Pepe: "Hemos tocado fondo, y ahora tenemos que ser capaces de salir de ahí"

Tras lo que pudo ser una debacle ante el Schalke, por los micrófonos de la COPE ha pasado Pepe, central del Real Madrid, para dar buena cuenta de la actualidad del equipo blanco, que atraviesa el momento más complicado de lo que va de temporada.

Tratando el posible interés del Manchester City en los últimos dos años para ficharle, con su contrato cerca de entrar en la recta final, Pepe demuestra su intención de seguir en el equipo, y no se esconde al reconocer que han "tocado fondo" con los últimos resultados, y la mala imagen del equipo en muchos de los partidos recientes.

Confianza en Ancelotti

Dado precisamente el inestable rumbo que lleva el cuadro merengue, la primera pregunta fue sobre la idoneidad de Carlo Ancelotti para dirigir al equipo. La respuesta fue clara por parte del portugués: "No hay dudas, Ancelotti debe seguir. Es muy bueno y en poco más de un año nos ha dado muchas alegrías. Tiene un gran currículum", comentó el zaguero.

Pepe: "No tenemos ninguna duda, Ancelotti debe seguir. Nos ha llevado a muchos éxitos, estamos todos con él"

Comparado inevitablemente con su predecesor, Pepe se queda con el actual técnico: "No echamos de menos a Mourinho, es una época que ya pasó. Ancelotti no tiene la mano floja como algunos han dicho, de hecho, nos exige y entrenamos con más intensidad que con Mourinho. Ancelotti me ha ayudado muchísimo, me ha dicho que debo estar centrado", aseguró.

Siguiendo con las preguntas sobre la figura del técnico de Setúbal, Pepe asegura que nota cambios a la hora de afrontar los encuentros fuera de casa: "Cuando salimos, nos damos cuenta de que la gente no nos odia como lo hacía con Mourinho. Hace dos años era impensable que un jugador saliera ovacionado, e Isco ya lo ha conseguido. Hemos limpiado nuestra imagen".

Para cerrar el círculo con dicho tema, Pepe trató el tema del debate en la portería, que con las últimas actuaciones de Casillas se ha vuelto a reabrir: "Es el mejor portero del mundo, para mi que le piten es extraño. Siente la camiseta como nadie y siempre mira por el club", aventuró el luso. Sobre su relación con el capitán, Pepe desvela que sufrió un agravio por posicionarse: "Yo pagué caro decir que se debía respetar a Casillas. Cuando lo hice, parecía que yo era el enemigo de todos, y la gente se equivocaba. Casillas aguantó, y creo que pasaron cosas que no quedaron claras".

Dolorosa forma de tocar fondo

Pepe: "Pagué caro decir que se debía respetar a Casillas. Ahora no entiendo que se le pite, es el mejor portero del mundo"

En los últimos partidos, especialmente el último ante el Schalke, el Bernabéu ha roto a pitar en varias ocasiones a sus jugadores. Pepe comprende el malestar de la afición: "Los pitos duelen, pero tienen derecho a pitarnos, y siempre será así. Tenemos que reconocer que no estamos bien, sabemos que que es así. Cada uno corre por su lado, es el problema, y no como equipo, no es un problema de actitud", confesó el central madridista.

A pesar de la dolorosa derrota con el Schalke, Pepe no cree que fuera su peor partido. Señala el que perdieron en el Camp Nou como el 5-0 como el peor que han jugado, y manifiesta las intenciones de darle la vuelta a la situación: "Tenemos muchas ganas de salir de ahí, somos los mismos que hace dos meses cuando todos pensaban que éramos imbatibles. Tenemos que partir de reconocer que no estamos bien para poder llegar de nuevo al estado que nos gustaría".

El momento al final del partido ante los alemanes, para Pepe, fue correcto: "A nosotros claro que nos duele perder con el Schalke en casa, y más de esa manera. Pero tenemos que dar la cara, saludar a la afición y aguantar lo que nos quieran reprochar. Al igual que todos los que salieron ante los medios, después, decirlo claro: no estamos bien". Eso si, a pesar del ambiente enrarecido del último día, Pepe quiere contar con la afición: "Ellos nos han llevado hasta la Décima, y estoy seguro que juntos vamos a sacar esto adelante".

Falta de tensión

Pepe: "No estamos poniendo la intensidad que deberíamos. Nos hemos equivocado al pensar que solo con la calidad sacaríamos esto adelante"

Pepe analiza las posibles causas del bajón de rendimiento del equipo: "No estamos poniendo la intensidad que deberíamos, pensábamos que con la calidad lo sacamos adelante y nos hemos equivocado. Cuando ganábamos trabajábamos juntos, pero desde las vacaciones hemos perdido esa frescura. Hemos tocado fondo, y ahora tenemos que ser capaces de salir de ahí".

Mucho se comentó de la fiesta de Cristiano Ronaldo, al que Pepe cataloga como "el mejor de la historia", y el que fuera o no oportuna. Pepe da una de cal y otra de arena: "Cada persona tiene derecho a celebrar, está claro, aunque quizás no era el día apropiado. No lo veo mal, y si celebramos, hay que hacerlo respetando siempre el escudo", aseguró. Junto a Cristiano, Benzema y Bale forman la BBC, que Ancelotti tilda de 'innegociable'. El luso asegura que ese es "un tema complicado", aunque valora a sus compañeros: "¿Quién no querría tenerles? No es cosa del sistema, es cuestión de estar todos juntos y trabajar por el equipo".

En apenas 10 días, el Madrid viajará a Barcelona para medirse al cuadro de Luis Enrique. Pepe despeja presión: "Ellos son favoritos, nosotros no estamos bien. En todo caso, no tenemos ningún miedo y saldremos a ganar como si fuera el último partido de nuestras vidas. Tenemos calidad, no se nos ha olvidado jugar al fútbol, y en el Camp Nou podemos darle la vuelta a la tortilla".

En las últimas semanas, ha estado en boca de varios medios el asunto de su renovación. Con año y medio de contrato, Pepe prefiere centrar la vista en otros asuntos: "Él es el mejor presidente posible. Florentino sabrá si tiene que renovarme, yo estaría encantado, pero ahora no es el momento. Ahora no vamos a hablar de ello porque tenemos muchos problemas futbolísticos que resolver. Yo aquí me siento bien, como en casa, y muy orgulloso de poder vestir la camiseta del Real Madrid".

Pepe: "¿Renovar? Yo aquí me siento bien, orgulloso de vestir la camiseta del Real Madrid"

En los últimos años, Pepe ha evolucionado en su juego, descartando poco a poco la vitola de violento: "He aprendido mucho. Desde que llegó mi hija intenté cambiar. Partí de tratar de calmarme, de anticiparme y jugar con mayor tranquilidad", afirma el portugués, que esta temporada está logrando defender sin apenas cometer faltas ni recibir cartulinas amarillas.

Pepe, que espera que el Madrid pueda estar en la final de Berlín, valora qué sería para el equipo fracasar en la temporada: "Acabar sextos, por ejemplo. Pero de momento estamos vivos en Liga y Champions, y vamos a pelear por ganar ambos títulos hasta el final". Precisamente, uno de los títulos a los que no optará el cuadro merengue es a la Copa, que todavía tiene por decidir la sede de la final: "Es complicado que se juegue en el Bernabéu, la gente en el fútbol tiene que respetar la historia de los clubes", comentó al respecto el luso.

Para acabar, Pepe comentó sobre nombres propios del equipo. Alabó a Benzema y Bale, al que quiso desetiquetar como 'chupón', y se refirió en un tono alegre a la vuelta de uno de los pilares del equipo, y la próxima de otro: "Que haya vuelto ya Modric, y esté a punto de hacerlo Ramos es muy importante para nosotros, porque hemos atravesado una fase larga de lesiones y ahora, con todos disponibles, podremos salir adelante".

Sobre Cristiano, y los gestos de enfado que mostró en el último partido, Pepe también es claro: "Él es un ganador, y la situación que pasamos no nos hace estar contentos a ninguno, y a él menos. Sabe que sus goles son importantes, yo me alegré mucho porque su trabajo y sus goles han sido buenísimos, debe seguir haciendo lo que hace en el campo".