Granada CF - SD Eibar: carrera hacia la salvación

Once fechas, once partidas, once vidas. Ya no hay más. La competición llega a su recta final y el margen de error se estrecha, llegando a apretar la soga, en algunos casos, de manera asfixiante. Es la situación en la que se encuentran los dos contendientes que saltarán al césped de Los Cármenes, en la noche del sábado, para dirimir una disputa que se antoja crucial para el devenir de uno y otro. Granada y Eibar protagonizarán una batalla sin cuartel por la salvación.

Prohibido fallar

En busca de ganar el gol average al Eibar En la mente de los locales no cabe otra cosa que no sea ganar. Tan sencillo de decir y tan complicado de llevar a cabo. El Granada no se puede permitir dar ni un paso más en falso si quiere seguir con vida en los dos meses que restan de Liga. Ganar al Eibar es una de las condiciones que marca el calendario si los rojiblancos quieren que les salgan las cuentas a final de curso. A tres puntos de salir del descenso, la victoria no sacaría de esos puestos a los nazaríes pero si haría que la visita al Santiago Bernabéu, en dos semanas, no fuera tan traumática. Además, permitiría ganar el gol average particular al equipo armero y enfangarlo totalmente en la lucha por eludir la Segunda División.

Para conseguir los tres puntos el Granada deberá olvidarse de lo acaecido en Vallecas y ofrecer su mejor versión, como ya hizo ante el Málaga. El factor psicológico puede jugar un papel determinante en las aspiraciones granadinas, algo que ya se puso de relieve en el encuentro frente al Rayo, el pasado sábado. Con el marcador a su favor y con el juego controlado, los hombres dirigido por Abel Resino experimentaron un bloqueo mental de magnitudes considerables tras encajar el empate. A posteriori, este bloqueo se tradujo en una incapacidad para generar y destruir fútbol que les acabó costando una dolorosa derrota. Lo inquietante es que no parece que fuera un hecho puntual, sino que es algo instalado como un mal endémico en la plantilla. Y es que son ya seis encuentros en los que el equipo andaluz ha comenzado ganando y ha visto como el rival le empataba o volteaba el marcador por completo. Por saber conservar los resultados, ampliarlos e incluso reaccionar a los goles en contra pasan buena parte de las opciones de permanencia.

Los nazaríes se aferrarán a su mejoría en casa para seguir creyendo. Obviando la derrota ante el Barça, no caen en la capital de la Alhambra desde el 1 de noviembre, cuando lo hiciera ante el Real Madrid. No obstante, la solidez defensiva que los rojiblancos han demostrado en su estadio tampoco se ha traducido en una cascada de victorias. Una vuelta entera sin ganar ante su afición era demasiado para aguantar fuera del descenso. Ahora, con dos de los últimos cuatro partidos como local ganados, el Granada espera convertir el coliseo del Zaidín en un fortín en el que sumar la mayor parte de los puntos que le falta para salvarse.

En caída libre

El sueño en el que vivía el Eibar está empezando a convertirse en pesadilla. El club armero, en su año de debut en la élite de fútbol español, realizó una primera vuelta inimaginable. El 10 de enero, día de su última victoria, los de Gaizka Garitano eran octavos y se encontraban más cerca de las plazas europeas que del pozo. Desde entonces, un empate y ocho derrotas consecutivas han hecho que los azulgrana se sitúen dos puntos por encima del descenso. Cortar la mala racha es el objetivo primordial de los vascos.

El Eibar no ha puntuado en toda la segunda vuelta En contra de lo que la mayoría podía pensar, el Eibar sorprendió en su estreno en Primera con un fútbol de toque y ofensivo. El que durante buena parte de la Liga fue el equipo revelación ha sido capaz de plantar cara en campos tan difíciles como el Vicente Calderón o el Camp Nou. De hecho, y también en contra de lo previsto, el equipo gipuzkoano ha obtenido más puntos fuera de casa que en el vetusto estadio de Ipurúa. Espanyol, Celta, Rayo Vallecano y Elche han experimentado ya lo que es ver volar los puntos de su feudo a favor de los armeros. De ganar en Granada, podrán volver a respirar y llegar a la treintena de puntos, lo que les dejaría más cerca de obrar el milagro de la permanencia.

La nefasta racha eibarresa puede tener varias explicaciones, pero hay una por encima de todas: la falta de gol. De marcar 24 goles en 19 partidos a anotar dos tantos en los últimos ocho. Sin duda, un desplome ofensivo que está penalizando mucho al Eibar. El juego vistoso ha pasado a un segundo plano y los de Garitano deberán recuperarlo para sumar los goles que les devuelvan a la senda del triunfo. La zaga granadina intentará que la recuperación se posponga una semana más.

Toda la artillería disponible

Es la buena noticia de la semana para el Granada. Abel Resino podrá contar por fin con todos sus pesos pesados de cara al partido ante el Eibar. A las ya consagradas recuperaciones de Rubén Rochina y Jeison Murillo se suma la vuelta de Lass Bangoura. El extremo guineano se perdió el duelo ante el Málaga por lesión y la ‘cláusula del miedo’ le impidió jugar ante su club de pertenencia, el Rayo Vallecano. En principio, la vuelta de Lass no variará el esquema que tan buenos resultado dio en la última victoria y que, de manera sorprendente, se diluyó en Vallecas tras el empate de Alberto Bueno. Resino busca asentar el equipo desde la posesión del balón con Fran Rico, Rubén Pérez y Javi Márquez en la medular. Una semana más, está por ver quién actuara en los volantes. Rochina, acompañante de Piti en la jornada pasada, tuvo una buena actuación y regaló un fantástico pase a Jhon Córdoba para el tanto granadino. De no repetir el de Sagunto, Lass o Robert Ibáñez serían los candidatos a la posición.

Otra de las recuperaciones para Resino es la de Diego Mainz. El central madrileño se encuentra ya totalmente recuperado de la lesión que le lastró desde el partido frente al Levante y que le ha hecho perderse las tres últimas jornadas, si bien el técnico granadinista ha decidido no contar con él para el choque. La enfermería granadina se encuentra vacía por primera vez en la temporada. Roberto Fernández, con grastroenteritis, ha sido el único jugador que ha sido duda hasta el último momento. Esto hace previsible que el cuestionado Oier Olazabal vuelva a ser titular en Los Cármenes, que en su última actuación le dedico silbidos durante algunas partes del encuentro.

Los cambios respecto a la última convocatoria se traducen en la sorpresa de la ausencia de Iturra en la lista por decisión técnica, al igual que Riki y Foulquier. Los puestos de estos últimos los ocuparán Lass, Colunga y Juan Carlos. Sin lugar a dudas, la lista muestra el deseo de Abel de que ante el Eibar se vea a un Granada ofensivo y que lo de todo para llevarse los tres puntos. De esta forma justificó el preparador de Velada la introducción de hombres atacantes por otros que no lo son tanto: “Cuantas más posibilidades de desplegar ataque, mejor”.

La convocatoria ha quedado compuesta por los siguientes 18 hombres: Oier, Roberto; Nyom, Babin, Murillo, Cala, Insúa; Fran Rico, Javi Márquez, Rubén Pérez, Juan Carlos, Lass, Robert, Rochina, Piti; Colunga, El Arabi y Córdoba.

Ekiza, única baja eibarresa

Gaizka Garitano también está de enhorabuena en lo que al parte de bajas se refiere. El único hombre con el que no podrá contar es Borja Ekiza respecto a la pasada jornada, por sanción. El defensor cometió penalti por mano en un disparo de Leo Messi, lo que le costó la quinta amarilla y perderse la cita de Granada.

No han entrado en la convocatoria, además de Ekiza, Ángel Rodríguez y Dani Nieto. El primero es baja hasta abril por una apendicitis mientras que el segundo se cae por decisión técnica. En la previa al duelo, Garitano ha querido salir en defensa de los suyos, afirmando que “el equipo está siempre compitiendo, bajando los brazos en pocos partidos” y asegurando que no están lejos “de su mejor versión”

La lista armera la componen: Jaime, Irureta; Lillo, Didac, Bóveda, Añibarro, Abraham, Navas; Borja Fernández, Dani García, Errasti, Boateng, Capa, Javi Lara, Saúl Berjón; Manu del Moral, Arruabarrena, Lekic y Piovaccari.

Sin apenas antecedentes

Muy pocas veces han sido las que Granada y Eibar se han encontrado en un terreno de juego a lo largo de su historia. Tan solo en la temporada 86/87 se enfrentaron estos dos equipos, en Segunda División. En aquella ocasión, los nazaríes vencieron en el Viejo Los Cármenes por dos goles a cero. Por idéntica diferencia devolvieron la moneda los armeros en el encuentro de vuelta, en tierras vascas. Desde entonces, 28 temporadas sin volver a cruzar sus caminos.

El último precedente se remonta al encuentro de la primera vuelta, disputado en el mes de octubre en Ipurúa, donde ambos equipos dieron un espectáculo un tanto grotesco que acabó en empate. Allan Nyom adelantó pronto a los andaluces con una internada a la espalda de la defensa y definiendo ante Irureta. Pasada la media hora de juego era Eneko Bóveda el que perforaba la red de Roberto con un potente disparo desde la frontal del área.

Posibles alineaciones