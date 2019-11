FC Barcelona - Manchester City: clasificarse para seguir soñando

Si el Barcelona quiere seguir soñando de tres en tres y poner la guinda del pastel a lo que empieza a desdibujarse como una gran temporada no puede fallar contra el Manchester City (miércoles, 20:45h). Es una de las semanas más complicadas del calendario para los azulgranas en las que disputarán dos partidos decisivos en Champions y Liga. En la competición continental sólo contará hacer valer la ventaja de la ida en un partido que pareció sorprendentemente fácil para los de Luis Enrique, que desplegaron todo su buen juego en un concentrado de 45 minutos que dejó completamente noqueado al cuadro de Pellegrini.

Los azulgranas lo tienen todo de cara para ser uno de los ocho supervivientes, de los ocho privilegiados, que podrán estar en el próximo bombo del sorteo europeo que se celebrará el próximo 20 de marzo en Nyom. Un buen resultado del partido de ida (1-2), la ventaja de que se decida en casa, un rival que llega tocado por su última derrota en la Premier y un estado de euforia generalizado en el vestuario culé, que ha superado una profunda crisis recuperando el liderato de la competición regular, clasificándose para la final de la Copa con un rival que se le da bastante bien y todo ello coincidiendo con el declive del Real Madrid.

Los pupilos del técnico asturiano se lo vuelven a pasar bien, vuelven a sonreír y eso se nota sobre el césped. Ha regresado el hambre tras una época de transición complicada, y los más optimistas ya vuelven a escuchar los violines del 'Viva la vida' que marcó el 2009. El empate, la victoria e incluso una derrota sellaría el billete a los de la Ciudad Condal.

El Barça, la asignatura pendiente de Pellegrini

Uno de los problemas que tendrá Pellegrini, a parte de intentar remontar un resultado desfavorable para seguir vivos en Europa, será el de dar con la clave para lograr superar al cuadro de Luis Enrique. El Barcelona es el equipo que protagoniza sus pesadillas, su gran asignatura pendiente. Y es que hace ni más ni menos que siete años que el chileno no logra superar al equipo catalán. 'El ingeniero' se ha enfrentado a los azulgranas en un total de 25 ocasiones, en las que ha sumado cuatro victorias, cuatro empates y 17 derrotas.

Pellegrini no logra una victoria contra el Barcelona desde hace siete años

A pesar de dirigir el Real Madrid, un equipo capacitado para plantarle cara y hacerse con la victoria al Barcelona, ni siquiera así logró vencerles. La última vez que salió como triunfador en un partido contra los de la Ciudad Condal fue en 2008 con el Villarreal (1-2) en el Camp Nou y con Frank Rijkaard en el banquillo. El curso siguiente, y ya con Guardiola echando mano al cuadro barcelonés, logró un empate (3-3) y desde entonces solo ha conocido derrota frente a una de las máximas apisonadoras europeas de los últimos años.

Quitarse esa espina y volver a dar con la fórmula para tumbarles será uno de los objetivos del técnico chileno para este partido. Básicamente porque está obligado a ganar si quiere seguir compitiendo a nivel continental esta temporada. Y no cualquier victoria le vale para lograrlo.

Momentos opuestos

Los de Pellegrini llegan tocados al encuentro. El pasado sábado perdió contra el penúltimo de la Premier por 1-0, cosa que confirma el mal momento que está viviendo el chileno en el banquillo. Los citizens podrían haber recortado distancias con el líder, el Chelsea de Mourinho, que empató contra el Southampton, pero la derrota los mantuvo a cinco puntos de distancia.

Algo totalmente opuesto ocurre en el vestuario azulgranas. El Barça llega pletórico al partido, líder en la Liga, finalista en la Copa del Rey y viendo como su eterno rival lidia con sus problemas internos. Los culés están de dulce y no es para menos. Cuando parecía que todo se hundía a principios de enero tras la derrota de Anoeta (1-0), parece que el feudo de la Real Sociedad cambió a los pupilos de Luis Enrique - aunque lucho mantenga que es simple evolución- y desde entonces la ilusión ha vuelto en Can Barça. Líderes de nuevo tras 15 jornadas, los catalanes lo celebraron goleando a placer a un Rayo que les devolvía al trono de la competición regular.

Con medio título asegurado - la Copa-, dependiendo de ellos en Liga y con un Madrid que se hunde por momentos, los octavos de Champions encarrilados, con el regreso goleador de Luis Enrique y la mejor versión de Leo Messi, los aficionados más optimistas ya sueñan con repetir un triplete que tienen en mente desde 2009.

El partido de ida: el retorno del Bota de Oro

La ida de la eliminatoria dejó un partido de interesante análisis. Un encuentro con dos partes muy diferenciadas. En la primera hubo un auténtico recital azulgrana. Los jugadores salieron enchufados entendiéndose bien. Luis Suárez se reconcilió con el gol en Inglaterra, dónde si no, y anotó un doblete en el primer acto que dejó KO a los de Pellegrini. El éxtasis culé lo protagonizó Messi, que pese a irse de vacío al descanso y fallar un penalty en la segunda parte, firmó un partido brillante. Lo peor del primer acto fue el resultado, 0-2, que pese a parecer muy bueno para los visitantes, pudo haber sido mucho mayor.

En la segunda parte los locales dieron con la tecla para incomodar a los catalanes y un solitario gol de Agüero recortó distancias y puso emoción a la vuelta. En los minutos de descuento los azulgranas pudieron agrandar diferencias con la pena máxima para el City, pero 'la pulga' falló desde los once metros y se fue enrabiada del Etihad Stadium.

Luis Enrique: "No nos fiamos del Manchester City"

El técnico asturiano, en la habitual rueda de prensa previa al partido europeo, compareció con una de las tónicas habituales en las últimas comparecencias públicas de lucho: no confiarse. Para Luis Enrique, el resultado de la ida no será decisivo para decidir el equipo que seguirá en la competición de la ilusión: "No nos fiamos del City. Lo plantearemos como en la ida, a ganar el partido". "Especular sería muy peligroso", añadió.

"Delante tendremos a uno de los favoritos de la competición, estamos en el 50% de la eliminatoria y mirando a sus jugadores ves que tienen potencial", dijo elogiando las condiciones del rival y recordando la entidad del equipo que tendrán delante. Para el asturiano, la claves del enfrentamiento será tener la posesión del esférico: "La posesión es uno de nuestros objetivos en cada partido. Esto nos puede dar la posibilidad de controlar la situación".

El entrenador también quiso aparcar las posibles distracciones que podrían causar un encuentro tran importante en lo emocional como en cuanto al transcurso de la Liga como el clásico del domingo: "Sólo hay un partido para nosotros, que es el de mañana. Lo demás no me interesa", dijo tajante y añadió: "El caramelo de mañana es tan atractivo que me centro en él". "Siento que nos jugamos el pase a cuartos y es muy bonito. Jugaremos en casa, con nuestro público, en un gran momento y esperamos sacar un gran resultado", justificó.

Pellegrini: "Tenemos una oportunidad para reivindicarnos"

El técnico citizen también compareció en rueda de prensa, en la que se mostró confiado de sus posibilidades: "Tenemos una oportunidad para reivindicarnos y demostrar que estamos entre los grandes de Europa". A pesar de su mal momento en el banquillo de los 'skyblues', el entrenador rechazó la idea de sentir que se jugaba el cuello en esta eliminatoria: "No siento que me esté jugando el puesto, tengo un año más y estoy seguro de que lo vamos a cumplir". "La única presión que tengo es que el equipo juegue de forma que sea posible la clasificación”, añadió al respecto.

"No siento que me esté jugando el puesto"

Además, para justificar sus derrotas tiro de crítica al arbitraje: "Esas tres expulsiones fueron por culpa nuestra. Ganar al Barça siendo once contra once es muy difícil, pero con diez es casi imposible. No me estoy quejando del árbitro. Lo hice el año pasado por un penalti, pero me disculpé por ello"

El chileno coincidió con Luis Enrique en que una de las claves del partido estaría en quién fuese capaz de ser el rey de la posesión: "Contra el Barça es importante controlar la posesión, pero sabemos que nos enfrentamos al mejor equipo en este aspecto. Lo que debemos intentar es no perder el balón cuando lo tengamos, porque cuesta recuperarlo". "Tenemos que repetir los buenos minutos que hemos jugado contra el Barça en los tres partidos contra ellos. En este caso, tendremos opciones", añadió haciendo referencia a la segunda parte del partido de ida, en la que los citizens consiguieron incomodar en algún momento a los catalanes.

El entrenador contará con la baja de Clichy y el regreso de Yaya Touré, uno de los peones más importantes del equipo en la zona medular: "Siempre es bueno poder contar con Touré Yaya, porque es muy importante para nosotros, pero hemos demostrado que podemos ganar con y sin él".

Altas y bajas

Pocas son las bajas con las que llegan ambos conjuntos. Luis Enrique contará con una de las más sensibles, Sergio Busquets, que sigue lesionado y se perderá el encuentro europeo esperando llegar al clásico. En su lugar, lucho posiblemente opte por colocar a Javier Mascherano como pivote defensivo como ya ha hecho en varias ocasiones y ya que no está apercibido de sanción como ante el Eibar. El de Badía se suma a la ya conocida larga baja de Vermaelen. Pellegrini por su parte, perderá a Clichy por sanción y recuperará a Touré Yaya respecto al encuentro de ida.

Posibles 11 iniciales