Gerónimo Rulli: "Defender los colores de tu país es lo más grande"

Gerónimo Rulli se ha mostrado muy emocionado y agradecido por la llamada de su seleccionador para jugar los dos partidos amistosos que la Selección Argentina ha programado como preparación a la Copa de América. Sinceramente afectado afirmaba no creerse la noticia todavía: "Estoy muy feliz. Cuando uno arranca a jugar al fútbol siempre imagina poder llegar a tener un sitio en la selección de su país, de vestir y defender unos colores, pero nunca existe la certeza de que vaya a ser así. Por suerte, ahora puedo decir que lo he conseguido y estoy muy emocionado y agradecido por todos los que me han ayudado".

Gerónimo Rulli no tuvo la oportunidad de defender en categorías inferiores la camiseta albiceleste, quizás por ello, la llamada del Tata Martino le produce mayor satisfacción: "Nunca he sido seleccionado en juveniles y ser llamado ahora para defender la albiceleste es una alegría que no puedo describir. Ahora solo espero que llegue cuanto antes y ponerme los colores de mi país". Y es que para Gerónimo Rulli no hay nada más lindo que "representar los colores de tu bandera y de la gente que esta contigo, sobre todo tu familia".

"Para mí, compartir equipo con Messi, Agüero o Mascherano es algo que no puedo imaginar"

Ha subrayado la dificultad de llegar a ser convocado por tu selección, más cuando hay jugadores en el panorama internacional que lo están haciendo muy bien y no han tenido aún el privilegio: "Es algo que uno sueña pero hay un espacio demasiado grande entre el sueño y la realidad. Hay grandísimos jugadores que están haciendo historia en su club y no tienen sitio en la seleccion. Para mí, compartir equipo con Messi, Agüero o Mascherano, que están en la elite mundial, es algo tan grande que no me lo puedo imaginar aún".

El guardameta de la Real Sociedad, en uno de los momentos más importantes de su corta vida deportiva, ha querido acordarse de los que le apoyaron y lo siguen haciendo: "Siempre lo dije, si alguien hace las cosas bien en su equipo llega la oportunidad y, por eso, agradezco a Estudiantes que me enseñaran todo lo que sé y a la Real Sociedad que me diera la oportunidad de dar el salto y seguir creciendo como futbolista. Esta convocatoria hace que me vuelque aún más en la Real Sociedad".