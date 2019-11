Fabricio: "Ojalá pudiera quedarme 35 años más"

Hay muy pocos jugadores con tanta importancia en sus equipos como la que tiene Fabricio Agosto en el Dépor, eso desde luego, y él mismo quiso redundar en su deseo de quedarse en A Coruña por el máximo tiempo posible. Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la preparación matinal de Abegondo: "Estoy muy contento aquí, os lo aseguro. Esta es mi casa, y si nos salvamos estaré negociando mi renovación una hora después de conseguirlo. Ojalá pudiera quedarme 35 años más, "Me aterroriza la posibilidad de descender otra vez más" pero todo pasa por eso, por quedarnos en Primera. No se puede pensar ahora en el aspecto individual cuando nos estamos jugando la vida", declaró el portero ex de Betis o Recreativo en el punto de mira de varios clubes de la Premier, según el Diario Marca.

El meta quiso continuar sus declaraciones sobre ese tema mostrando precaución y centrándose en el presente, comenzando por el partido del próximo viernes ante el Valencia: "No me puedo ni plantear otro descenso, esa palabra ni siquiera debería entrar en el vestuario. Personalmente me aterroriza".

Sobre el propio Valencia de Nuno quiso opinar el buen guardameta del Deportivo, al que no ofrece palabras que no sean de respeto: "Es un gran rival, muy difícil, y que probablemente optará al título en los próximos años si sigue así". ¿Posibilidades?: "Tendremos que hacer un partido fenomenal para sacar algo positivo de Mestalla. Ya dimos la campanada en la primera vuelta y podemos repetirlo perfectamente, pero para ello debemos ir concentrados y no perder la cabeza en ningún momento", comentó.

Por último, y debido a las grandes actuaciones que ha protagonizado desde que tiró la puerta abajo de la titularidad, en la sala de prensa de Abegondo surgió una pregunta: ¿se merecería Fabricio Agosto ir a la selección?. El aludido no quiso mojarse, pero mostró su ilusión por conseguirlo algún día: "Ir convocado con la Selección es lo máximo a lo que aspira cualquier jugador".