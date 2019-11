Las Palmas mostró su ambición visitando a los aspirantes

La mejoría experimentada por la escuadra grancanaria en la tabla clasificatoria, en comparación con años anteriores, es abrumadora. Los hombres liderados por Paco Herrera han conseguido continuar los buenos registros conseguidos en el recinto de Siete Palmas cuajando grandes actuaciones foráneas, sobre todo ante los equipos punteros de la categoría, los que están llamados a pelear con Las Palmas hasta el último suspiro para lograr la consecución final del gran objetivo, como es el retorno a la Primera División del fútbol español.

Las Palmas visitó al Betis en la primera crisis de la temporada

En la octava jornada del campeonato llegó el primer enfrentamiento directo entre dos escuadras que, antes de que la Liga Adelante 2014/2015 comenzara a andar, se habían propuesto un objetivo en común, y no era otro que retornar a la máxima categoría del fútbol español.

Para ello, dos plantillas confeccionadas para conseguir dicha hazaña se enfrentaron en un estado de forma marcado por las dudas, pues el cuadro andaluz no acababa de amoldarse a la categoría al mando de Julio Velázquez, mientras que la Unión Deportiva afrontaba la primera mala racha del campeonato, después de realizar un inicio bastante prometedor en el que sumó 13 puntos de 15 posibles. No obstante, los amarillos sumaban dos partidos sin vencer, uno de ellos ante el máximo rival deportivo, que acabó con derrota.

Fue un choque de trenes el que se vivió en el Benito Villamarín, donde béticos y grancanarios se mostraban como los claros aspirantes para conseguir el ascenso de manera directa a la Primera División. No obstante, sobre el césped del feudo andaluz no se plasmó la condición de ambos, puesto que la Unión Deportiva se plantó como dominador del esférico pero, sin embargo, no encontraba la profundidad necesaria para hacer daño sobre el arco defendido por Adán. Por su parte, los andaluces, encabezados por Rubén Castro, un viejo conocido en Gran Canaria, no encontró la fórmula exacta para crear peligro sobre la portería amarilla, defendida por Casto en su debut en campeonato liguero.

El guardameta volvió a su antigua casa y apenas tuvo trabajo. El conjunto verdiblanco se mostraba bastante espeso a la hora de combinar, lo que afectaba notoriamente a sus jugadores más adelantados, ya que sus desmarques quedaban en nada debido a la mala circulación de balón, propiciada por el buen hacer de Javi Castellano y Hernán, que se postularon como los hombres más destacados en el arranque liguero, aunque su trabajo quedó en un segundo plano debido a las soberbias actauciones protagonizadas por Sergio Araujo.

La expulsión de Perquis hizo que Las Palmas se volcara sin fortuna

Sin ocasiones claras por parte de ambas escuadras, la expulsión de Perquis a falta de 15 minutos para el final provocó mayor ambición por parte de los amarillos, que no pudieron conseguir la victoria, ya que Araujo superó a Adán pero el colegiado invalidó la acción por fuera de juego, mientras que Nauzet Alemán tuvo en sus botas el gol de la victoria, pero su remate, falto de potencia, llegó a las manos del guardameta local.

Pese a que el reparto de puntos no dejaba satisfecha a la escuadra palmense, el equipo mejoró en comparación con el encuentro anterior lejos de Gran Canaria, donde el CD Tenerife volteó el marcador inicial en el que mandaban los amarillos gracias al gol de Momo. Las Palmas tuvo en su mano poder hacer daño a un Real Betis que no afrontaba su mejor momento de la temporada, y así lo hizo saber su afición, que se mostró bastante molesta con su máximo resposable técnico, al que pedían la dimisión. No obstante, los amarillos salieron reforzados y afrontaron los siguientes compromisos como el claro aspirante a retornar a la élite.

Los canarios mostraron su capacidad de reacción en Ponferrada

Tras vencer en el Estadio de Gran Canaria al CD Numancia ( 2-0 ), los hombres comandados por Paco Herrera volvieron a poner rumbo a tierras peninsulares, donde la SD Ponferradina volvería a poner a prueba el buen hacer foráneo del equipo, haciendo que éstos tuvieran que mostrar su capacidad de reacción con el marcador en contra, mientras que la máxima referencia ofensiva, Sergio Araujo, afrontaba sus primeros tres partidos sin encontrar fortuna de cara a portería.

La zona central del terreno de juego marcaba la totalidad de las pugnas por hacerse con el esférico, ya que ningún equipo conseguía comenzar a plasmar el buen trato al balón sobre el césped, en gran parte propiciado por la alta intensidad mostrada por ambos conjuntos en la media cancha, donde Javi Castellano y Hernán seguían contabilizando numerosas jornadas como auténticos titanes. El alto grado de energía mostrado en cada una de las luchas por el esférico se plasmó notoriamente, cuando el "18" de Las Palmas perdió parte de una pieza dental en una brega por alto.

Las Palmas fue a remolque pero igualó el partido en dos ocasiones

Hasta en dos veces golpeó el conjunto local a la Unión Deportiva, la primera de ellas en una jugada completamente fortuita, cuando una falta efectuada por Andy al borde del área rozó en un defensor amarillo, lo que hizo que la trayectoria del esférico cambiara e hiciera inútil el intento de reacción protagonizado por Casto. Los locales se iban al descanso con ventaja en el marcador, pero tras la reanudación apareció la figura de Sergio Araujo para poner las tablas.

No se lo pensó el argentino, que 12 minutos después de comenzar el segundo acto, recibió al borde del área, sobre el perfil zurdo del ataque amarillo. Con su carácter de siempre y su atrevimiento habitual, Araujo encaró a su par y cuando nadie esperaba su lanzamiento, éste realizó un disparo bastante ajustado al palo largo del guardameta local, que sorprendido, nada pudo hacer para evitar el empate palmense.

No obstante, la alegría duró poco en el bando visitante, pues apenas nueve minutos después del tanto de Araujo, Acorán volvió a adelantar a los locales, impactando un fortísimo remate tra un mal despeje de la defensa amarilla a un saque de esquina local, lo que provocó el segundo tanto de la tarde para la Ponferradina. El ajustado y potente remate del jugador tinerfeño hizo imposible cualquier intento de Casto por evitar que el balón entrara en sus dominios, ya que la gran afluencia de jugadores que tenía por delante le impidieron tener una buena visión.

Cuando todo parecía perdido, Las Palmas tiró de capacidad de reacción para volver a poner las tablas en el marcador, ajustándose a las condiciones del partido, ya que la circulación sobre el césped era prácticamente nula, debido a la presión ejercida por el bando local. Para solucionarlo, Ángel López bombeó un balón desde el centro del campo que superó a la defensa adversaria y llegó a Nauzet Alemán, que sin dejarlo caer, impactó una soberbia volea que superó al guardameta local, poniendo el resultado final en el marcador ( 2-2 ). Las Palmas no se amilanó y consiguió un valioso punto ante un rival que contaba todos sus partidos por victorias en su recinto.

Golpe de autoridad en Montilivi y José Zorrila

El cuadro de Paco Herrera se consagró en sus dos siguientes desplazamientos, realizados ante dos rivales directos en la lucha por ascender de categoría. El primero de ellos ante el Girona, donde una actuación magistral de Guzmán Casaseca durante los primeros compases del partido hizo más fácil la consecución final de los tres puntos, que el conjunto grancanario logró cosechar.

El peculiar planteamiento de los locales fue perfectamente estudiado por parte del máximo responsable técnico amarillo, que sorprendió a muchos con la ambición mostrada por los suyos durante los primeros compases del choque, en los que se postularon como claros dominadores de la posesión y, además de ello, contando con numerosas aproximaciones peligrosas sobre el arco contrario, dos de ellas con final feliz, materializadas por el propio Guzmán.

El veloz extremo amarillo se plantó en Girona como el hombre más destacado de la Unión Deportiva, ya que aprovechó al máximo sus dos ocasiones para adelantar a los amarillos, en jugadas prácticamente idénticas, puesto que desde el perfil diestro del ataque palmense, éste logró fusilar al guardameta local para poner una renta favorable de dos goles para Las Palmas.

A raíz de ahí, el Girona logró acortar distancias, pero la Unión Deportiva supo dormir el partido cuando tuvo que hacerlo, mientras que la fortuna también se alió del lado visitante, ya que Casto Espinosa logró atajar una pena máxima a falta de pocos minutos para el final de la disputa. Finalmente, Las Palmas dio un golpe de autoridad lejos de Gran Canaria que sería continuado dos semanas después, en el José Zorrilla.

Las Palmas puso fin a la maldición del José Zorrilla

Dos semanas después del importante triunfo en tierras catalanas, la Unión Deportiva puso rumbo a Pucela para intentar romper el mal fario en cuanto a resultados protagonizado durante toda la historia, donde nunca había ganado en competición liguera, algo que los hombres liderados por Paco Herrera consiguieron romper, pese a ir a remolque en el marcador con un tanto recibido al borde del descanso.

No obstante, los amarillos no acusaron el gol y tras la reanudación siguieron dominando notoriamente bien la circulación de balón, al igual que durante el primer tiempo, pero con la diferencia de que en el segundo acto, los goles amarillos llegaron. El primero obra de Momo, desde los 11 metros tras decretar el colegiado una pena máxima por derribo sobre Roque Mesa, mientras que posteriormente, una gran acción por banda derecha acabó con el balón llegando a los pies de Vicente Gómez, que engañó a Javi Varas y volteó el marcador para Las Palmas, que acabó proclamándose como equipo vencedor ( 1-2 ).

Solamente un punto más que el año pasado lejos de la isla

Por su parte, el punto cosechado en Asturias durante el pasado domingo hace que los amarillos hayan concluido sin derrota todos los desplazamientos realizados a los rivales que, a priori, están destinados a luchar hasta el último suspiro por la consecución final del gran objetivo, como es el retorno a la Primera División. De este modo, el empate que se produjo en Gijón permite a Paco Herrera el hecho de mejorar en puntuación a la Unión Deportiva del curso pasado, que solamente contaba con un punto menos en el mismo número de desplazamientos realizados.

La mejoría experimentada por la escuadra palmense en comparación con la temporada anterior queda en los mejores resultados cosechados en el Estadio de Gran Canaria, donde el pasado curso se escapaban puntos sin explicación. No obstante, este año no es el caso. Los hombres liderados por Paco Herrera tienen la consigna clara, y no es otra que amarrar los tres puntos en los encuentros que se disputen en el recinto de Siete Palmas, donde únicamente han conseguido puntuar cuatro equipos en 13 partidos, que son el Sporting de Gijón, Mirandés, Osasuna y CD Tenerife.

Registros visitantes UD Las Palmas 2013/2014 Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Empatados Partidos Perdidos Goles a Favor Goles en Contra Puntos 15 6 4 5 15 19 22

En cuanto a los encuentros foráneos, la Unión Deportiva solamente ha sido capaz de mejorar en un punto los registros plasmados por la plantilla del pasado curso, que por ese entonces lideraba Sergio Lobera. Con el técnico aragonés llevando las riendas del equipo por segunda temporada consecutiva, Las Palmas consiguió sumar 22 puntos en 15 desplazamientos, repartidos en seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Registros como visitante de la UD Las Palmas 2014/2015 Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Empatados Partidos Perdidos Goles a Favor Goles en Contra Puntos 15 5 8 2 21 16 23

Por su parte, el actual plantel que comanda Paco Herrera ha sumado 23 puntos en el mismo número de desplazamientos. No obstante, la forma en la que queda repartida la puntuación es completamente desigual, puesto que en el presente curso, Las Palmas solamente ha conocido la derrota lejos de la isla en dos ocasiones y ha vencido en cinco, una menos que en la pasada campaña, mientras que el bagaje en reparto de puntos ha sido la nota dominante, puesto que los amarillos han acabado empatando hasta en ocho ocasiones.