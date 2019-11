Entrevista. Mario Barco y Jon Etxaniz: "Salimos a un sitio donde nos han dado confianza y empezamos a marcar goles"

“Cuando llegué allí me dijeron: ‘este chico tiene gol’ recuerda Mario cuando le preguntamos sobre Jon. Era verano de 2013, durante la pretemporada del Bilbao Athletic, y el joven delantero navarro Mario Barco había recalado en Lezama tras un brillante debut en la categoría de bronce con la UD Logroñés. Entre la amplia nómina de atacantes que formaba aquel plantel se encontraba Jon Etxaniz, un prometedor ariete a quien un calvario de lesiones impedía la continuidad necesaria para demostrar en el filial el olfato goleador apuntado en su etapa de juveniles y en el Sestao, y que decidía vincularse, primero como cedido y más tarde en propiedad, al proyecto deportivo de Jorge Portillo ‘Boluka’ en el Barakaldo.

“En realidad le ha pasado un poco como a mí: sales de un sitio a otro donde te dan confianza y empiezas a marcar goles” sigue diciendo el propio Barco para analizar la circunstancia que están viviendo ambos futbolistas apenas un año y medio después. Dicen que no hay dos sin tres, y tras enfrentarse por dos veces esta misma temporada, uno y otro se volverán a ver las caras con dos nuevos equipos: Etxaniz, tras rescindir contrato con los de la Margen Izquierda para enrolarse en las filas del Tudelano, y Barco, curiosamente, pasando a ocupar días después en Barakaldo la plaza vacante de su homólogo y rival el próximo domingo.

Barco, de Bilbao a Barakaldo

PREGUNTA: Permitiendo el juego de palabras con su apellido. ¿Qué tal su desembarco en Lasesarre?

RESPUESTA: Bien. Estoy muy contento porque he pasado de no tener minutos a gozar de toda la confianza en Barakaldo, y eso en el campo se nota.

P: Su nuevo equipo hizo una apuesta fuerte para contar con sus servicios, no trasciende hasta qué punto en lo económico, pero sí obligándose a reestructurar su plantilla original para darle cabida a usted. Supongo que sería algo que tuvo muy en cuenta a la hora de decidirse por la oferta gualdinegra.

R: Está claro que es decisivo saber que le gustas al entrenador y comprobar que tácticamente eres importante en el juego del equipo. El hecho de jugar con un punta y con juego directo me convencieron. Buscaban un jugador de remate para todas las entradas por bandas y centros al área y pensaron en mí. Por eso lo económico dije que era secundario y así le hice saber al Athletic que me daba igual, que lo único que me importaba era jugar, porque había perdido la ilusión y quería recuperarla. Ahora estoy en Barakaldo, muy a gusto en este vestuario y contento porque todo ha salido a la perfección.

P. Quizá por su condición de sub23 eran muchas las opciones que manejaba en el mercado de invierno. Incluso muchos medios apuntaban que su exequipo, la UD Logroñés, podría haber sido el otro gran interesado en hacerse con sus servicios.

R: La verdad es que no me puedo quejar, porque tenía bastantes cosas y al final elegí ir aquí porque no ves las cosas de la misma manera. El entrenador del Barakaldo llevaba mucho tiempo insistiendo en mi fichaje, yo ya había hablado con él, y eso te hace ir sintiendo como en casa. Aquí tenía como un pálpito que me terminó convenciendo. Por supuesto me habría encantado volver a casa, sabiendo que tenía mis opciones, pero no con la plena confianza que sí me daba Intxaurraga. A veces tienes que mirar por tu carrera y creí que ésta era la mejor opción para mis intereses.

"El entrenador del Barakaldo llevaba mucho tiempo insitiendo en mi fichaje"

P: De hecho parece que usted ya interesaba en el mercado de verano aunque en calidad de cedido. ¿Por qué no cuajó entonces la operación y ahora sí?

R: El Athletic podía haber dado facilidades para que saliera cedido en verano, pero fui yo el que no quise en ese momento. Me sentó muy mal enterarme por fuera de que el Barakaldo se había interesado por mí y que el Athletic no me hubiese dicho nada. Yo aposté por empezar con el Athletic, trabajando al máximo para ganarme un puesto, y creo que empecé muy bien, como un tiro. Sin embargo terminé lesionándome y tuve la mala suerte de que varios compañeros me adelantaran en las rotaciones. Ellos lo han hecho bien y me resultaba muy complicado recuperar el sitio al volver. Jugando 10 o 20 minutos no puedes demostrar nada y físicamente estoy notando ahora el pasar de no jugar casi nada a jugarlo todo. Es como si estuviese haciendo una especie de minipretemporada, esperando que esto me permita llegar a tope al final.

P: Por una cosa o por otra su incorporación a Lasesarre se convirtió en una especie de “culebrón” con “final feliz”. ¿Quizá se acordó de la anécdota previa a su fichaje por el Athletic, en la que anunció por las redes sociales el acuerdo antes de que se hiciese oficial?

R: Sí, de todo aprendes. Me llevé una buena bronca en su momento, y ahora guardas la euforia y la ilusión con más prudencia.

P: Sus números en esta temporada y media en Lezama no parecen del todo satisfactorios. ¿Cómo valora su experiencia como jugador rojiblanco?

R: Pues yo considero que mi primera temporada fue satisfactoria, porque aunque no jugué mucho, unos mil minutos aproximadamente, pude anotar cinco o seis goles. Saliendo desde el banquillo, y sólo jugando uno de cada cinco partidos de titular, para mí es una buena media porque siempre que salía marcaba. Me queda, eso sí, la espinita clavada de este año, en el que no veía que tuviese opciones de jugar. Yo trabajaba y lo daba todo en los entrenamientos pero la motivación no es la misma si sabes que tienes a cuatro por delante y que no vas a jugar a no ser que se dé una cadena de circunstancias poco probables. Me quedo de todas formas con todo lo que he aprendido en Lezama; el haber entrenado fuerte y con gente muy buena que me han hecho mejorar como jugador en todos los sentidos, tanto en calidad individual como en táctica.

"Pude salir cedido en verano pero fui yo el que no quiso"

P: Ha tenido la suerte o desgracia,según se mire, de compartir vestuario y posición con jugadores como Guillermo o Iñaki Williams. ¿Una competencia demasiado fuerte para conseguir los minutos deseados?

R: Sin duda. Son jugadores por los que llevan apostando mucho tiempo y se les da mucha confianza. Ellos han sabido aprovechar las oportunidades que yo, por ejemplo, he echado en falta. Aun así me llevo con ellos genial: he mantenido una gran relación y he aprendido un poco de cada uno. Ahora me toca aprovechar esa oportunidad que sí me brinda el Barakaldo para demostrar todo lo que he adquirido.

P: Se fue de Logroño por la puerta grande (19 años y 9 goles en su debut en la categoría), y sale de Bilbao por la “falsa”. ¿Cómo se siente ahora mismo en Barakaldo?

R: Ahora me siento un poco más importante para el equipo, con más responsabilidad, y eso me hace más fuerte. A mí me gusta salir con esa presión, creo que le hace a uno sacar más de sí mismo.

P: Lleva por el momento tres goles anotados en seis partidos. Sabe que el papel de delantero centro está siempre en el punto de mira del seguidor, y más en un equipo al que le venía costando marcar . ¿Qué cifra se ha marcado a nivel personal de aquí a final de temporada?

R: No me marco cifras, más que nada llevar un buen promedio, además de ayudar al equipo con asistencias, con el trabajo que me pide el entrenador aunque no marque. Luego los goles vienen solos. Nunca he sido de marcarme cifras, y no me ha ido mal por ahora.

P: Y ya que hablamos de goles, ¿por quién apuesta cómo pichichi del grupo esta temporada? ¿Rufino, los hermanos Orbegozo, Sabin Merino, Jito,…?

R: Rufino está fino (risas) pero me gustaría que el pichichi fuese Sabin Merino, excompañero y amigo en el Bilbao Athletic.

P. Usted sabía del reto y la exigencia de llegar a un Barakaldo que se había marcado los playoffs como objetivo a principio de temporada. En el último partido ante el Conquense dio la impresión de que al equipo le afectaba la presión de poder verse líder. ¿Comparte esa opinión o encuentra otras causas para explicar el traspiés del domingo ante el colista?

R: Presión no. Salimos al ataque, con la sensación de que les íbamos a ganar, pero tuvimos la mala suerte de encontrarnos con el gol en contra muy pronto, y la obligación de remontar el partido. Sin embargo sabíamos que habíamos remontado por ejemplo el partido de la semana anterior en Las Palmas, que contra el Rayo habíamos conseguido cinco en la segunda parte, incluso habíamos ganado en el descuento en Leioa…Sin embargo nos encontramos con un Conquense que sorprendemente se encerró atrás a pesar de que en teoría tenían que salir a por los tres puntos para escapar de esa posición de colista, y nos lo puso muy difícil.

P. Ya que hablamos de playoffs y candidatos, si tuviera que apostarse unos euros por los cuatro equipos que ocuparan esas plazas en el grupo segundo, ¿por quiénes lo haría?

R: Creo que nosotros nos vamos a meter, pero está complicado el pronóstico.No sabría decirte en qué orden, pero el Real Madrid Castilla, el Huesca y el Toledo, que viene fuerte, nos pueden acompañar.

P: Aunque afincado los dos últimos años en Vizcaya, y forjado futbolísticamente en La Rioja, Mario Barco es nacido en Estella. ¿Le motiva especialmente jugar en tierras navarras o se trata de un partido más para usted?

R: A mí lo que me motiva de este partido es que va a venir bastante gente a verme, tanto amigos como familia. No todos los días viene tanta gente a la vez a verte, y eso se agradece. Además en Tudela siempre gusta jugar, es un campo donde aprietan mucho y con un rival fuerte.

"Me gustaría que el pichichi del grupo fuese Sabin Merino"

P. El historial de enfrentamientos entre Barakaldo y Tudelano viene deparando partidos con marcadores muy ajustados y mucha igualdad. ¿Qué sabe y espera de su próximo rival, que es el segundo equipo que menos encaja de todo el grupo?

R: Ya conocemos ese dato, Creo que el Tudelano va a ser un equipo que nos va a dejar atacar y que intentará aprovechar su oportunidad. Todos sus partidos son de marcadores cortos y muy igualados, no sólo contra nosotros. Se trata de un bloque rocoso que intentará salir a la contra y no perdonar sus ocasiones. Creo que será un partido en el que quien marque se llevará la victoria.

Etxaniz, de Barakaldo a Tudela

P: Desde que VAVEL le entrevistara nada más llegar a Tudela, no se puede decir que le hayan ido mal las cosas a Jon Etxaniz. Al menos en lo individual parece que le trajo suerte: debut con gol y victoria.

R: Así es. Ya firmo repetir ahora como entonces. Lo cierto es que empecé bien, y aunque ahora llevo unos partidos sin marcar espero que vuelva de nuevo a ver puerta. No me puedo quejar de todas formas, porque desde que llegué he contado con minutos, que es lo que me faltó en mi última etapa en Barakaldo, donde me pasé los últimos partidos sin jugar.

P: Sin embargo el equipo no termina de despegar. Con 38 puntos en la posición duodécima de la tabla, no sé si está de acuerdo en que “irregular” es la palabra que mejor define la trayectoria del Tudelano en el campeonato?

R: Sí, la verdad es que la trayectoria es un poco extraña. Por ponerte un ejemplo, venimos de perder hace dos semanas con el penúltimo, el Trival Valderas, pero luego llegó esta semana el Bilbao Athletic como líder aquí, y le conseguimos ganar. Cada partido de este grupo es muy disputado y difícil. Ahora estamos en mitad de tabla y lo que queremos es sumar los puntos necesarios para salvarnos cuanto antes.

"Nos cuesta hacer goles, pero los que hacemos los rentabilizamos"

P: Sin duda la falta de acierto goleador es una de las claves en la explicación del rendimiento del equipo. 25 goles le hacen ser el menos realizador del grupo, y entre usted y Álex Sánchez llevan 15. Su entrenador, Manix Mandiola, rezará para que no se resfríen…

R: Si los datos dicen que marcamos pocos goles será por algo, aunque también hay que destacar que somos de los que menos encajamos, y eso significa que también defendemos bien. Hay que reconocer que nos cuesta hacer goles, pero los que hacemos los rentabilizamos bastante bien.

P: Como se ha dicho, diez partidos y diez alineaciones en el once inicial. No se puede decir que Manix le engañara a usted cuando le aseguró que contaba con usted para el equipo antes de firmar por el Tudelano. Parece que está respondiendo a lo que le pide el míster en el campo.

R: Sí. Al final es que en la plantilla no había el perfil de jugador que yo represento; un delantero centro, rematador, de área, no tenían, aunque sí muy buenos jugadores arriba, pero con otras características diferentes a las mías. Me están saliendo bien las cosas, pero no quiero hablar muy alto no sea que este domingo me quede sin jugar.

P: Cuatro goles en diez partidos hacen un promedio interesante en lo que llevamos de temporada. ¿Se arrepiente de no haber empezado la temporada en Tudela por esa confianza que aquí sí están depositando en usted?

R: Al final no sabes cuando llegan los goles. Yo llevo todo el año queriendo meterlos, llegué aquí en enero y vi puerta rápido, aunque ahora llevo cuatro o cinco partidos sin meter. Esto va por rachas y no sabes cuándo va a llegar la buena, sin hacer o dejar de hacer nada especial para que ocurra. Se trata de momentos de confianza: metes un gol, coges confianza y sigues marcando…hasta que dejas de marcar y la rutina se vuelve contraria. Entonces te cuesta volver a la dinámica positiva. La vida del goleador es así.

P: Ya se lo preguntamos en su momento en la víspera de su enfrentamiento con el Sestao. ¿Le motiva especialmente el hecho de jugar contra su exequipo o se lo toma como un partido más?

R: Los tres puntos valen lo mismo, pero al final sí que te motivan. Y eso que con el River había jugado ya hace unos años, pero es que en el Barakaldo estuve hasta hace tres meses.

"Si meto un gol no puedo evitar celebrarlo"

P: ¿Y celebraría, de darse el caso, un gol el domingo tal y como ya hizo el día de su debut con el Tudelano?

R: Sí, ya lo dije en la anterior ocasión y me reafirmo: no estoy yo para regalar celebraciones. Marcar y no celebrar no me gusta. Cuando acabe el partido por supuesto que me acercaré a los que fueron mis compañeros y les desearé lo mejor, pero si meto un gol no puedo evitar celebrarlo, es algo con lo que disfruto.

P: Preguntarle por el conocimiento de su próximo rival resulta más que obvio. ¿Cuál de sus excompañeros prefiere que le marque, Odei o Quintanilla? ¿Se ha cruzado ya alguna apuesta o algo con el vestuario gualdinegro?

R: De verdad que, si pudiera ser, ninguno de los dos, pero si tengo que descartar uno está claro que preferiría que no me marcase Quintanilla, que ya entrenando me daba unas 'ostias'… Los dos son muy buenos centrales, de lo mejorcito de la categoría. El Barakaldo es un bloque sólido, pero sin duda destacaría el eje de su defensa. Sobre el otro tema, reconozco que aún no he hablado con ninguno de mis antiguos compañeros sobre el partido.

"Preferiría que no me marcase Quintanilla, que ya entrenando me daba unas 'ostias'…"

P: El Barakaldo les visita con el objetivo de mantenerse en puestos de playoffs; ustedes con la mente puesta en seguir sumando para mantener la distancia con los puestos peligrosos de la tabla. ¿Qué está pasando en este grupo para que los de abajo no dejen de sumar puntos y protagonizar sorpresas como la del pasado domingo sin ir más lejos en Lasesarre?

R: Es increíble pero es así. Hay una igualdad tremenda y, como dices, esta semana va el Conquense como colista a Barakaldo, parece que van a perder fácil y sacan un empate. No te quiero ya ni hablar del partido de la ida que vivimos allí en Cuenca. Por eso ¿qué podemos esperar del partido nuestro de este domingo? No creo que se pueda decir que haya un favorito, porque aunque ellos van por delante en la tabla nosotros jugamos en casa y equilibra todo.

P: Con los goles que lleva en liga el tema del pichichi lo verá un poco lejano, pero ¿por quién se decanta como posible máximo goleador del grupo este año?

R: No tengo ni idea de cómo va el tema de goleadores, me parece que es Rufino el que lleva más goles, pero no es algo que esté siguiendo ni tampoco me preocupe en exceso.

P: Siguiendo con pronósticos, el historial de enfrentamientos prevé un partido de marcador ajustado y muy igualado. ¿Lo fácil sería apostar por un 1-0 con gol de Etxaniz?

R: No sé si será el pronóstico fácil. Por mi parte ojalá que hubiese muchos goles, pero sí que tiene pinta de que el equipo que se consiga adelantar tendrá mucho hecho. Al Barakaldo, al menos cuando yo estaba, no se le daba bien las remontadas, y nosotros somos un equipo que está marcando pocos goles pero también recibimos poco, así que todo parece indicar que será un partido de pocos goles y que el primero que marque tendrá mucho hecho.