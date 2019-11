La reconquista del liderato comienza en un campo maldito

No hay tiempo para las especulaciones en el ámbito deportivo de la UD Las Palmas. La escuadra grancanaria viaja el próximo sábado a un campo que le trae malos recuerdos durante las últimas temporadas, donde no ha conseguido sacar un resultado más positivo que el reparto de puntos e incluso ha tenido que regresar de vuelta a la isla con algún que otro resultado abultado. No obstante, los hombres liderados por Paco Herrera viajarán a tierras sorianas con la clara idea de comenzar el asalto a una posición que ha tenido color amarillo en 22 de las 29 jornadas disputadas hasta el momento, y esa no es otra que el liderato de la Liga Adelante.

De cazado a cazador

Muy pronto tendrá que cambiar la mentalidad el cuadro grancanario, pues en menos de una semana ha pasado de ser perseguido a convertirse en perseguidor, ya que la derrota de la pasada semana ante el Real Betis ha relegado a los amarillos hasta la cuarta plaza de la tabla clasificatoria, casualmente la peor posición que han ocupado durante el presente campeonato.

Las 17 semanas de manera consecutiva encaramada a la primera posición hicieron que la Unión Deportiva se convirtiera en un equipo conservador, completamente dispar a la escuadra que maravilló con su fútbol alegre y vertical durante las primeras jornadas del campeonato, por lo que la defensa del liderato, en gran parte, tapó varias carencias del conjunto de Paco Herrera, ya que el juego espeso en la media cancha y la falta de gol en las últimas jornadas, en cierto modo, pasaban desapercibidas porque el equipo seguía en los más alto de la tabla.

No obstante, ahora éste no es el caso. Las Palmas ha perdido el liderato de manera paulatina, ya que la decadencia en el juego de las últimas semanas ha provocado que los resultados no acompañaran al cuadro palmense, pese a haber recuperado sensaciones en Gijón y en la primera parte del pasado domingo ante el Real Betis, pero en el segundo acto del encuentro, los amarillos volvieron a cambiar de cara y los tres zarpazos del cuadro andaluz acabaron por sacudir a un equipo que, rápidamente, tendrá que modificar la mentalidad para afrontar el próximo encuentro.

El equipo debe recuperar la intensidad de las primeras jornadas de competición

Con la igualdad en la tabla clasificatoria y la pérdida de tres posiciones, no le queda otra al cuadro liderado por Paco Herrera. Los amarillos deberán recuperar el buen hacer de las primeras jornadas del campeonato, sobre todo en la intensidad a la hora de ejercer la presión, algo que el equipo ha perdido notoriamente en comparación con la primera vuelta, donde la primera línea ofensiva prácticamente no dejaba respirar a los defensores adversarios y les obligaba a no poder sacar el balón jugado.

Sin embargo, ésto es algo que se ha perdido. Los últimos encuentros ante rivales que renuncian al ataque han imposibilitado la circulación de balón al conjunto amarillo, que se ha visto impotente a la hora de poder romper las líneas adversarias, mostrándose éstas bastante juntas, sabedores los rivales de que éste es uno de los puntos débiles de la Unión Deportiva en el presente campeonato, algo que quedó plasmado en los dos últimos encuentros ante el Sporting y el Real Betis.

Los dos últimos enfrentamientos ante rivales de la parte alta de la tabla provocaron la recuperación de sensaciones de Las Palmas, que afrontó como el claro dominador los encuentros ante adversarios que ejercen un fútbol más ofensivo, ya que tanto en Gijón como en la primera parte del pasado domingo ante el cuadro bético; la Unión Deportiva asumió el control del juego cuando tuvo que hacerlo y, en ambas disputas, dispuso de ocasiones más que claras para hacerse con el triunfo. No obstante, la pérdida de ritmo y los tres zarpazos verdiblancos acabaron con un equipo que terminó arrojando la toalla.

De este modo, el cuadro palmense no tiene tiempo para las lamentaciones, ni mucho menos, ya que el próximo sábado el CD Numancia pondrá a prueba la capacidad de reacción de los amarillos, que tendrán que cambiar la mentalidad de cazado a cazador para comenzar la reconquista del liderato en un campo que, en las últimas temporadas, no trae buenos recuerdos a la UD Las Palmas, ya que no ha conseguido mejores resultados que el empate e incluso cuenta con algún que otro resultado abultado en contra.

Un campo maldito pone a prueba la reacción amarilla

Por su parte, el feudo del CD Numancia pondrá a prueba la capacidad de reacción de la Unión Deportiva Las Palmas tras perder una posición que ha tenido color amarillo durante 22 de las 29 jornadas disputadas hasta el momento, lo que hace que durante el 76 % del campeonato, el cuadro palmense no haya conocido otra posición que el liderato de la Liga Adelante. Por ello, una dura prueba le ha deparado el calendario al grupo de Paco Herrera, que visitará un recinto que en las últimas temporadas no ha permitido grandes logros a los visitantes.

Últimos desplazamientos realizados a Soria por la UD Las Palmas Temporada Resultado 2002/2003 0-1 2003/2004 2-0 2006/2007 3-0 2007/2008 3-0 2009/2010 3-1 2010/2011 4-0 2011/2012 3-2 2012/2013 3-0 2013/2014 1-1

Y es que son 12 las temporadas en las que el conjunto insular no consigue los tres puntos en tierras sorianas, ya que el último recuerdo de triunfo queda en el año 2003, cuando la Unión Deportiva consiguió vencer por la mínima al CD Numancia con un gol materializado por Ildefonso Lima en el minuto 22 de partido, siendo éste un tanto que permitió a los amarillos alzarse con la victoria. Al término de dicho curso, Las Palmas acabó en la quinta posición de la tabla clasificatoria, mientras que el cuadro soriano acabaría el campeonato como decimocuarto clasificado.

A raíz de la última victoria grancanaria se han disputado ocho encuentros en Los Pajaritos que se han saldado con siete victorias locales y un empate. Por lo tanto, paupérrimos los registros cosechados por la nave palmense en los desplazamientos realizados a Soria, donde incluso ha perdido de manera bastante contundente en alguna que otra ocasión, como en la temporada 2010/2011, en la que cayó derrotada con un resultado bastante holgado para los intereses locales ( 4-0 ).

En el encuentro del pasado curso, el conjunto amarillo visitó las instalaciones de Los Pajaritos en la cuarta jornada de competición, donde tras ir a remolque en el marcador, Nauzet consiguió transformar una pena máxima que hacía que el reparto de puntos final quedara campeando en el marcador ( 1-1 ). El jugador de Las Mesas superó al arquero local con un sutil disparo desde los 11 metros que sirvió para que el cuadro liderado por Sergio Lobera sumara su tercer punto, ya que aún no había conocido el triunfo.

Por su parte, ambas escuadras no pudieron verse las caras en las temporadas 2005/2006, 2006/2007 y 2008/2009, puesto que dichas campañas coindicieron con las temporadas en las que el cuadro insular compitió en la categoría de bronce, mientras que los numantinos sellaron el ascenso de categoría hasta en dos ocasiones, por lo que los enfrentamientos entre sorianos y canarios no pudieron darse lugar.

Las Palmas ya ha acabado con maldiciones foráneas durante el presente curso

No obstante, los enfrentamientos foráneos de la Unión Deportiva Las Palmas durante el presente campeonato invitan al optimismo para el respetable amarillo, ya que los 23 puntos cosechados fuera de Gran Canaria hacen que éstos se encuentren entre las tres mejores escuadras de la categoría lejos de sus dominios, donde han logrado acabar con maldiciones parecidas a las de Soria. Por su parte, los 21 tantos materializados lejos de la isla hacen que el conjunto amarillo sea el más realizador del campeonato fuera de sus dominios.

El cuadro grancanario consiguió dar un golpe sobre la mesa en la 14ª jornada del presente campeonato, cuando consiguió los tres puntos en el desplazamiento realizado a tierras pucelanas para el enfrentamiento ante el Real Valladolid. Los amarillos, de la mano de Vicente Gómez, lograron la primera victoria de toda su historia en el campeonato liguero en el feudo blanquivioleta, lo que hizo acabar con una racha bastante negativa de resultados en dicho recinto, por lo que consecuciones de este tipo no son nuevas para el cuadro de Paco Herrera, que también pudo puntuar por primera vez en su historia en el Municipal de Santo Domingo.

Por su parte, en tierras madrileñas siguió acentuándose la decadencia de juego mostrada por la Unión Deportiva durante las últimas jornadas. No obstante, el buen hacer defensivo que se perdió el pasado domingo ante el Real Betis hacía que el conjunto amarillo se postulara como una escuadra bastante sólida en la retaguardia, mientras que la falta de verticalidad impedía notoriamente que éstos contaran con mayor presencia ofensiva.

Pese a ello, dos incursiones ofensivas de Aythami Artiles pudieron significar el primer tanto del partido favorable a Las Palmas, pero éste no llegó. Ortuño tuvo en sus botas el triunfo grancanario, pero el guardameta local estuvo acertado para evitarlo en los últimos instantes del partido.

De este modo, la UD Las Palmas ha conseguido acabar con maldiciones bastante parecidas a las de Soria, por lo que no es nada nuevo para este conjunto afrontar partidos como el del próximo sábado, donde los numantinos pondrán a prueba la capacidad de reacción de una escuadra herida en su orgullo, que deberá cambiar la mentalidad de cazado a cazador para recuperar la intensidad de las primeras jornadas del campeonato, que permitieron a los amarillos postularse como el conjunto mejor clasificado durante 22 de las 29 jornadas disputadas hasta el momento.