, Rafael Escobar, valoró el partido en el que su equipo ha cosechado una victoria por tres goles a cero ante el equipo de Arroyo de la Luz (Cáceres): "Era un partido complicado. Hemos dado un paso hacia adelante, ante un encuentro con las connotaciones que tenía, difíciles. Queríamos ver la personalidad del conjunto."

"Queríamos que llegara el domingo, se nos ha hecho una semana muy larga"

El técnico cordobés habló sobre el por qué de los duros varapalos ante Almería B y CD El Palo: "No por el resultado, sino por las sensaciones que me quedan, hemos perdido estos dos últimos partidos por circuntancias y porque esto es fútbol y por que los rivales también juegan" sentenció.

"Hoy hemos vuelto otra vez a la senda de la tranquilidad, de la confianza, de jugar bien al fútbol, de crear ocasiones de gol, de saber en momentos determinados jugar ese otro fútbol que los entrenadores le hablamos mucho durante el transcurso de la semana a la plantilla."

También habló de la actuación de sus jugadores, que han superado en todas las líneas a los de José Francisco Grao: "Estoy satisfecho por el comportamiento, hoy no era un partido facil de encarar. El Arroyo venía a esperarnos, a que nos pusieramos nerviosos con el 'run run' de la afición con el equipo, pero desde el lunes lo veníamos hablando, teníamos que tener perseverancia. El equipo no se ha puesto nervioso y el gol ha llegado. En la segunda parte el equipo ha seguido con la misma dinámica, el aspecto defensivo ha sido de 10 y producto de todas estas circunstancias hemos sabido cerrar el partido."

"Si el partido del otro día hubiera durado diez minutos más podríamos haber empatado"

Cuando fue preguntado por el asunto que concierne a las rotaciones tanto en el centro del campo con Juampe, y Fall como en la portería con Mateo, Rafael Escobar explicó que "no he hecho ninguna rotación, he hecho el cambio cuando lo creía conveniente. Después de ocho goles he hecho varios cambios, pero no es para señalar ni a Mateo, ni a Juampe, ni a Fall, no perdimos (la semana pasada) por Mateo, Fall y Juampe, sino porque yo me equivoqué en el planteamiento y no supe llegar a los jugadores" confesó el extécnico de la UD Los Barrios.

El proyecto: afición y equipo unidos

Entre la afición albinegra se tenían puestas todas las miradas en el día de hoy, pues era el que depararía el futuro de las relaciones entre el respetable y los jugadores, es decir, un punto decisivo, y a esto se vino a referir el técnico balono cuando habló sobre los espectadores: "Yo quiero más, no me conformo con lo que ha habido hoy, quiero más, estoy en mi derecho de poder exigir al igual que ellos también pueden hablar si lo hacemos bien o mal. Entre todos podemos alcanzar un objetivo grande, solos no vamos a ser capaces, porque el equipo necesita de su afición. Estoy contento con lo que ha ocurrido hoy. Aquí hay que venir a divertirse" finalizó el cordobés.