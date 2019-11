Análisis prepartido Athletic - Almería

El Athletic recibirá al Almería el sábado a las 22:00 horas. Ambos equipos parten con la intención de conseguir tres nuevos puntos que les hagan escalar puestos en la clasificación.

El Athletic que veremos partir de inicio frente al Almería no será el mismo equipo que estamos acostumbrados a ver en las últimas jornadas. Ernesto Valverde se tendrá que inventar un once que supla con efectividad la baja de dos de los jugadores más enchufados del cuadro rojiblanco, Aritz Aduriz y Mikel San José. Aritz Aduriz, el máximo goleador del conjunto bilbaíno, se perderá el choque contra el Almería tras sufrir una lesión “de carácter leve-moderado en el músculo aductor mediano”. La otra baja en lo que al once inicial del Athletic respecta es Mikel San José, que se perderá el partido frente los andaluces tras ver la cartulina roja por doble amarilla en el partido frente el cuadro vigués. Con estas dos bajas, el Athletic perderá mucho potencial anotador ya que entre los dos jugadores han anotado 15 goles, los dos últimos en este último partido frente el Celta, donde anotaron ambos jugadores, primero Aduriz de penalti en el minuto 17 y después Mikel en el 32 después que un remate del zorro golpeara en el travesaño.

Lo único positivo que puede sacar Ernesto Valverde esta semana en cuanto a incorporaciones es la vuelta de un jugador que será vital en la medular del campo para llevarse el partido, Ander Iturraspe. El de Abadiño, que llevaba sin jugar desde el uno de febrero, desde el partido frente el Levante, reapareció frente el Celta para disfrutar de aproximadamente media hora. Por el otro lado, Txingurri alineará casi seguro a Williams en la punta de ataque para suplir la baja de Aritz Aduriz. Iñaki es el recambio más previsible ya que otro de los habituales de esa posición, Borja Viguera, está lesionado y Ernesto Valverde en la rueda de prensa afirmó que Guillermo no es la primera opción para partir de titular en dicha posición. En el caso de que Williams parta de inicio en la punta de ataque, el Athletic deberá explotar la velocidad de este jugador y buscarle en el juego entre líneas para que con su explosividad se plante solo delante de la meta almeriense. El Almería es el séptimo equipo más goleado de la primera división por lo que seguro que los leones disfrutaran de alguna ocasión para anotar.

Otro punto a tener en cuenta para que los leones consigan los tres puntos es que la zaga rojiblanca ate en corto al delantero israelí Tomer Hemed. Pese a que el ex Mallorca lleve más de un mes sin conseguir anotar un gol y haya sido criticado esta semana por no anotar una ocasión clarísima frente el Villarreal, el israelí seguro que pondrá en apuros a la defensa local si no impiden que entre mucho en juego. Otro punto a favor para los bilbaínos es la baja de Thievy por sanción.

El Almería por su parte, lleva sin ganar desde el ocho de febrero, cuando los andaluces se impusieron al Córdoba con un 1-2 a domicilio. Pese a que las estadísticas sean estas, no hay que olvidar que el Almería viene de empatar contra uno de los equipos más en forma de la liga, el Villarreal. El cuadro dirigido por Juan Ignacio Martínez, JIM, tiene dos asignaturas pendientes esta temporada, el poco acierto anotador y la facilidad que tienen para conceder goles al rival.

El cuadro andaluz es, con 22 goles, el tercer equipo menos goleador de la primera división española, sólo superado por el Granada y el Córdoba. Su máximo goleador, el israelí Tomer Hemed, tan sólo ha anotado siete tantos en 25 partidos, números que muestran las dificultades que el cuadro andaluz está teniendo para hacer goles. Los dos siguientes máximos anotadores del equipo sorprendentemente no son delanteros, sino que se trata de dos centrocampistas, Edgar Méndez con cuatro y Verza con tres. Por si fuera poco, el Almería no podrá contar con Thievy Bifouma, una de las piezas claves del conjunto de Juan Ignacio Martínez. Thievy ha sido sancionado un mes por una denuncia de su ex-agente por un supuesto incumplimiento de contrato. Visto los problemas que tienen los andaluces para hacer gol, será vital que los visitantes aprovechen la más mínima oportunidad de peligro.

El Almería tiene un serio problema en el apartado defensivo. Los de JIM han encajado un total de seis goles en cinco partidos, lo que les coloca como el séptimo equipo más goleado de la clasificación. A estos problemas hay que añadirle, además, la baja de un jugador clave en la zaga almeriense, Mauro Dos Santos. El argentino fue expulsado en la primera parte del partido frente el Villarreal por lo que no disputará el partido en San Mames. Una de las claves de los visitantes para llevarse el partido será defender bien las jugadas a balón parado de los leones. El Athletic, pese a no contar con los que pueden ser sus dos mejores rematadores, Aduriz y Mikel San José, intentará hacer daño con jugadas a balón parado, por lo que la zaga almeriense debe estar muy atenta a esas acciones y no deberá conceder faltas cerca de la portería que puedan causar peligro.

Como afirmó Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa de este jueves, el Almería se encuentra en una montaña rusa y deberán de estar muy concentrados para conseguir sacar puntos de San Mames.