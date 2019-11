Pepe Mel: "El Club quiere la limpieza en el fútbol"

El maremagno extradeportivo que rodea al Real Betis sigue candente. Poco o nada se habla de fútbol en Heliópolis en vísperas del trascendental encuentro del domingo ante Las Palmas. Pepe Mel comparecía ante los medios para analizar el devenir del plantel antes de la visita a Canarias.

Amarillos y verdiblancos copan la cabeza de la tabla igualados a puntos, por lo que el envite se prevé crucial para ambas filas: "En lo anímico, no es un partido más para los dos equipos. Por medio está un goal average, que puede ser importante también por cómo de ajustados podemos llegar todos los equipos al final de la Liga. Lo anímico hace que el partido tenga una trascendencia mayor. Hemos podido trabajar la semana pensando en eso, los jugadores lo saben".

"El que haya hecho algo mal, si lo tiene que pagar, que lo pague"

La noticia del día la acaparaban Jordi Figueras y Jorge Molina, llamados a declarar en Pamplona por el asunto de los presuntos amaños. El técnico avisaba de la dificultad de la situación: "He hablado con ellos hace hora y media. Vienen de viaje, están tranquilos. Mañana les recibiremos y veremos cómo están. Esto no te lo enseñan en el Colegio de Entrenadores, no te enseñan cómo gestionar un equipo con tantos problemas. Esta asignatura es difícil de dar. Cuando la gente piensa que ser entrenador es poner solo a once futbolistas, se equivoca. Las Palmas lleva preparando el partido desde que pitó el árbitro el final del encuentro contra el Sporting de Gijón y nosotros tenemos que estar pendientes de mil cosas diferentes que nos hacen no centrarnos en lo que importa. Es lo que nos ha tocado vivir, pero sacaremos esto al frente", sentenciaba.

No desvelaba si ambos jugadores serán de la partida en Gran Canaria: "Mañana llegan y veremos cómo están. No entiendo de leyes, no soy abogado ni fiscal. Soy entrenador de fútbol, lo único que sé, y poco, es de fútbol. Intentaré hablar con los futbolistas y mañana decidiremos porque tenemos un partido vital para nuestro Club. Quiero hablar con ellos porque cada persona se toma las cosas de una forma. Hasta que no hable con ellos, no tomaré decisiones".

"La imagen del Betis tiene que quedar inmaculada"

Los obstáculos extradeportivos siguen mermando psicológicamente a la plantilla, aunque para Mel "son cosas que vienen y hay que aceptarlas". Asimismo, destacaba: "Esto provoca que el equipo esté más unido, que se una más alrededor de cualquier problema. Estamos un poco en desventaja en que la UD Las Palmas lleva una semana preparando un partido crucial y nosotros lo hemos preparado como buenamente hemos podido".

Además reincidía al apuntillar: "Al bético le importa lo deportivo, lo que hacen sus jugadores en el campo. Desde fuera tenemos que intentar que no pasen estas cosas. El Club quiere la limpieza en el fútbol. Lo dice el Club y yo como particular. El que haya hecho algo mal, si lo tiene que pagar, que lo pague, pero la imagen del Betis tiene que quedar inmaculada", destacaba.

Al respecto de la escuadra canaria, desmenuzaba lo siguiente: "Es un rival veterano, tiene la virtud de saber competir y de tener oficio en los partidos importantes. Solo ha perdido un partido en su casa. Tiene jugadores con larguísima experiencia en Primera División. Sabe que es un partido importante y todo eso le hace ser un rival muy peligroso. Además, ellos juegan de una forma que les hace ser doblemente peligrosos. La gente de arriba siempre está preparada para el ataque. Por todo eso están en la posición en la que están. Después de todo, nosotros estamos ahí arriba con los mismos puntos, así que eso significa que lo hacemos bien. Será un partido interesante, bonito y disputado".