Emery: "Aquí nos sentimos fuertes con nuestra gente"

Unai Emery ha repasado muchos aspectos del equipo durante la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Elche. Lo primero de todo, ha sido destacar la importancia de ganar holgadamente a un rival duro de roer: "No era un partido fácil. El Elche estaba en buena dinámica y tenían la necesidad de los puntos. Teníamos que tener paciencia y ser verticales. Lo hemos hecho. Los dos goles nos han decantado el partido pero no era fácil. El segundo tiempo de ellos han estado más presentes sin crear demasiado peligro. El 3 a 0 nos ha dado la tranquilidad y valoramos esta victoria dejando la portería cerrada". Una de las claves de la victoria que ha valorado es la de la fortaleza del equipo en casa, gracias a su "unión con la afición. Aquí nos sentimos fuertes con nuestra gente. Tenemos una dinámica de juego que conecta. El equipo responde de nivel individual a colectivo y de colectivo a individual. Planteamos siempre una autoexigencia alta en cuanto a niveles de intensidad y concentración pero sobre todo en nuestra casa. Si alguien viene aquí y quiere ganar el partido, tiene que hacer mucho. Y eso es una de las fases de trabajo en que más insistimos".

Uno de los hechos a destacar del partido es el de la relajación del equipo a partir del arranque del segundo tiempo: "Nosotros queremos mantener la gente fresca todos los minutos. Los cambios han venido bien para recobrar la dinámica como en el primer tiempo. La gente que sale desde el banquillo tiene que dar esa fuerza. Busco soluciones si no estamos igual que en el primer tiempo, sobre todo si no está cerrado. Hay que tener alternativas de juego". Sobre los cambios, se ha hablado mucho de que no sacara a Iago Aspas después de ponerlo a calentar, lo que provocó el enfado del delantero gallego: "Yo trato a todos por igual. No ha jugado y se ha enfadado, pero lo concibo dentro del grupo. Es una cosa más de los que quieren jugar y no juegan. Mi respeto es máximo ante ellos. Estas situaciones tenemos que ir controlándolas por el bien del equipo. Si quieres, se puede encontrar alguna que no, pero está muy por encima lo fuerte que es el grupo. A esas actitudes no le vamos a dar importancia porque en el cómputo global está muy por encima lo positivo".

También ha hablado de otro jugador en concreto, Krychowiak, que hoy ha visto la quinta amarilla: "Su fuerza la tiene muy presente en todas sus acciones. A M'Bia le pasa algo parecido. Entran con fuerza y si chocan sin balón pueden ser tarjetas. Se puede reconducir, pero sobre todo no es fácil porque puede perder sus prestaciones que son de un nivel muy bueno. Intentaremos ajustarlo. Además, cuando ve tarjeta es inteligente y sabe manejarse para no ver la segunda. Se buscará mejorar, pero sin perder efectividad".

Además, la victoria acerca esta jornada al equipo hacia la cuarta plaza: "Nosotros buscamos hacer nuestro camino. Con esta victoria alejamos a los que vienen de atrás y nos acercamos a los de arriba. Ganar es cumplir el objetivo. Cumpliéndolos, podemos encotrarnos con algo más que se puede poner a tiro"

Sobre temas extradeportivos, el de Hondarribia ha dado su opinión de la concentración silenciosa que ha organizado Biris antes del partido: "Esta es una gran afición. Todo lo que sean manifestaciones pacíficas, son positivas. A partir de ahí, a seguir con mucho sevillismo y mucha presencia con nosotros, que es lo que yo veo".

Y después de otros tres puntos en Liga, toca pensar en la vuelta de los octavos de la Europa League: "Debemos darle continuidad a los noventa minutos del otro día con la prudencia absoluta y el respeto máximo. Hay que saber la respuesta posible con opciones que pueda tener el Villarreal. Máxima preparación de continuidad con la idea de seguir creciendo y de no reservar el resultado. Ir a ajustar a favor nuestro un partido para ganarlo. No me veo en la siguiente fase porque va a ser difícil y ellos tienen capacidad y hay que prepararlo bien".