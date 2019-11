Nuno: "Este equipo con su afición se hace más fuerte"

Valencia y Deportivo de la Coruña se enfrentarán en Mestalla a las 20:45 horas en un partido con fines distintos peor mismo objetivo. El Valencia tras cinco partidos consecutivos sin perder, se sitúa cuarto, con 54 puntos, persiguiendo el tercer puesto. El Deportivo, tras perder contra el Sevilla, se encuentra decimosexto con 25 puntos, y necesita una victoria que le aleje de los puestos de descenso.

Nuno Espirito Santo explicó a los medios la dificultad del rival al que se enfrentan: "Esperamos un rival difícil, como todos. Un equipo con buenos jugadores. La clasificación que tiene le hace estar en esos momentos de pelear por sus objetivos".

En una buena dinámica pisaba suelo gallego el Valencia en 2014. Sin embargo, aquella tarde en Riazor sería algo más agria de lo que esperaban. El equipo ché cayó por 3 a 0 en un partido mediocre. Nuno aclaró no sentise enfadado pero sí insatisfecho: "Yo no suelo enfadarme mucho. No me acuerdo muy bien. Se que el resultado no fue bueno".Tras la ausencia de Javi Fuego, el equilibrio del centro del campo se ve en serios apuros. Nuno se mostró muy tranquilo en ese aspecto: "Tenemos otras opciones para esa situación. Además, Javi esta citado porque hemos recurrido y vamos hasta el final. Esta disponible para tener una opción más", declaró.

Nuno quiso reflejar que la concentración del equipo se centra únicamente en lograr la victoria. Va más allá del ánimo de vengaza: "No, nosotros afrontamos el partido con conciencia de ganarlo. Hay que jugarlo. Estamos preparados y motivados. El espíritu de venganza te ciega. Mañana vamos a afrontar el partido con la maxima garantía de obtener la victoria"

"Estoy de acuerdo. Van a ser necesarios más puntos. No estoy haciendo muchas cuentas. Es más oportuno centrarse en el equipo ahora. Hay que sumar y seguir sumando para que estemos donde queremos estar, que es en champions", declaró Nuno acerca de sus cálculos del pasado año dónde en 70 puntos se hallaba la champions. Sin embargo, el Valencia y sus rivales están sumando, y esa cifra a conseguir ha aumentado considerablemente.

Nuno no dio especial relevancia a jugar antes o después que sus rivales. Se sintió indiferente, y solicitó el apoyo de la afición: "Es igual. Lo importante es mañana el partido delante de nuestra afición. Una vez más, seguirá siendo importante y su apoyo será mañana importantísimo. Este equipo con su aficion se hace mas fuerte".

"Hay algunas diferencias. Un poco más de recuperacion activa. La rutina es la misma, la única variante es el tiempo de recuperación", explicó el técnico acerca de una semana de preparación mas breve del equipo tras enfrentarse al Atlético de Madrid el pasado domingo.

"Yo veo a todos los jugadores preparados", declaró con contundencia Nuno tras cuestionarle sobre la baja de Mustafi y las posibilidades de Vezo en el próximo once. El ex técnico de Río Ave confía plenamente en el equipo que tiene y cree tener amplias opciones de garantizar la ausencia del habitual compañero de Otamendi en la zaga valencianista: "Todas las bajas me incomodan porque dejan de ser opciones, pero creo que nuestro proceso de entrenamiento permite al jugador estar disponible en cualquier momento. Todos son opciones, todos se admiran y saben lo que pueden aportar al equipo", expresó.

"No tengo conocimiento de nada", aclaró Nuno acerca de los rumores que colocan a Radamel Falcao en el Valencia la próxima temporada.

La liga ha declarado la prohibición de peñas con el nombre de "ultras" a todo campo de fútbol. Nuno compartió la restricción pero dejó un detalle: "Todo lo que sea la violencia estoy de acuerdo. Prohibir la entrada de peñas no. Yo solo pido que los que vengan a Mestalla lo hagan con el afán de apoyar al equipo".

Por último, Paco Alcácer ha entrado de nuevo en la convocatoria tras su lesión intermitente en la rodilla. Nuno dijo: "Esta mejor, esta citado", concluyó.