Abelardo: el 'Pitu' que quiere ser gallo

Poco o nada podía imaginar Abelardo Fernández (Gijón, 1970) aquel 4 de enero de 2010, fecha en la que fue destituido como técnico del filial, que algo más de cinco años después y en una de las temporadas más convulsas que se recuerdan, estaría en disposición de devolver al Sporting a la primera plana del fútbol español. El conjunto asturiano ha sorprendido a propios y a extraños esta temporada. Ni el mayor de los optimistas podía imaginar que los rojiblancos ocuparían la segunda plaza con 55 puntos, a tan solo uno del líder, el Real Betis, y con una renta de 13 respecto al séptimo clasificado, posición que delimita el acceso al play-off, cumplidas ya 29 jornadas.

Contra viento y marea

Atrás, han quedado ya las incertidumbres de las salidas, las no llegadas, la no venta del club o los problemas de cobro. El tiempo ha demostrado, independientemente de lo que ocurra al final, que este Sporting no era ni mucho menos flor de un día. Sin fichajes y apoyándose en jugadores de la casa como Sergio, Nacho Cases, Ndi o Carlos Castro y a merced de un fútbol atrevido, dinámico y vertical sustentado por una línea defensiva espectacular, los hombres de Abelardo han dado un ejemplo de madurez, unión y tesón.

El que fuera Campeón Olímpico en Barcelona 92 –marcó en semifinales y en la final- ha sabido sobreponerse a todas las adversidades y convertir una simple barca en un potente buque que navega a velocidad de crucero. Tras su salida del Sporting, dirigió al Candás para posteriormente enrolarse en la dirección del Tuilla. Un proceso de aprendizaje que completó volviendo al filial a finales del año 2012. Con la destitución de José Ramón Sandoval, le llegaba su gran oportunidad: entrenar al primer equipo. Y así fue un 4 de mayo, cuatro años y cuatro meses después del fin de su primera aventura como entrenador profesional.

Rozando el ascenso en su primera temporada

La decisión, sorprendió y quizá se debió a las dificultades económicas que suponía contratar a un entrenador con caché a esas alturas de temporada. Pese al escepticismo que reinaba a las orillas del Piles, a Abelardo no le tembló el pulso. Nada más hacerse cargo del equipo, en una gran muestra de personalidad, se trajo consigo a Jony, al que no dudó en colocar como titular a pesar de las habladurías. Restaban cinco encuentros y el Sporting no cayó: cosechó tres victorias y dos empates. Guarismos que le permitieron acceder al play-off. La aventura fue corta al caer en la primera eliminatoria ante la U.D Las Palmas por un marcador global de 2-0. Dos choques en los que el Sporting no fue inferior y que se decidieron por detalles mínimos.

La temporada finalizó y en medio de la decepción por no haber logrado el objetivo, que por plantilla parecía más que factible, tocaba asumir la realidad y dar salida a varios jugadores que habían sido básicos: Lekic, que terminada su cesión, regresaba a Turquía; el capitán, Canella, se marchó cedido al Deportivo de la Coruña. Aunque quizá la salida más sonada, a la par que esperada, fue la que se produjo sobre la bocina: el turno fue para la pieza más cotizada: Stefan Scepovic. El serbio, que superó la veintena de goles, era el mayor activo de la plantilla y tras un verano en el que reiteró por activa y por pasiva su intención de marcharse, acabó recalando el Celtic de Glasgow a pesar de la tentativa del Getafe, que de no ser por la restricciones financieras, se habría llevado el gato al agua.

En su situación, muchos habrían sido los que hubieran tomado las de Villadiego, pero Abelardo no estaba por la labor. Le había costado mucho llegar y no pensaba abandonar. Poco había que ganar y sí bastante que perder. El objetivo marcado no era otro que la permanencia e incluso desde fuera esta no parecía tarea sencilla dadas las circunstancias, el potencial y la igualdad existente en una categoría tan dura como la Segunda División.

El ‘abelardismo’ como filosofía

El ‘Pitu’ apelaba a la unión, logró que Alberto no se marchara a Las Palmas a pesar de que sabía que partía como suplente, y a competir. Y así lo hizo desde el primer momento: victoria en Soria, un campo que en las últimas fechas no se le había dado nada bien al Sporting. A partir de ahí, una racha espectacular de 21 partidos invictos que solo el Betis pudo parar en un precioso encuentro que pudo caer de cualquier lado. Siete jornadas después, el equipo ha mantenido la línea y tan solo ha sumado otra derrota, la primera como visitante, en el José Zorrilla de Valladolid.

La victoria de la semana pasada en Leganés, a pesar de las importantes bajas de Jony, Cases o Cuéllar, ha terminado por desatar una ilusión que parecía perdida desde la marcha de un mito del sportinguismo como Manolo Preciado. Buena muestra de ello es la ferviente locura que se está desatando estos días y que muy probablemente se verá reflejada el domingo a eso de las 17 horas, fecha en la que el Sporting recibe al Recreativo de Huelva, cuando El Molinón presente un lleno hasta la bandera y vuelva a corear el ya famoso “Abelardo, Abelardo”.

“No puedo exigir al club que me dé más de cinco partidos. Intentaré ganármelo”. Dijo el día de su llegada, y vaya si lo ha hecho.