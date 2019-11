Oriol: "En Primera, si te duermes lo pagas caro"

Turno hoy jueves para Oriol Riera en la habitual rueda de prensa posterior al entrenamiento matinal de Abegondo. El delantero, objeto de debate desde su llegada, comenzó advirtiendo sobre la importancia de no relajarse en lo que queda de campeonato: "Todos los partidos a partir de ahora serán finales en las que no te puedes dormir. En Primera todos los partidos son difíciles, sobre todo en los tramos finales como este".

En ese aviso quiso pararse el delantero ex de Osasuna y cedido por el Wigan Athletic: "En Primera no te puedes dormir, hay que sacar siempre todos los puntos posibles. No cabe la tranquilidad, el año pasado el Espanyol parecía salvado desde hacía semanas y lo consiguió en la penúltima jornada contra Osasuna, y en Pamplona también lo parecíamos y acabamos bajando desaprovechando una ventaja de siete puntos. La verdad, no sé cuántos harán falta para salvarnos pero lo importante es conseguirlos".

"La gente puede opinar lo que quiera, yo siempre saldré a darlo todo en el campo" Sin embargo, uno de los temas más recurrentes de la comparecencia volvió a ser su rendimiento. Con dos goles en diez partidos y bastantes voces críticas, Riera opta por no darles importancia excesiva y continuar trabajando: "La gente puede opinar lo que quiera, al fin y al cabo somos personajes públicos. Los jugadores debemos estar aparte de todo eso y darlo todo para ayudar a nuestro equipo". Continuó: "El delantero vive con todo esto. Yo ya he pasado por situaciones así, no es la primera vez, y con el trabajo se terminan consiguiendo los goles".

Goles de los que afirma haber estado seguro desde su aterrizaje en A Coruña: "Sabía que llegarían, pero no cuándo. A veces las cosas salen y otras no, pero las ganas de intentarlo nunca se van, por eso he salido al campo siempre con ganas de darlo todo. Los jugadores necesitamos tranquilidad para trabajar". Su reacción tras ser sustituido en Mestalla también fue objeto de interés, pero el ariete optó inteligentemente por quitarle hierro al asunto: "Son situaciones normales en un partido, lo más importante es que todos rememos a un mismo lado para quedarnos en Primera. A mi no me tenéis que preguntar nada sobre ese cambio".

Por otra parte, Oriol también dedicó unas palabras al rendimiento reciente del Deportivo. A pesar de sufrir dos derrotas consecutivas, para el atacante el camino a seguir sigue siendo claro: "Claro que cometemos errores, pero veo al equipo siempre con ganas de ganar partidos. Para mi esa actitud es importante". Añadió: "Necesitaríamos un poco más de equilibrio entre nuestras virtudes y nuestros defectos, creo que puliendo todo esto y sin dejar de hacer nuestro juego podemos hacer bien las cosas". "El Espanyol es un equipo equilibrado tanto en defensa como en ataque"

Sobre el rival del domingo, el Espanyol del exdeportivista Sergio González, Riera demostró ser consciente de sus virtudes: "Es un equipo que empezó con dudas, pero que ahora está en su mejor momento. Está tácticamente bien trabajado, tiene equilibrio en defensa... Y arriba tienen pólvora, todos conocemos a Sergio García".

Por último, sobre la posible sanción de tres puntos al Almería, que en caso de producirse allanaría el camino del Dépor hacia la permanencia, prefiere desmarcarse: "Sinceramente no quiero trabajar con esa sanción asumida, así que tenemos que sacar puntos".