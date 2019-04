Pascual Puente tendrá que pasar por el quirófano

No han arrancado nada bien las cosas para el nuevo técnico del Real Avilés, Ismael Díaz Galán, ya que además de la baja de Rubén González Burgueño, quien sufre rotura de fibras en el bíceps, que le tendrá dos semanas de baja, se ha sumado a la lista de lesionados el centrocampista Pascual Puente.

Un mes de baja para Pascual

Una rotura desplazada del menisco interno con morfología en asa de cubo obligará a Pascual Puente ha operarse, lo que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes o más, ya que es totalmente necesario subsanarlo yo, explicó el propio jugador realavilesino.

Ante la rajada de Josu Uribe por una posible lesión mentira, Pascual responde dejando claro que él nunca se borra de los partidos. "Tengo la conciencia muy tranquila. Llevo jugando al fútbol desde muy pequeño y los dolores que tenían no eran normales. No tenía la rodilla muy hinchada, pero en los apoyos me tambaleaba un poco. No sabía a ciencia cierta que tenía roto el menisco anterior, pero estaba seguro que no era cuento como él decía", comentó ante los medios.

Después de enterarse de la lesión de Pascual, el propio ex técnico del Real Avilés matizo sus palabras. "No dudé de su lesión porque no se sabía lo que tenía y sin un parte médico el que marca los límites soy yo", explicó. Pascual, sobre la lesión asume que no será demasiado: "Será un mes o algo más, pero hay que operarlo ya".