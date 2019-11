Entrevista. Chuli: "En el Betis no me sentí muy valorado"

Tras el entrenamiento matinal del martes, Manuel Jesús Vázquez Florido, alías Chuli, nos recibe en Butarque para charlar de la actualidad del equipo pepinero, de su situación personal y del próximo rival del C.D. Leganés, contra el que no podrá jugar por contrato. Se trata del Real Betis, el equipo al que pertenece este onubense de 24 años al que le han sobrado cuatro meses para ganarse a la afición pepinera desde que llegó en el mes enero. La LFP le otorgó el premio de mejor jugador de la Liga Adelante en febrero. De villano a héroe, del olvido a la gloria, del banquillo a la titularidad, de la sequía goleadora a meterlos a pares, o cómo opinaba algún bético incrédulo, de ser malo a ser bueno. Sólo necesitaba confianza y minutos para demostrarnos que Chuli nunca fue malo. Se puede decir, en resumen, que el Leganés le ha devuelto la sonrisa. Aunque conociéndolo de cerca, no parece que la pierda fácilmente.

Pregunta: Pasa de un club gigante como el Betis a uno pequeño y limitado como el Leganés. ¿Cómo se está sintiendo Chuli en el Lega?

Respuesta: Me siento bien, muy contento y muy importante. Desde el primer día en que llegué me trataron muy bien.

P: De casi inédito en la primera vuelta, a mejor jugador del mes de febrero, y con 5 goles en el Leganés. ¿Qué ha cambiado en Chuli?

R: La confianza y la tranquilidad que me ha dado Asier y el club. Me siento importante desde el primer día, y eso al final se ve reflejado en el campo.

P: Chuli se ha ganado a la afición pepinera nada más llegar, algo que parecía difícil porque coincidió con cierta lástima general por la marcha de un ídolo como el Guaje. Mucha culpa de ello son los cinco goles que ha marcado. La eficacia de cara a puerta, ¿es suerte, se entrena, o se tiene?

R: Dicen que el delantero debe tener suerte. Yo pienso que la suerte se busca. El hecho de tener esa suerte de cara a puerta, al final es el resultado de mucho trabajo día a día y estar muy concentrado.

P: ¿Cuán relacionada está la confianza con la capacidad de marcar goles?

R: Al final, la cabeza es lo más importante para el futbolista. Puede que incluso más que las cualidades. Puedes tener menos cualidades pero tener la cabeza muy bien amueblada, y si estás preparado mentalmente, puedes llegar a donde quieras. La confianza es digamos el motor del jugador.

P: Se habla mucho de que parte del éxito del equipo en el campo, es el gran ambiente en el vestuario. ¿Hay algún jugador en especial con el que tengas una muy buena relación?

R: Pues sí, al final la clave de este vestuario es el buen ambiente que hay, todos vamos a una. Nadie se siente superior a nadie y todos remamos en la misma dirección. Tengo buena relación con todos, la verdad, estoy muy contento.

P: ¿Quién es el que más le ha sorprendido?

La verdad es que no conocía mucho al equipo. Cuando me dieron la opción de venir aquí, empecé a seguirlo un poco, pero en dos o tres partidos no te da tiempo a conocer a un jugador. Lo que sí me sorprendió fue el bloque, que todos iban a una y todos trabajaban con humildad.

P: Asier fue quien insistió en que viniera al Leganés, y quien le llamó. ¿Cómo fue esa conversación?

R: Él me llamó y me preguntó si había alguna opción y yo le dije que sí. En su día ya le dije que no cuando entrenaba al Orihuela, y era imposible decirle dos veces que no. La insistencia, el interés y la confianza que puso en mi fue vital por encima de la grandeza del club o lo que a priori pueda hacer el equipo.

P: ¿Cómo definiría a Asier en las distancias cortas?

R: Es un entrenador cercano, muy tranquilo. Ve el futbol de forma diferente a los demás, siempre va un poco más allá.

P: Después de perder contra el Sporting son ya tres las derrotas consecutivas, sin embargo, las cuatro victorias seguidas anteriormente parecen amortiguar el golpe y os mantienen en mitad de tabla. ¿Cómo está el equipo?

R: Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. La segunda división es esto, los partidos se pueden decantar por cualquier detalle y hay que intentar estar concentrado los noventa minutos. Cualquier rival te puede ganar y a cualquier rival puedes ganar.

P: Ha sido dejar de marcar goles Chuli, y perder tres partidos.

R: Si no metemos goles, al final no podemos ganar los partidos. Creo que ha sido un poco de mala fortuna. Si te paras a ver los partidos en los que hemos ganado, son muy parejos a los que hemos perdido, pero antes teníamos la suerte de cara, algo que nos está faltando ahora.

P: Dijo Asier que al equipo le iba a costar llegar a los 50 puntos, lo necesario a ojo para permanecer en la categoría. ¿Chuli también lo cree?

R: Pienso lo mismo que él. Es complicado, la Segunda División va a muerte, es una categoría que se hace larga, es muy difícil y cualquier equipo te puede ganar. Y más ahora. Cuando la gente se ve con el agua al cuello te aprietan más.

P: Llega el partido contra el equipo al que pertenece, el Real Betis, y contra el que no puedes jugar por contrato. ¿Hay una parte de Chuli que se sienta aliviada de no jugarlo, por aquello de marcar gol?

R: Desde el primer momento sabía que no podía jugar, así que es algo que me quité de la cabeza. Sí que es verdad que uno tiene ganas de jugar en ese estadio, pero bueno, así se dan las cosas. El fútbol es así y tendré que vivirlo desde fuera. Animaré a mis compañeros, y que gane el mejor.

P: Aunque no pueda jugar, ¿viajará para verlo?

R: Si por supuesto, iré a verlo y estaré en la grada apoyando a mis compañeros.

P: Algunos aficionados del Betis se han sorprendido mucho por sus inmediatos goles aquí en el Leganés, y por su premio como mejor jugador de febrero -mostramos a Chuli algunos comentarios de aficionados béticos del tipo, "al final será bueno y todo"- ¿Le sorprende la reacción de los béticos?

R: Ya sabemos cómo es esa afición, es muy pasional. Y bueno, si ellos lo ven así y se sorprenden… Yo me limito a trabajar, a intentar hacer las cosas bien, a buscar la suerte, y ya está.

P: ¿Se sentía infravalorado allí?

R: No infravalorado, pero tampoco me sentí valorado. No sentía que confiaran en mí realmente. Me decían que tenía cualidades, que lo podía hacer… pero no venía un entrenador a decirme: “tranquilo, vas a jugar y vas a tener el tiempo que necesites para adaptarte".

P: En un principio parecía que Merino iba a contar contigo. ¿Tuvo alguna conversación con él?

R: No habló conmigo directamente, pero en un partido de copa me puso de inicio. Tampoco tuvo mucha conversación conmigo, tan solo me puso en ese partido, y después volvió al filial.

P: Seguirá al Betis con regularidad. ¿Qué le está pareciendo su temporada? ¿Lo ve ascendiendo de forma directa?

R: Después de estos últimos partidos es evidente que es un claro candidato al ascenso directo, y más ahora que viene en racha. Nosotros intentaremos parar esa racha y llevarnos los tres puntos, o al menos puntuar.

P: ¿Cree que puede ganarse un sitio en lo que podría ser un Betis de Primera el año que viene?

R: Yo me veo capacitado. Si no, no habría elegido ese destino hace dos años.

P: El 1 de septiembre, tuvo un pie y medio en el Real Zaragoza, pero La Liga no lo permitió. ¿Cómo fue aquello para Chuli?

R: El entrenador me comunicó que iba a ser muy difícil entrar en el once, y buscamos una salida. El Zaragoza fue el que más apostó por mí en ese momento y la verdad es que iba muy ilusionado. Es más, yo ya había firmado los papeles y estaba mirando el Ave para llegar a Zaragoza. Fue un pequeño palo, pero somos profesionales y tenemos que reponernos cuanto antes. Al día siguiente volví a entrenar con el Betis, y con la cabeza puesta en el equipo para aprovechar los minutos que tuviera.

P: Vámonos mucho más atrás.… Tras unos años en el filial del Espanyol, aparece la posibilidad de volver a casa, y no dudas. ¿Qué recuerdo tiene de su etapa en el Recreativo?

R: Muy buena. Vengo del filial del Espanyol donde no tenía minutos y decidí volver a casa. Volví al filial, aun teniendo mejores ofertas. Decidí volver ahí porque sabía que ahí estaba mi fútbol y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos.

P: El Decano no pasa por un buen momento, ni en el campo ni en los despachos. ¿Cómo vive el día a día de su club de origen?

R: Un poco se sufre. Es mi club desde pequeñito, siempre he sido socio del Recre, y la verdad que lo paso un poco mal por como lo están pasando y sobre todo por compañeros y empleados del club que son los que más sufren.

Test personal

Qué le hace feliz: El fútbol y el día a día con mi pareja y mi familia.

Mejor virtud: Siempre intento ver el lado positivo, incluso en los momentos más duros.

Peor defecto: Cuando hago un mal partido, me machaco demasiado.

Mayor temor: La soledad. Pero sé que siempre tendré a mi familia.

Un ídolo: Didier Drogba.

Qué cualidades valora más en una persona: La sinceridad.

Una comida: el Jamón de Huelva y las papas revueltas de mi madre.

Una película: Gladiator.

Un deporte: El tenis.

Un estadio de fútbol: El nuevo San Mamés.

Un hobby: Jugar a la play station y el cine.

Un lugar para vivir: Huelva.

Un sueño: Que todo siga como hasta ahora, y vivir de esto el máximo tiempo posible.