El tercer tiempo: Las Palmas mostró sus dos caras ante el Betis

La importancia del partido se comenzaba a plasmar desde los instantes previos al arranque de la disputa. Numerosas camisetas amarillas y verdiblancas poblaban los alrededores del Estadio de Gran Canaria en un encuentro digno de disputarse en Primera División, puesto que dos de las mejores escuadras de la categoría se vieron las caras en un encuentro en el que cada uno pudo disfrutar de sus opciones, con la diferencia de que las ocasiones perdonadas por la Unión Deportiva fueron materializadas por el Real Betis, por lo que la mayor efectividad visitante acabó por sentenciar el partido a favor de los andaluces.

Misma convocatoria y misma formación que en Gijón

Las dudas en el juego plasmado por Las Palmas en jornadas anteriores consiguieron disiparse en el desplazamiento realizado a tierras asturianas, donde el cuadro grancanario logró un valioso punto ante un rival directo después de ir a remolque en el marcador. No obstante, la mejoría de juego mostrada por los amarillos sirvió para que éstos asumieran el control del juego y, en líneas generales, se pareciera bastante al equipo que maravilló a toda la categoría durante las primeras jornadas del campeonato.

Conocedor de ello, Paco Herrera no quiso realizar ningún tipo de variación para el encuentro de este domingo ante el Real Betis, para el que repitió la misma convocatoria de la pasada semana, ya que el equipo se concentró en el Hotel Santa Catalina para afrontar las horas previas al arranque de la disputa, puesto que los jugadores pernoctaron en el hotel capitalino, como viene siendo habitual en los encuentros matutinos de la UD Las Palmas.

Si la convocatoria fue la misma, la formación titular también, ya que los mismos hombres que saltaron de inicio al césped de El Molinón lo hicieron durante la mañana de este domingo, en el Estadio de Gran Canaria ante el conjunto andaluz, que llegaba a la cita con el mismo número de puntos que la Unión Deportiva, sumando ambas escuadras un total de 53.

Casto se encargó de custodiar el arco local, contando con una formación defensiva compuesta por cuatro efectivos. David Simón y Ángel se ocuparon de los laterales y Aythami Artiles formó en el centro de la zaga junto al capitán David García. En posiciones más adelantadas, el inamovible Javi Castellano volvió a formar con Hernán Santana en la media cancha, complementados ambos por la figura de Vicente Gómez, estando éste en una posición más adelantada.

De este modo, Nauzet Alemán formó en banda derecha, con Sergio Araujo como máxima referencia ofensiva, mientras que Momo dejó olvidada su posición en banda izquierda, contando con una gran aportación en el juego interior del conjunto palmense. El mayor de los Figueroa siguió mostrando buenas sensaciones sobre el terreno de juego, sobre todo durante la primera mitad.

Valiente alineación verdiblanca para conseguir el liderato

Por su parte, el cuadro hispalense no se plantó en Gran Canaria con la intención de dar el empate por bueno, ni muchos menos, ya que Pepe Mel alineó a una formación titular destinada a lograr la consecución final del liderato de la Liga Adelante, basando su juego en continuar la solidez defensiva de jornadas anteriores. Para ello, el arco verdiblanco volvió a ser defendido, como viene siendo habitual, por Adán, mientras que la línea de cuatro defensores estuvo compuesta por Varela y Molinero en los laterales, mientras que en el centro de la zaga formaron Jordi Figueras y Bruno, un viejo conocido para el fútbol canario tras pertenecer al CD Tenerife.

Asimismo, la media cancha verdiblanca estuvo ocupada por Lolo Reyes y N´diaye, que fueron los encargados de echar abajo el férreo trabajo que realizan los amarillos habitualmente en dicha parcela del campo, mientras que en las bandas Dani Pacheco y Portillo fueron los encargados de intentar poner en serios apuros a la retaguardia local

Las intenciones verdiblancas quedaron al descubierto al ver a los dos máximas referencias ofensivas. Pepe Mel no escatimó y alineó conjuntamente a Jorge Molina y Rubén Castro, con la clara intención de conseguir una victoria que aupara al liderato a sus hombres. Los dos delanteros formaron la parcela ofensiva del Real Betis, que no se amilanó en Gran Canaria.

Las Palmas se adueñó del primer tiempo

El partido comenzó con un inicio marcado por la clara intensidad mostrada por ambas escuadras. La ansiedad de ambos conjuntos por hacerse con la posesión del esférico propiciaba una presión bastante intensa y, sobre todo, una pugna constante en la parcela central del terreno de juego, donde hombres como Javi Castellano y Hernán tuvieron que exprimirse al máximo para bregar con otra pareja que, al igual que la amarilla, fácilmente podría estar formando parte de la Primera División.

Por su parte, la retaguardia grancanaria se mostró bastante seria en todo momento, con un David García que está atravesando un estado de forma encomiable, mientras que la intensidad mostrada por Ángel López demuestra que éste está atravesando su mejor estado de forma desde que retornó a la isla. Por su parte, en el lateral derecho, David Simón se mostraba bastante precavido a la hora de sumar incorporaciones al ataque, hasta que Las Palmas se hizo con el dominio del partido.

El cuadro comandado por Paco Herrera supo asumir el control del juego cuando tuvo que hacerlo, mientras que el buen hacer del equipo para aprovechar los espacios brindados por los rivales siguió haciendo efecto, pero esta vez sin encontrar fortuna de cara a portería. Cuando la Unión Deportiva empezó a plasmar su fútbol, el lateral derecho amarillo comenzó a sumar incursiones al ataque, pero sin encontrar el peligro creado en jornadas anteriores, donde era una variable más para el ataque grancanario.

Los amarillos perdonaron las mejores ocasiones de la primera mitad

Contando con el dominio del juego, Las Palmas se sintió superior sobre el verde y es algo que se vio trasladado en forma de ocasiones. El conjunto amarillo dispuso de las mejores opciones para adelantarse en el marcador, como un remate de Vicente Gómez en el primer palo, pero las dos más claras fueron dos jugadas que acabaron con los palos del arco visitante evitando el primer gol amarillo.

La primera aproximación más destacada fue tras una jugada a balón parado. Momo colgó el esférico y el mal despeje visitante llegó a los pies de Javi Castellano, que no se lo pensó y se introdujo en el área para, apurando línea de fondo, poner el pase de la muerte para Aythami Artiles, que no estuvo acertado a la hora de definir, justo delante de la portería, siendo su disparo repelido por la madera ante la incredulidad del respetable, que no daba crédito al presenciar la magnífica ocasión desperdiciada.

Por su parte, minutos antes de acabar el primer acto, Sergio Araujo decidió dejar en un segundo plano las dudas que ha plasmado con su rendimiento y volvió a recordar al jugador atrevido de las primeras jornadas del campeonato. El argentino realizó una buena arrancada y su acción individual acabó con éste impactando un fortísimo remate a más de 30 metros de distancia que acabó en el palo de la portería defendida por Adán. Nuevamente el marcador estuvo a punto de decantarse a favor de Las Palmas, pero finalmente el tiempo de descanso llegó con el resultado inicial campeando en el marcador.

Las Palmas no supo enmendar su mal inicio de segundo tiempo

Tras la reanudación sería el Real Betis el equipo que llevara el control del juego. Los amarillos no afrontaron el arranque de la segunda mitad con la misma intensidad que la primera y es algo que se plasmó sobre el verde, donde el cuadro verdiblanco se comenzaba a notar más cómodo con el paso de los minutos. Las Palmas no encontraba la manera de hacer circular el balón con criterio y no pudo carburar jugadas ofensivas que pusieran en apuros a Adán.

Con la decadencia en el juego mostrada por los amarillos, el cuadro verdiblanco anotó el primer gol de la mañana, pero la jugada estuvo invalidada por fuera de juego. No obstante, ésto sería la antesala de lo que estaba por venir, puesto que tres zarpazos acabaron por sentenciar al conjunto que, durante 17 jornadas de manera consecutiva, consiguió asumir el liderato de la Liga Adelante, algo que dejó de pertenecer a Las Palmas durante la ya disputada 29ª jornada.

Tres zarpazos anularon a Las Palmas, que no encontró la reacción desde el banco

Las dudas que se disiparon en Gijón volvían a aparecer. Las Palmas no combinaba con criterio y es algo que el frente de ataque acabó pagando, puesto que prácticamente el equipo palmense no tuvo oportunidades de inquietar el arco visitante, mientras que éstos sí encontraron la manera de hacer daño sobre los dominios de Casto, que en 13 minutos vio su portería perforada hasta en tres ocasiones.

La primera de ellas en el minuto 65, cuando un error en el despeje de Aythami supuso la incursión en el área de Portillo, que cedió el balón atrás para que Jorge Molina adelantara a los béticos en el marcador. El sector de aficionados verdiblancos estallaba de júbilo, sabedores que el resultado que campeaba en esos instantes en el marcador servía para que su equipo se posicionara como líder en solitario de la categoría.

No obstante, el atacante del Real Betis no se conformaría con el tanto sellado, puesto que seis minutos después, el propio Jorge Molina anotó el segundo tanto visitante desde la frontal del área, aprovechando una gran jugada del cuadro bético. Por su parte, Las Palmas comenzó a acusar el marcador en contra, pese a que Paco Herrera ya había movido ficha con la entrada de Alfredo Ortuño y Guzmán Casaseca, que reemplazaron a Nauzet Alemán y Vicente Gómez respectivamente. Varios minutos después, Valerón ingresó en el terreno de juego pero no tuvo tiempo para poder destacar.

Pese al intento de no bajar los brazos, los amarillos acusaban el resultado adverso confome pasaban los minutos, mientras que la sentencia llegó de la botas de Dani Ceballos, que se plantó cara a cara ante Casto y supo definir notoriamente con un disparo ajustado al palo que acabó colándose en el arco amarillo. Tres zarpazos que acabaron de hundir a una Unión Deportiva irreconocible durante la segunda mitad.

Dos partes contrapuestas de Las Palmas

De este modo, la UD Las Palmas selló su segunda derrota como conjunto local del presente campeonato, en un encuentro en el que los de Paco Herrera mostraron dos caras totalmente diferente en comparación con las dos partes de 45 minutos. En la primera, el equipo supo asumir el control del juego, contó con las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador y se mostró superior a un Real Betis que no vino a la isla de vacaciones.

Por su parte, durante el segundo tiempo el juego mostrado por Las Palmas fue completamente diferente. El equipo se mostró bastante espeso a la hora de combinar en media cancha, por lo que el ataque lo acabó acusando, ya que ninguno de los componentes de la parcela ofensiva pudieron inquietar a un guardameta visitante que, en líneas generales, tuvo una actuación bastante plácida tras el descanso, salvo una buena parada realizada a Alfredo Ortuño.

Así las cosas, el cuadro palmense acaba la jornada como cuarto clasificado con 53 puntos, a tres del nuevo líder, el Real Betis. Por su parte, a segunda plaza es ocupada por el Sporting de Gijón, que cuenta con un total de 55 puntos, mientras que el Real Valladolid se posiciona en la tercera plaza, con 54. La igualdad sigue plasmándose en la tabla clasificatoria, una jornada más, en la que los amarillos ven mermada su condición de líder.