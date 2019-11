Las Palmas - Real Betis: mucho más que un liderato

Hay partidos que valen más que tres puntos. Hay partidos que son más que un partido. Las Palmas - Real Betis, primero contra segundo, es una buena muestra de ello. Están empatados a casi todo, son dos candidatos al ascenso y este domingo se juegan las habichuelas en el Estadio de Gran Canaria. El cuarto mejor local recibe al cuarto mejor visitante, que se ha dejado algún que otro empate inesperado por el camino. Quien gane será líder, pero en solitario. Eso, a estas alturas de temporada, ya es mucho. La ida nos dejó un par de roscos, pero la vuelta pinta bien diferente. Quizá, de poco valga un empate. Es la hora de dar un golpe encima de la mesa. Se acabaron las probaturas. Acción.

El sueño de media isla

Son bastantes años sin pisar Primera División. Las Palmas sabe que esta temporada es 'su' temporada. 53 puntos reflejan que el equipo de Paco Herrera va directo hacia el ascenso, no quiere pensar en otra cosa. La palabra 'Playoffs' no existe en Gran Canaria, no quieren ni escucharla. El conjunto insular, co-líder junto al Real Betis, tratará de volver a la senda del triunfo tras tres empates consecutivos. Quizá, el más doloroso fue ante el Tenerife en el derbi canario. Los otros dos, ante Alcorcón y Sporting Gijón, llegaron fuera de casa. Antes de eso, una victoria más sufrida de la cuenta ante el Racing Santander y una derrota en Lugo. Esta categoría no regala nada a nadie.

Es el equipo que más goles mete en Segunda División. Le va la marcha. Además, es de los que menos encaja. 46 tantos a favor por 26 en contra, haciendo un +20 en el famoso goal-average particular. Todo lo que sean datos positivos, bienvenido sea. El 1-1 pasado en Gijón fue lógico, esperado. Había, enfrente, otro 'gallito'. Muñiz, de penalti, adelantó al cuadro asturiano, que vio cómo Aythami firmaba las tablas después. Un punto que sabe bien, visto lo visto.

Embalado hacia Primera División

El Real Betis no quiere más bromas. Ya solo piensa en lo que queda, que no es poco ni sencillo. Un liderato en juego, distanciarse de rivales directos y llevarse el goal-average con Las Palmas. Pepe Mel y su tropa, con temas extradeportivos que no ayudan, buscarán asaltar el Estadio de Gran Canaria, algo que solo ha sido capaz de hacer Osasuna. Un equipo que llega al partido como una bala, disparado. El conjunto verdiblanco no pierde en Liga Adelante desde el tropiezo ante el Alavés, en la despedida de Julio Velázquez. Eso fue a finales de noviembre de 2014. La cuenta es clara. Son casi cinco meses sin perder. El problema son los empates, demasiados para la mejor plantilla de la categoría. La última goleada al Real Valladolid ayudó, vaya si lo hizo. No será fácil repetir gesta, pero las sensaciones hay que refrendarlas. Antes de aquello, tres grises empates y una victoria ante el Girona.

Y es que el equipo andaluz no falla con los de arriba, algo fundamental. No ha perdido con ninguno de los cinco primeros clasificados. Al Girona le ganó las dos veces, el Real Valladolid no fue capaz ni de marcarle y el Sporting Gijón perdió ante el Real Betis por primera vez en su feudo. Además, ante Las Palmas, un 0-0 en el Estadio Benito Villamarín que no contentó a ninguno. Ya está dicho, pero cabe recordarlo. 4-0 le metió el conjunto sevillano al 'Pucela', que desde el gol de Jorge Molina en la primera parte desapareció en la película. Un hat-trick de Rubén Castro, con un tanto de penalti, firmaron una goleada de nivel. Chica, un ex bético, se marchó antes de tiempo el pasado domingo entre irónicos aplausos de la grada. Todo hay que decirlo. 41 'chicharros' en su haber suma el cuadro de Pepe Mel, para 26 en contra. Un +15 que ya pinta mejor. Mucho mejor que con Velázquez.

No es un partido más

Paco Herrera: ''No creo que sea un partido de cara o cruz, efectivamente el Real Betis es un equipo que ahora mismo le puede lavar la cara a cualquier equipo, esta semana ocurrió ante el Real Valladolid. No creo que eso ocurra aquí, efectivamente va a ser un partido con mucha disputa y con mucha responsabilidad. Creo que se puede convertir en un partido en el que las estrategias sean muy importantes. No podemos jugar a que no pase nada''.

Pepe Mel: ''En lo anímico, no es un partido más para los dos equipos. Por medio está un goal-average, que puede ser importante también por cómo de ajustados podemos llegar todos los equipos al final de la Liga Adelante. Lo anímico hace que el partido tenga una trascendencia mayor. Hemos podido trabajar la semana pensando en eso, los jugadores lo saben''.

Araújo - Rubén Castro

Vaya dos. Uno está que no está, el otro no estuvo pero ha vuelto. 13 goles lleva el primero, 19 el segundo. Son los mejores hombres de Las Palmas y Real Betis, claves en los esquemas de Paco Herrera y Pepe Mel. El argentino no 'moja' desde el loco marcador de 5-3 ante el Real Zaragoza. Hablamos de principios de año. Eso, para un crack como él, es mucho tiempo sin marcar. Enfrente, un canario que visita su tierra. No para verla, que también, sino para llegar a la veintena de tantos esta campaña, para refrendar su Pichichi y para ayudar a los suyos. Ya llevaba también una mala racha, pero la cortó de golpe el pasado domingo. El chico vio la portería de Javi Varas como una de Rugby y metió tres. No solo llegó a los 100, cifra redonda, sino que aprovechó para superarla, firmar su segundo hat-trick como bético y lograr ser, nuevamente, el máximo artillero de Segunda División. Además, lo hizo en un día especial. Y es que sigue presente el tema de los cánticos en favor de 'RC24' que hacen apología a la violencia de género. Rubén habla en el césped.

Notables ausencias

No llegarán todos a la cita. En Las Palmas, Jonathan Viera es la ausencia más destacada, más allá de la presencia o no de Culio, que no pudo jugar ante el Sporting Gijón. En el Real Betis, Piccini, Álex Martínez y Kadir están lesionados. El viernes, por tanto, los dos laterales se ejercitaron junto a Fran Molano. Mientras, el extremo argelino recibía tratamiento de fisioterapia. Futbolistas importantes en ambos equipos que no van a jugar un encuentro fundamental para los dos, una 'Final' sin título en juego pero con un ascenso en el horizonte. Casi nada.

Qué recuerdos

Serán muchos los futbolistas que este domingo se midan ante su ex equipo. Por el bando insular, Casto, Ángel y Momo tendrán la oportunidad de medirse al Real Betis. El portero estuvo en Sevilla unos siete años, pasando incluso por el filial bético. El caso de los otros dos es distinto. El lateral solo pasó una campaña en Sevilla, mientras que el extremo izquierdo estuvo como un año y medio en Heliópolis, donde su actuación brilló por su ausencia.

En el conjunto verdiblanco, solo un futbolista vistió la elástica amarilla. Y qué futbolista. Fue Rubén Castro, canario de nacimiento, sevillano de adopción. Y es que en 2004 dejó su hogar en busca de oportunidades, hasta que en Sevilla encontró su casa. Se le da muy bien marcar a Las Palmas, por cierto. Además, no hay que olvidarse de Alexis Trujillo, Director Deportivo y Secretario Técnico del Real Betis, un canario que pasó de Las Palmas al Tenerife. Lo que son las cosas.

No se quieren ver

Cada club, dicen, tiene un rival maldito, ese equipo al que nunca o casi nunca consigues derrotar. Pues bueno, Las Palmas tiene en sí al Real Betis. Contando desde 2001, son nueve los enfrentamientos directos entre ambas entidades. Cinco empates y cuatro triunfos béticos es el balance de esos duelos. Lo curioso de todo es que en el Estadio de Gran Canaria, el cuadro andaluz, no sabe lo que es ganar. Cuatro partidos se han disputado en tierra insular, cuatro veces firmaron las tablas. La última de ellas fue en Copa del Rey, en 2012, con un 1-1.

Si nos vamos a lo más remoto, un resultado 'gafas' nos dejaron ambos conjuntos en el Estadio Benito Villamarín, en la ida. Fue un encuentro donde, quizá, Las Palmas se mereció ganar. Perquis se autoexpulsó en la segunda parte, metiendo en un marrón a su club. Qué tiempos aquellos. Al final, el Real Betis supo aguantar el punto, para decepción de todos. Los locales no ganaron y los visitantes tampoco lo hicieron cuando estuvieron con un hombre más durante unos 20 minutos.

Arbitra Sureda Cuenca

Más allá de un partidazo, hay un señor que tendrá que impartir justicia. Se llama Pedro Sureda Cuenca, del Comité Balear. Él va a ser el encargado de dirigir este duelo de la Jornada 29. Esta temporada, en Liga Adelante, arbitró el Real Betis 3-2 Recreativo Huelva o el Alavés 1-1 Las Palmas, entre otros. Fue el colegiado que se encargó de llevar el Real Valladolid 7-0 Barcelona B, uno de los marcadores más abultados de lo que llevamos de temporada.

No se caracteriza por ser un árbitro muy 'tarjetero', pero cuando aprieta el 'gatillo' hay que correr. De hecho, en el derbi andaluz antes mencionado, el Recreativo Huelva terminó con nueve hombres en Heliópolis. Lo mismo le ocurrió al Sabadell, en su derrota ante el filial del Barça, o al Lugo, que perdió por 1-0 en Alcorcón. Por lo tanto, un colegiado algo 'casero' que todavía no ha mostrado una sola tarjeta roja a un futbolista local. Dato a tener en cuenta.

Posibles alineaciones:

Las Palmas: Casto; David Simón, Aythami, David García, Ángel; Hernán, Javi Castellano; Nauzet, Vicente, Momo; Araújo.

Real Betis: Adán; Molinero, Héctor Rodas, Jordi Figueras, Varela; Portillo, N'Diaye, Lolo Reyes, Dani Pacheco; Rubén Castro, Jorge Molina.